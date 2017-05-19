Обзор игры Run-A-Whale на iPhone: прокатись на стремительном ките

Бесконечный раннер Run-A-Whale от разработчика Guillaume Loquin, доступный только на iPhone и iPad, предлагает прокатиться на ките по бескрайним просторам яркого океанского побережья. Игра для тех, кто по достоинству оценил сказочную Alto`s Adventure, динамичную Lara Croft: Relic Run или скоростной Jump Rush!. В обзоре свежего раннера на iOS Run-A-Whale расскажем о его плюсах и минусах.

Рассвет бесконечных «раннеров» пришелся на ранние дни App Store и таких игр для iPhone, как Canabalt, сейчас популярность жанра пошла на спад, за несколькими редкими исключениями вроде упоминавшегося выше Alto`s Adventure. По большему счету, раннеры повторяют геймплей друг друга с небольшими вариациями. Однако, разработчик Run-A-Whale решил порвать шаблоны бесконечных раннеров и отказаться от многих ограничений, присущих жанру, сделав игру свежей и необычной.

Графика и звук

Визуально игра Run-A-Whale на удивление роскошно выглядит, особенно если смотреть не на скриншоты, а на видео. Разработчик решил погрузить игрока в низкополигональный трехмерный мир океанских просторов, который великолепно смотрится на Retina экране.

Океанские пейзажи действуют успокаивающее и навевают мечтательные мысли, пока вы не доберетесь на проворном ките до босса, которого надо победить. Run-A-Whale отличается удачно подобранной цветовой палитрой, балансирующей пастельные тона с яркими и насыщенными красками. В игре есть ночные уровни, выполненные выше всяческих похвал.

В качестве заднего фона используются различные архетипичные объекты вроде маяков, утесов и даже портов. Легкий туман, время от времени разливающийся по экрану, делает игру Run-A-Whale для iOS еще более сюрреалистичной.

На переднем плане хрустально-прозрачные океанские глубины с подробно прорисованной и детализированной подводной жизнью. Модели существ и их движения в водной стихии реалистичны, несмотря на то, что это «боковой» раннер.

Run-A-Whale используется водная анимация, благодаря которой все, что находится под водой как бы движется вместе с волнами, а динамические циклы дня и ночи вместе с погодными эффектами дополняют атмосферу погружения в сказочный мир океанского царства. К анимации претензий нет, равно как и к плавности происходящего на экране.

Приятные мелодии в Run-A-Whale дополняют различные успокаивающие звуки природы – крики птиц, шум волн и прочая медитативная «музыка моря».

С точки зрения визуала и звука Run-A-Whale выступает как образцовая игрушка в своем жанре, а такой утонченной графической красоты в раннерах еще поискать.

Геймплей и управление

Поскольку Run-A-Whale относится к «бесконечным» раннерам, то и игровой режим тут один, что подразумевается жанром. Цель, также единственная, проста: прокатиться на ките как можно дольше по динамично меняющемся океанским просторам. Но просто так совершать заезды было бы неинтересно, поэтому раннер ставит перед игроком три задачи. Выполните хотя бы одну – получите звезду. Набрав три звездочки, держите новый уровень. Уровни персонажа влияют только на победу в сражениях с боссами, которые в игре 5 штук. По одному боссу на каждый уровень. Таким образом, пока в игрушке 90 различных целей, поэтому играть в Run-A-Whale можно довольно долго.

Управление в Run-A-Whale на iPhone довольно простое и очевидно приспособлено под сенсорные экраны. Вы – пират, которому повезло оседлать кита и отправится в самый крышесносящий заезд своей жизни. Кит может плавать, скользить по поверхности воды, нырять и вылетать в красивом прыжке. Плавает он автоматически, а чтобы заставить его нырнуть, достаточно тапнуть и подержать в любом месте под водой. В нижней части экрана индикатор запаса кислорода – когда он покраснеет, ваш кит закончит забег. Уберите палец с экрана, и кит прыгнет, поэтому суть игры в своевременных тапах по экрану.

На океанских просторах встречаются пружинящие мячи, пушки и другие объекты, помогающие разогнаться и взмыть в небеса, поэтому не стоит их пропускать. Также в Run-A-Whale присутствуют деревянные аппарели, по которым кит может скользит, если вам удастся на них запрыгнуть. Примерно так же скейтбордисты запрыгивают на перила и лихо соскальзывают с них на своей доске. Однако, в раннере есть и различные опасные препятствия – ящики, камни, мины, пики и так далее.

По ходу движения то тут, то там вы увидите блестящие золотые монетки, которые стоит собирать, если вы захотите купить своему пирату крутую шляпу или обзавестись более крутым китом. Некоторые шляпы заблокированы до тех пор, пока вы не достигните определенного уровня, имейте в виду. Киты стоят значительно дороже шляп. Есть в Run-A-Whale и «поверапы», которые можно собирать в процессе заездов – щиты, защищающие от ударов и магниты, помогающие собирать монетки.

Вердикт

Run-A-Whale, несмотря на угасающую звезду бесконечных раннеров, чудо как хорош. Игрушка отличается необычным антуражем и завораживающей графикой. Океанские просторы со сменой дня и ночи, классные эффекты, туман и динамически меняющаяся погода – все это помогает отвлечься от рутины и окунуться в сказочный мир медуз и мощных китов. Идеально выверенная схема управления и не слишком замороченный геймплей делают Run-A-Whale отличным «таймкиллером», а не просто «конфеткой» для глаз.

Игра Run-A-Whale доступна только на iOS и стоит 75 рублей, зато в ней отсутствуют какие бы то ни было встроенные покупки и раздражающая реклама.

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