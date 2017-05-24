infltr: обзор приложения на iPhone с миллионами фильтров для классных фото и творческих сэлфи

Сегодня у нас не очередное заурядное фото-приложение на iOS с десятком-другим унылых фильтров, которые помогут создать типичную «фотку из инстаграмма», а настоящий инструмент творца. Приложение infltr на iPhone дает невероятную свободу для трансформации обычных снимков и сэлфи в действительно неповторимые фотошедевры. Просто водите пальцем по экрану в приложении, в восхищении наблюдая за тем, как фильтр мгновенно сменяется новым, а фотка становится еще краше. В обзоре infltr все плюсы и минусы этого приложения на iOS.

Миллионы фильтров в одном приложении

Общее число фильтров в infltr все-таки ограничено. Сами мы не считали, но сообщается, что это приложение предлагает несколько миллионов фильтров. Это очень много (сравните хотя бы с набором фильтров для фото в Инстаграмме), так что все снимки будут уникальны – ведь подобрать тот же самый фильтр случайно практически невозможно.

В стане приложений на iPhone, наперебой предлагающих свои фильтры в стиле ретро, 60-80-х и многочисленные рамочки, infltr стал глотком свежего воздуха. Однако, первая итерация приложения, как метеор, пролетела по App Store и погасла. Все-таки фильтры для фото это забава, и большего «хайпа» такие приложения не вызывают.

«Повзрослевшее» приложение infltr снова появилось на iOS, получив дополнительный функционал и сравнявшись по некоторым отстающим показателями с конкурентами. Впрочем, своих «корней» фото-приложение забывать не собирается.

В обновленном приложении infltr появились полезные инструменты редактирования

Основа infltr на iOS осталась прежней. Вы по-прежнему можете водить пальцем по экрану, наблюдая, как ваше фото стремительно «бежит» через сотни фильтров, как голодная собака к сахарной косточке. Однако, теперь у infltr появилась панель с инструментами! Более того, они работают. Конкуренты осуждающе качают головами.

Однако, достаточно провести в приложении несколько минут, чтобы убедиться, что разработчик infltr поступил мудро, дав пользователю контроль над процессом трансформации любимых фоточек. Теперь не надо открывать фото в другом приложении, чтобы подстроить контрастность, поиграться с насыщенностью цветов или яркостью, добавить виньетку/рамочку или развернуть фотку на 90 градусов. Конечно, до функционала, к примеру, Snapseed, приложению infltr еще далеко, но его возможностей теперь вполне хватает для базового, несложного редактирования фотографий и сэлфи.

Еще одно преимущество приложения infltr на iPhone (как и Snapseed, отметим), это возможность в любой момент отменить любое действие. Редактирование фото с этим приложением не является деструктивным процессом. Все ваши манипуляции с фото сохраняются в меню «История», которое можно вызвать одним движением руки и отменить любое действие. В самом начале творческой переработки сэлфи добавили виньетку, а теперь, через десяток действий с фото, она вам перестала нравиться? Нет проблем, стираем ее с помощью «Истории» в приложении infltr. Захотелось вернуть яркость к оригинально? Два тапа, и изначальная яркость вашей фотке будет возвращена.

После завершения процесса редактирования фото, подобранный алхимическим путем уникальный фильтр можно сохранить и даже использовать его на других устройствах, если вы не пожалеете времени на создание аккаунта infltr. Фильтры также можно накладывать в режиме реального времени, используя встроенную возможность съемки, однако это стоит делать только в том случае, если вы четко уверены, что получите «на выходе».

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Миллионы фильтров

Инструменты для редактирования

Большая творческая свобода

История действий с возможностью отмены Приложение платное, 149 рублей ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

Обновленное приложение infltr на iPhone дает не только практически неограниченную свободу в обработке фоток и сэлфи миллионами фильтров, но и предлагает теперь все необходимые инструменты для редактирования снимков – обрезку, настройку яркости, контраста, насыщенности, поворота и так далее. Перед тем, как запостить фотку в Инстаграмм, загрузите ее в infltr, вам понравится. Приложение, отметим, платное – 149 рублей, однако рекламы и встроенных покупок в нем вы не найдете. Есть поддержка русского языка.

Скачать приложение infltr на iPhone:

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