Обзор Causality на iOS и Android: головоломка про игры со временем и пространством

На первый взгляд, свежая игра Causality для смартфонов и планшетов похожа на ChuChu Rocket! с космонавтами и напоминает роскошную Does Not Commute изяществом своей концепцией. На экране располагается уровень со слегка запутанной системой дорожек, по которым автоматически бегают космонавты. Космонавт добегает до поворота или стрелки, после чего меняет направление. Цель игрока – помочь каждому космонавту добежать до квадрата того же цвета, что и полоса на его шлеме. Обзор игры Causality на Android и iPhone расскажет обо всех особенностях необычной головоломки.

Концепция головоломки

В Causality разработчик решил поиграть со временем, сделав его ключевым элементом геймплея. Речь не идет о таймерах или забегах космонавтов на время, тут все интересней. Вместо того, чтобы заставлять игрока любопытной крысой бегать по виртуальному лабиринту, отыскивая путь к нужному квадрату, разработчик игрушки предлагает более элегантное решение – локальную машину времени и телепортацию.

Добавление в головоломку Causality на iOS и Android времени и телепортации приводит к гарантированному «выносу мозга» игрока. Впрочем, начинается все не так замысловато, по крайней мере, на первых уровнях. Сначала Causality научит вас основам, расскажет, как управлять космонавтом (одним-единственным, на первых порах), и поможет ловко управляться с тайлами кнопок и направления.

Геймплей

В начале головоломки вы также научитесь манипулировать временем. Ведем пальцем вперед, чтобы двигаться, соответственно, вперед и, если космонавт попадает в засаду (например, его хватает проворный монстр со щупальцами), то пальцем следует провести в обратном направлении, чтобы «отмотать» некоторое количество времени назад и попробовать найти способ обойти или заблокировать монстра. В нижней части экрана расположена шкала времени, которую тоже можно использовать для быстрого перехода в нужную точку временного континуума.

Концепция «машины времени», напоминающая множество «сэйвов» в компьютерной игре, сама по себе вызывает интерес к Casuality, однако в данной головоломке на Android и iOS это не просто способ избежать ошибок, а инструмент для продвижения вверх по местной лестнице уровней. Довольно быстро в Casuality на уровнях появляются порталы, которые переносят космонавтов через время, позволяя одному и тому же космонавту присутствовать на уровне в двух версиях (из будущего и из прошлого). Так можно победить ограничение на количество ходов, которые появляются в головоломке.

Рано или поздно вам придется отслеживать сразу несколько космонавтов в Casuality, часть из которых являются собственными «клонами» из будущего, а также не терять из виду несколько теней антиматерии, столкновение с которыми приводит к немедленной аннигиляции отважного космического первопроходца. Тут-то головоломка и производит обещанный парой абзацев ранее и четко рассчитанный «вынос мозга» игроку. Впрочем, чего еще ожидать от качественной и оригинальной логической игры на iPhone и Android?

К счастью, разработчики Causality достаточно профессиональны, чтобы оградить игрока от запуска смартфона на орбиту в процессе прохождения особо сложного уровня. Вместо этого, очарованный атмосферой и необычностью головоломок, довольный игрок скорее будет ломать свой мозг, нежели любимый iPhone.

Графика и звук

С визуальной точки зрения Causality сделана на отлично, скриншоты слабо передают изысканность графики с плавностью анимаций, фоновыми картинками, которые с течением времени понемногу меняются. Дополнительное очарование этой головоломке на Android и iOS придают VHS-эффекты перемещения по времени.

Саундтрек четко соответствует общей атмосфере – научно-фантастические звуковые эффекты, загадочно-мрачноватые эмбиент на заднем плане, таинственные космические пощелкивания и потрескивания… В общем, рекомендую запустить видео ниже, чтобы оценить головоломку Causality во всей ее визуально-звуковой красоте.

Еще один очевидный плюс игры Causality – даже если вы застрянете на каком-то особенно трудном уровне, биться со временем и пространством на нем необязательно. В головоломке всегда доступны как минимум пара других уровней. Вообще, уровни разбиты на стадии по 15 штук. Проходим первые 10 - открываются оставшиеся и начальные на следующей стадии.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Необычная концепция.

Отличная графика и звук.

Всегда есть другие уровни для прохождения. Мало уровней (60 штук).



ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

Causality на Android и iOS – качественная и по-настоящему увлекающая своим геймплеем головоломка. Необычная концепция, отменная графика и звук, путешествия во времени и масса нетривиальных логических задачек – образчик современной нескучной головоломки для смартфонов и планшетов. Цена – 149 рублей, зато без какой бы то ни было рекламы и встроенных покупок.

Скачать головоломку Causality на iPhone, iPad или Android:

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