Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS

Приложение для редактирования фото с десятками фильтров, возможностью отмены любого действия в любой момент и ультраудобный интерфейс. Это фоторедактор Snapseed на iPhone и Android. При всем при этом Snapseed – полностью бесплатное приложение. В обзоре расскажем обо всех преимуществах и плюсах фото-приложения, не забывая упомянуть и его недостатки.

Коротко об истории фото-приложения

История приложения Snapseed началась на iPad несколько лет назад. Тогда это был сравнительно небольшой проект инди-разработчика. Однако, возможности Snapseed настолько впечатлили команду рецензентов Apple, что фоторедактор получил звание «Приложение года» в 2011 году. Выбор редакции App Store вполне понятен

У приложения Snapseed был довольно мощный инструментарий для обработки фото и сэлфи, доступный через привычный «кнопочный» интерфейс. Фильтры можно было применять с помощью удобных жестов, идеально приспособленных под сенсорный экран iPad. Чтобы изменить фильтр, нужно просто провести пальцем вперед, а изменить силу эффекта можно с помощью горизонтального свайпа по фотографии. Логично, удобно и быстро.

Затем на фоторедактор Snapseed для iOS наложил руки Google, что многие восприняли как начало конца приложения. У «корпорации добра» довольно печальная история работы с купленными продуктами, которые частенько заканчивали свой путь как отдельные сервисы после покупки Google. Тем не менее, приложение Snapseed оказалось исключением – его перенесли на Android, а версия для iPhone и iPad продолжает получать регулярные обновления. Свежий апдейт приложения в App Store вышел в конце марта.

В 2015 году фоторедактор Snapseed получил кардинальный редизайн, после чего Google планомерно «допиливал» приложение, недавно реализовав более эффективную поддержку больших планшетов iPad Pro.

Обзор функционала фоторедактора Snapseed на iOS и Android

Современное приложение значительно отличается от оригинального Snapseed. Если раньше эффекты располагались на боковой панели в виде книгоподобных иконок, то теперь фоторедактор попали в мир «материального дизайна» Google, который вряд ли покинет в ближайшее время.

Загрузите в приложение Snapseed фото, тапайте на кнопку с плюсом, и получите всплывающее меню с плоскими кнопками, с помощью которых можно выбрать «инструменты» и «фильтры».

Интерфейс приложения для применения фильтров и работы с инструментами также лишен текстур, хотя и сохранил достаточно находок из оригинального дизайна, так что пользователи «со стажем» почувствуют себя в знакомой обстановке, а новички смогут быстро разобраться что и где нажимать, чтобы запустить нужное действие.

Обновленный фоторедактор Snapseed получил массу новых фильтров, включая тональный контраст, двукратную экспозицию, продвинутый режим размытия как на дорогих зеркальных фотоаппаратах, блеск софита, гламурное сияния и так далее. В приложении теперь есть фильтр гранж, которые понравится всем, кто любит добавлять текстуры на свои снимки. Если быть точным, этот фильтр вернулся в Snapseed после длительного отсутствия.

Однако, самый важный и удобный инструмент этого фоторедактора на Android и iOS это история. Теперь абсолютно все ваши манипуляции со снимком, будь то применение фильтра, изменение контрастности, настройка баланса белого или подстройка кривых яркости, запоминаются и всегда доступны. В любой момент можно вернуться к любому действию и изменить его параметры, либо просто полностью удалить его.

Такое анти-деструктивное редактирование снимков, когда абсолютно любое действие можно отменить на любом этапе работы – редкость не только в приложениях, но и в фоторедакторах для десктопа. Тем более, бесплатных. Есть и одна претензия к истории в Snapseed – последовательность действия для дальнейшего использования, к сожалению, сохранить нельзя. Можно скопировать только текущую историю и применить ее к следующей фотографии.

Одна лишь история заслуживает того, чтобы Snapseed попал в топ-5 приложений для обработки фото и сэлфи на iOS и Android. Это очень полезная и удобная функция, которая вместе с мощным набором фильтров и инструментов редактирования делает Snapseed одним из лучших фоторедакторов для смартфонов и планшетов.

Приложение также может похвастаться поддержкой RAW, формата фото для профессионалов и продвинутых любителей, что переводит Snapseed в категорию безоговорочных лидеров на рынке мобильных фоторедакторов.

Разумеется, не обошлось и без недостатков. Как-то Snapseed скачал из облачного альбома в iCloud превьюшки вместо оригиналов, а «материальный дизайн» иногда не дает возможности сходу обнаружить все параметры выбранного инструмента из-за небольших кнопок. Да и вообще на iOS фирменный «гугловский» стиль смотрится чужеродным, хотя и приятным.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Мощные инструменты, масса фильтров.

Возможность отменить любое действие.

Поддержка RAW.

Полностью бесплатное приложение.

Редкие мелкие баги загрузки фото из iCloud.

Небольшие огрехи интерфейса



ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

Мощный фоторедактор для iPhone, iPad и Android с обширным инструментарием, массой фильтров и прямо-таки волшебной «Историей», позволяющий отменить любое действие и манипуляцию с фото. Snapseed подойдет как для несложной обработки сэлфи или повседневной фотки «на скорую руку», так и для серьезного редактирования снимков прямо на экране планшета или смартфона. Да, и не забываем про поддержку RAW-файлов. Наконец, «убийственный» аргумент за приложение Snapseed как лучший мобильный редактор для фото – оно полностью бесплатное.

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