Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS

Приложение для редактирования фото с десятками фильтров, возможностью отмены любого действия в любой момент и ультраудобный интерфейс. Это фоторедактор Snapseed на iPhone и Android. При всем при этом Snapseed – полностью бесплатное приложение. В обзоре расскажем обо всех преимуществах и плюсах фото-приложения, не забывая упомянуть и его недостатки.
История приложения Snapseed началась на iPad несколько лет назад. Тогда это был сравнительно небольшой проект инди-разработчика. Однако, возможности Snapseed настолько впечатлили команду рецензентов Apple, что фоторедактор получил звание «Приложение года» в 2011 году. Выбор редакции App Store вполне понятен
У приложения Snapseed был довольно мощный инструментарий для обработки фото и сэлфи, доступный через привычный «кнопочный» интерфейс. Фильтры можно было применять с помощью удобных жестов, идеально приспособленных под сенсорный экран iPad. Чтобы изменить фильтр, нужно просто провести пальцем вперед, а изменить силу эффекта можно с помощью горизонтального свайпа по фотографии. Логично, удобно и быстро.
Затем на фоторедактор Snapseed для iOS наложил руки Google, что многие восприняли как начало конца приложения. У «корпорации добра» довольно печальная история работы с купленными продуктами, которые частенько заканчивали свой путь как отдельные сервисы после покупки Google. Тем не менее, приложение Snapseed оказалось исключением – его перенесли на Android, а версия для iPhone и iPad продолжает получать регулярные обновления. Свежий апдейт приложения в App Store вышел в конце марта.
В 2015 году фоторедактор Snapseed получил кардинальный редизайн, после чего Google планомерно «допиливал» приложение, недавно реализовав более эффективную поддержку больших планшетов iPad Pro.
Современное приложение значительно отличается от оригинального Snapseed. Если раньше эффекты располагались на боковой панели в виде книгоподобных иконок, то теперь фоторедактор попали в мир «материального дизайна» Google, который вряд ли покинет в ближайшее время.
Загрузите в приложение Snapseed фото, тапайте на кнопку с плюсом, и получите всплывающее меню с плоскими кнопками, с помощью которых можно выбрать «инструменты» и «фильтры».
Интерфейс приложения для применения фильтров и работы с инструментами также лишен текстур, хотя и сохранил достаточно находок из оригинального дизайна, так что пользователи «со стажем» почувствуют себя в знакомой обстановке, а новички смогут быстро разобраться что и где нажимать, чтобы запустить нужное действие.
Обновленный фоторедактор Snapseed получил массу новых фильтров, включая тональный контраст, двукратную экспозицию, продвинутый режим размытия как на дорогих зеркальных фотоаппаратах, блеск софита, гламурное сияния и так далее. В приложении теперь есть фильтр гранж, которые понравится всем, кто любит добавлять текстуры на свои снимки. Если быть точным, этот фильтр вернулся в Snapseed после длительного отсутствия.
Однако, самый важный и удобный инструмент этого фоторедактора на Android и iOS это история. Теперь абсолютно все ваши манипуляции со снимком, будь то применение фильтра, изменение контрастности, настройка баланса белого или подстройка кривых яркости, запоминаются и всегда доступны. В любой момент можно вернуться к любому действию и изменить его параметры, либо просто полностью удалить его.
Такое анти-деструктивное редактирование снимков, когда абсолютно любое действие можно отменить на любом этапе работы – редкость не только в приложениях, но и в фоторедакторах для десктопа. Тем более, бесплатных. Есть и одна претензия к истории в Snapseed – последовательность действия для дальнейшего использования, к сожалению, сохранить нельзя. Можно скопировать только текущую историю и применить ее к следующей фотографии.
Одна лишь история заслуживает того, чтобы Snapseed попал в топ-5 приложений для обработки фото и сэлфи на iOS и Android. Это очень полезная и удобная функция, которая вместе с мощным набором фильтров и инструментов редактирования делает Snapseed одним из лучших фоторедакторов для смартфонов и планшетов.
Приложение также может похвастаться поддержкой RAW, формата фото для профессионалов и продвинутых любителей, что переводит Snapseed в категорию безоговорочных лидеров на рынке мобильных фоторедакторов.
Разумеется, не обошлось и без недостатков. Как-то Snapseed скачал из облачного альбома в iCloud превьюшки вместо оригиналов, а «материальный дизайн» иногда не дает возможности сходу обнаружить все параметры выбранного инструмента из-за небольших кнопок. Да и вообще на iOS фирменный «гугловский» стиль смотрится чужеродным, хотя и приятным.
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|ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10
Мощный фоторедактор для iPhone, iPad и Android с обширным инструментарием, массой фильтров и прямо-таки волшебной «Историей», позволяющий отменить любое действие и манипуляцию с фото. Snapseed подойдет как для несложной обработки сэлфи или повседневной фотки «на скорую руку», так и для серьезного редактирования снимков прямо на экране планшета или смартфона. Да, и не забываем про поддержку RAW-файлов. Наконец, «убийственный» аргумент за приложение Snapseed как лучший мобильный редактор для фото – оно полностью бесплатное.
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© Дмитрий Серпухов «Мобильный Контент»