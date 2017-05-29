Gretel A7 и CUBOT RAINBOW 2: суперскидки на сверхдоступные смартфоны; навороченные смарт-часы Ourtime X200

Может ли смартфон дешевле 3 000 рублей (50 долларов) быть качественным и универсальным? Недорогие телефоны Gretel A7 и CUBOT RAINBOW 2 утвердительно отвечают на этот вопрос, а актуальные купоны от GearBest.com делают их цены еще привлекательней. Доставка в Россию – бесплатно! А на десерт продвинутые смарт-часы Ourtime X200 на базе Android 5.1 с собственной SIM-кой и роскошным цветным экраном дешевле 100 долларов.

Gretel A7: сверхбюджетный универсальный смартфон

Будущее уже здесь, ведь о полноценном мощном смартфоне с большим экраном всего за 48 долларов (примерно 2 700 рублей) пару лет назад можно было только мечтать. Яркий 4,7-дюймовый HD-экран (1280x720 пикселей), гигабайт оперативной памяти, 4-ядерный процессор, 16 «гигов» встроенной памяти, Android 6.0 и поддержка двух SIM-карт. Впечатляющие характеристики. Добавим к описанию Gretel A7 симпатичный дизайн, прочнейшее защитное стекло Corning Gorilla Glass, 8-мегапиксельную камеру, и получим по-настоящему универсальный смартфон дешевле 50 долларов. Бесплатная доставка в Россию.

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CUBOT RAINBOW 2: бюджетная «элита»

Один из наиболее навороченных среди самых доступных смартфонов. По цене чуть выше 3 500 рублей CUBOT RAINBOW 2 предлагает своему будущему владельцу роскошный 5-дюймовый HD-экран, шустрый 4-ядерный процессор 1,3 ГГц и модную двойную 13-мегапиксельную камеру для качественных художественных снимков. Смартфон поддерживает OTG, работу с парой SIM-карт и может похвастаться новейшим Android 7.0. Чтобы получить дополнительную скидку на CUBOT RAINBOW 2, укажите при оформлении заказа купон RAINBOW. Акция скоро завершается, доставка бесплатно!

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Ourtime X200: продвинутые смарт-часы для любителей гаджетов

Навороченный гаджет, который может похвастаться полноценной операционной системой Android 5.1, разъемом для SIM-карт (стандарта nano, разумеется), водозащищенностью по строгому промышленному стандарту IP67 и мощным четырехъядерным процессором. Фактически, перед нами девайс из будущего - Ourtime X200, по большему счету, представляют собой смартфон, упакованный в корпус «умных» наручных часов. По крайней мере, железо вполне «смартфонное». Целых 512 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной, процессор MediaTek из бюджетной линейки для смартфонов, SIM-карта и стильный круглый цветной экран 1,39 дюймов с разрешением 400x400 точек. Есть поддержка Wi-Fi, GPS и различные датчики, включая шагомер и пульсомер. В рамках акции чудо-часы Ourtime X200 можно купить всего за 5 200 рублей, а с купоном X2003G – еще дешевле! Ourtime X200 – действительно «умные» смарт-часы.

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Актуальные купоны от GearBest.com на солидные скидки

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