Игра Skullgirls: обзор стильного аниме-файтинга на Android и iOS

Файтинг Skullgirls на iPhone и Android от LINE Corporation (создатель одноименного мессенджера) представляет собой мобильную версию оригинальной игры, которая вышла на игровых приставках пять лет назад. Если вы любите файтинги вроде Injustice 2, подустали от технологичных драк в IronKill и уже побывали в шкуре несокрушимого Чака Норриса, то срочно качайте на свой смартфон стильную боевую игрушку Skullgirls с анимешной графикой и продуманной боевой системой.

Добрый, годный файтинг для Android или iOS – отличный способ расслабиться, выпустить пар после (или во время) трудового дня. Достаем смартфон и тапаем на иконку с боевитой девицей из Skullgirls, чтоб окунуться в стильно нарисованный мир молниеносных приемов, сокрушительных специальных ударов и брутальной боевой магии. Старые-новый «драки» Skullgirls как нельзя кстати появились в App Store и Google Play, разбавив довольно экзотичным и продуманным сеттингом толпы роботов и суперменов, мочащих друг друга в похожих играх.

Графика и звук

Визуально Skullgirls на Android и iOS сказочно роскошен и завораживают своим необычным стилем. Все в игре будто бы нарисовано вручную профессиональным художником, который специализируется на аниме. Масса деталей как на самих персонажах, так и на фонах, приятная цветовая палитра и общая уютная «двухмерная» атмосфера. Фанаты аниме наверняка оценят. Стиль напоминает знаковую РПГ The World Ends With You от Square Enix, что само по себе неплохо.

Каждый персонаж этого файтинга на iPhone и Android, вне зависимости от того, может им управлять игрок, или нет, отличается уникальным и неповторимым внешним видом. Плавная анимация движений не только в бою, но и во время «простоя», когда на персонажа можно просто полюбоваться, не отвлекаясь на управление.

Портреты персонаже в этом «анимешном» файтинге для смартфонов и планшетов также нарисованы тщательно и детально, а цветовая палитра как бы разделена надвое: мрачные тона и еще больше подчеркивающие их всплески ярких цветов. Этакие «инь и янь», единство и борьба противоположностей.

К плавности и производительности Skullgirls претензий нет. Пару раз на iPhone, впрочем, игра вылетала на этапе подгрузки данных, но это скорее исключение, чем правило.

Музыка в игре Skullgirls для iPhone и Android заслуживает отдельного упоминания. Это, как ни странно, этакие вариации на тему джаза. Аниме и джазовые рулады саксофона – на удивление бодрая и приятная аудиосмесь, хорошо дополняющая мультяшное «мочилово» на экране. На выходе сплав необычной графики и нетривиальной музыки дает ощущение весьма эклектичного стимпанка, который редко сыщешь в мобильных играх. Дополнительно очарование этому файтингу придают прикольные звуковые эффекты и реплики персонажей, которыми они обмениваются в ходе боев.

Геймплей, сюжет и управление

Даже если вы играли в оригинал Skullgirls, есть немало причин вернуться к этому файтингу на смартфоне или планшете. На данный момент в игрушке несколько игровых режимов, доступных всем игрокам: Сюжет, Драки за приз, Ежедневные соревнования и Тренировка. Разработчики обещают добавить новых в будущем, так что держим руку на пульсе обнолвений файтинга.

Сюжет – ключевой компонент игры Skullgirls для Android и iOS, в нем вы наверняка и проведете основную массу времени. Для начала вас обучат основам файтинга (что обязательно для новичков), а потом постепенно будут разворачивать весьма недурной основной сюжет повествования. Игроку предстоит найти таинственную Skullgirl до того как она разрушит Новый Меридиан. Для тех, кто не в курсе – история мобильного файтинга (и его оригинала) разворачивается вокруг «Skull Heart», мощно артефакта, выполняющего желания женщин. Однако, если у загадывающей желание нечисты помысли и душа, то она превратиться в Skullgirl, монстра, цель жизни которого – разрушение. По ходу сюжета игрок будет встречаться с различными NPC (неигровыми персонажами), а также играть за разных бойцов, важных для развития событий.

В режиме призовых боев вам предлагается соревноваться с другими игроками за различные ценные награды. В битвах 3 на 3 важно правильно подобрать собственную команду бойцов, чтобы использовать слабости противников для гарантированной победы. Впрочем, это удается далеко не всегда.

В ежедневных боях выступает какой-то один конкретный боец, которому выдают различные миссии. В этом режиме можно заработать специальные движение и атаки для определенного персонажа. Ежедневные бои позволяют тренироваться с конкретным бойцом, чтобы отточить навыки для реальных схваток.

Управление в мобильной версии Skullgirls вполне прозрачное и понятное. Чтобы сделать обычную атаку, просто тапните по экрану. Для комбо-атак необходимо тапать быстро-быстро. Свайпом вправо выполняется выпад, а влево – уклонение. Жестом смахивания вниз можно атаковать в нижнем горизонте, а свайп вверх при удачном стечение обстоятельств подкидывает врага в воздух, где на него можно обрушить сокрушительную серию комбо-ударов. Если свайпнуть вверху двумя пальцами, то можно схватить противника.

Мощная атака выполняется длинным тапом по экрану, однако учтите, что такие атаки требуют некоторого времени для «зарядки», а ваш персонаж это короткое время будет уязвим. Для блокирования ударов следует сделать длинный тап по экрану двумя пальцами.

Наконец, в левом нижнем углу экрана интерфейса Skullgirls располагается несколько кнопок. Крайняя позволяет сделать движение Blockbuster, но только в том случае, если индикатор заполнен (для этого необходимо сделать несколько атак и удачно блокировать удары). Другая кнопка включает специальные движения вашего бойца, которые представляют собой спецатаки с различными дополнительными бонусами – например, кровотечение, которое будет потихоньку «высасывать» из противника жизнь в течение некоторого времени после удара. Либо спецспособность, которая проламывает доспехи врага.

Если в файтинги на iOS, Android или приставке вы никогда не играли, то для вас пригодится опция «Помощь в боях», которая делает драки больше похожими на пошаговые битвы, давая возможность подумать и выбрать наилучший вариант дальнейшего действия.

В Skullgirls бои как правило командные, сами схватки идут по очереди, однако есть и миссии, где выяснять отношения анимешные герои выходя один-на-один. Чтобы сменить текущего бойца, достаточно тапнуть на портрете другого воина.

В случае победы (да и поражения), боец получает опыт, которые накапливается и позволяет переходить на новые уровни. Ну а там можно открывать новые боевые умения, воспользовавшись деревом навыков на странице конкретного персонажа. Разумеется, нужно накопить достаточное количество очков навыков.

Очки навыков в Skullgirls можно получить в награду и использовать в бою, чтобы получить больше боевых способностей. Есть золотые монетки? Тогда бегом апгрейдить бойцов. Некоторыми воинами даже можно пожертвовать и сделать за их счет более мощными других, особенно если вы понимаете, что часть персонажей вам уже больше не пригодится.

Хотя Skullgirls от высоких каблучков до двух анимешных косичек – чистокровный файтинг, в это игре довольно много элементов RPG, что делает эту «драку» на iOS и Android весьма увлекательным и затягивающим «рубиловом». Кроме того, у каждого бойца есть какой-нибудь элемент, который может выступить как преимуществом, так и недостатков, в зависимости от противника. Классические «камень-ножницы-бумага», наверняка знакомые многим любителям РПГ или игрушек вроде Fire Emblem.

На старте в Skullgirls у вас будет ограниченный набор бойцов. Заработаете побольше Теонита (синие кристаллы, местная премиум-валюта), и сможете обменять их на Реликвии, которые, в свою очередь, дают право получить новых бойцов для своей анимешной армии. Какой именно воин вам достанется – определяет генератор случайных чисел, так что «дубли» можно потратить на усиление основной армии.

Вердикт

Файтинги на iOS и Android жанр довольно легкомысленный и частенько примитивны, однако Skullgirls выделяется на общем фоне, не в последнюю очередь благодаря своим консольным корням.

Роскошная, хоть и слегка мрачноватая, анимешная двухмерная графика (стильно, что не говори!), довольно гибкая ролевая система, масса спецударов и спецспособностей, несколько игровых режимов, удобная схема управления (основные действия – тапами и свайпами, а не физическими кнопками). В комплекте интересный сюжет, а вишенкой на торте служит весьма уместный джазовый саундтрек. Skullgirls придутся по вкусу не только ценителям аниме, но и широкому кругу геймеров, которые не прочь разбавить повседневную жизнь стильным «мочиловом» на экране смартфона или планшета.

Скачать бесплатно на iPhone, Android или iPad файтинг Skullgirls:

