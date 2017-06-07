Обзор оригинального шутера Zombie Gunship Survival на Android и iPhone: зомби-апокалипсис через прицел штурмовика

Шутер в воздухе на тему зомби-апокалипсиса от студий flaregames и Limbic. В Zombie Gunship Survival на Андроид и iPhone вы будете барражировать над землей, с упоением поливая свинцовым дождем бесконечные толпы ходячих мертвецов. Если вам понравился оригинал Zombie Gunship, вышедший пару лет назад, либо вы просто обожаете отстреливать зомбаков из обширного арсенала оружия, то Zombie Gunship Survival обязательно стоит скачать себе на iPhone или Android-смартфон. В обзоре игры расскажем о всех ее минусах и плюсах.

Зомби-шутеры, похоже, никогда не уйдут из App Store и Google Play. Более того, тематика получила дополнительный толчок к развитию после выхода популярного сериала «Ходячие мертвецы». Обратная сторона зомби-лихорадки заключается в том, что отстрел живых мертвецов с помощью огнестрельного оружия мы уже видели сотни раз как на экранах игр для компьютеров, так и в мобильных шутерах. Зомби-стрелялкам явно недостает некоторой экстравагантности и оригинальности. Zombie Gunship Survival как раз такая игрушка на Android и iOS, вносящая свежий глоток воздуха в несколько застоявшийся жанр зомби-щутеров.

Графика и звук

Новенький зомби-шутер для iPhone и Android визуально смотрится вполне бодро благодаря графике высокого разрешения. Игра создана в 3D, богата текстурами и деталями, а освещение отлично создает атмосферу мрачного постапокалиптического мира, захваченного ордами кровожадных зомби.

Самолет, на котором вы будете бороздить воздушные просторы, выглядит очень реалистично и правдоподобно, равно как и разнообразное оружие, которым его можно экипировать.

Самая впечатляющая визуальная часть игры начинается в бою, когда вы перемещаетесь в кабину штурмовика AC-130 и смотрите на мир, заполоненный зомби, через прицелы установленного на самолет оружия. Другими словами, картинка превращается в черно-белую, цвета инвертируются, на экране появляются помехи – ведь боевые вылеты совершаются ночью, а ветераны зомби-шутеров знают, что выкашивать ходячих мертвецов веселее всего при свете полной луны. Представьте себе, что при игре в Zombie Gunship Survival вы смотрите на экран через прибор ночного видения. Именно так и выглядит картинка в игре бОльшую часть времени.

Различные типы зомби, которые вам встретятся в этом шутере, отличаются не только внешне, но и своим поведением, а портреты различных персонажей и войск, поступающих в ваше распоряжение, нарисованы тщательно и правдоподобно. Анимация в игре плавная, фризы, лаги и какие-то другие графические глюки не замечены (по крайней мере, в версии для iPhone).

В качестве фона используются атмосферные мрачноватые мелодии, а звуки стрельбы доставляют своей правдоподобностью и звуковой мощью.

В целом, разработчики отлично справились с графикой и саундтреком зомби-шутера, особенно принимая во внимание необычность оригинала.

Геймплей и управление

Игра Zombie Gunship Survival на iOS и Android разбита на уровни, а миссии становятся все сложнее и сложнее по мере продвижения вглубь «сюжета», вполне традиционная схема для шутеров. Также, пропустить уровень, на котором вы застряли, нельзя, так что прохождение игрушки полностью линейное.

Zombie Gunship Survival медленно набирает обороты, на старте знакомя вас с происходящим. Вы – один из немногих выживших в катастрофическом зомби-апокалипсисе. Единственный способ оставаться в ряду немногочисленных живых «живых», а не пополнить миллионные орды «живых» мертвецов – это усесться за управление мощного штурмовика AC–130 Gunship и помочь другим выжившим в их набегах на базы и другие объекты для сбора жизненноважных ресурсов.

В зомби-шутеры отправляться на вылазки за ресурсами придется по разным поводами и с разными целями, чтобы игроку не было скучно. В случае успеха вы получите ресурсы для расширения собственной штаб-квартиры, а также ценное вооружение и другие апгрейды для своей «ласточки», боевого штурмовика.

Миссии довольно разнообразные, поэтому стоит следить за указанными на предварительных брифингах целями. В начале, впрочем, Zombie Gunship Survival проведет для вас обучение новобранца зомби-войн. За удачное выполнение всех заданий вы будете получать максимальное число медалей, если какие-то цели остались не достигнутыми, то увы, награда будет не такой щедрой. Зато вы всегда можете вернуться, чтобы заработать полный комплект наград на уровнях, прохождение которых было не самым удачным. Немного «гринда» в зомби-шутере точно не помешает.

Управление в Zombie Gunship Survival достаточно простое. Прежде чем начать миссию, следует разместить свои войска на карте – просто тапните на нужное место, однако берегитесь вышек охраны и других опасностей, встречающихся на уровнях. После размещения наземных войск можно отправляться в бой уже лично, на персональном штурмовике. Ваша задача – сопровождать собственные войска, помогая им поддержкой с воздуха. Видите зомби, направляющихся в сторону ваших вояк? Цельтесь и отстреливайте их из мощного авиационного пулемета.

Пальцем можно перемещать камеру над полем боя, а щипком приближать и удалять изображение в прицеле. Наводим перекрестье прицела на зомбаков, а затем тапаем и удерживаем гашетку оружия слева для стрельбы. Если вооружение у вас богатое и есть выбор, то жмете на кнопку того оружия, которое больше подходит для конкретной ситуации.

Впрочем, не все так просто. Пулеметы и авиационные пушки могут перегреваться от долгой работы, а боезапас ограничен. Так что бездумно поливать свинцом орды зомби не получится, придется довольно точно рассчитывать длительность очередей и тщательно целиться. Довольно скоро вы сможете отдавать команды наземным войскам – остановится или идти дальше, а также вызывать дополнительную поддержку с воздуха.

После завершения миссий вы получите ресурсы, они понадобятся для улучшения зданий на вашей базе. Есть также задания по защите собственной базы от излишне навязчивых гостей в виде зомби в течение определенного времени. Такие отражения нападений зомбаков хорошо вознаграждаются, так что рекомендуем выбирать такие миссии почаще. Есть и кейсы с подарками и прилагающиеся к ним таймеры (они, естественно, отключаются за премиум-валюту). Хотите больше кейсов? Тогда можете выменять их за золотые слитки, полученные в ходе зомби-войн, либо купленные через встроенные покупки за реальные деньги.

Вердикт

Оригинальная, но реалистичная графика делает погружение в мир, захваченный ордами зомби, на удивление глубоким. В боях приходится не тупо жать на гашетку, а худо-бедно мыслить тактически. Управление внятное и простое, а геймплей хоть и линейный, но достаточно разнообразный. Ну и как отказаться от очередной миссии, которая может принести долгожданный апгрейд вооружения для любимого штурмовика?

Zombie Gunship Survival на Android и iPhone – свежий и оригинальный взгляд на зомби-шутеры, популярность которых не собирается идти на спад. Отличный сиквел и качественная игра для всех, кто любит пострелять, особенно если в качестве цели вы предпочитаете «ходячих» мертвецов.

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