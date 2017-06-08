Жаркая летняя распродажа на GearBest.com с улетными скидками и возможность выиграть Xiaomi Mi6

Запоздалое лето наконец-то пришло в Росссию, самое время прикупить «летней» электроники для отпусков и путешествий – экшен-камеру, новенький смартфон, зарядное устройство для аккумуляторов или фитнес-браслет. «Жаркая летняя распродажа» на GearBest.com до 11-го июня радует ежедневными мгновенными распродажами с крышесносящими скидками. Каждый день – новые порции классной электроники, гаджетов, аксессуаров и полезных вещей вроде стильных рюкзаков!

Добро пожаловать на «Жаркую летнюю распродажу» от GearBest.com, где цены на гаджеты буквально плавятся от жары. Например, всего за 5 700 рублей можно купить отличный 5-дюймовый смартфон Vernee Thor E с 8-ядерным процессором, Android 7.0, 13-мегапиксельной камерой, поддержкой 4G и молниеносной зарядкой гигантского аккумулятора. Главная «фишка» Тора от Vernee – мощнейший аккумулятор емкостью 5020 мАч! А еще на торце у прокачанного Тора есть специальная кнопка для активации режима ультраэкономии энергии, в котором смартфон может работать реально очень долго – до 720 часов в ожидании! Vernee Thor E – ваш верный компаньон для путешествий.

Запечатлеть лучшие моменты активного отдыха, будь-то велопоход, рыбалка, охота или горный туризм, поможет экшен камера MGCOOL Explorer Pro 4K по суперцене 2 316 рублей. Камера поддерживает съемку видео в разрешении 4K, может похвастаться водонепроницаемостью до 30 м по стандарту IP68 (благодаря специальному чехлу), встроенным Wi-Fi модулем и специальным объективом «Акулий глаз», который не только обеспечивает широкий угол обзора в 170 градусов, но и убирает сопутствующие искажения картинки. Стань звездой YouTube с экшен-камерой MGCOOL Explorer Pro 4K!

В путешествии без мощного смартфона с емким аккумулятором никуда, а с компактным планшетом для фильмов, веб-серфинга и фоток – еще лучше! Особенно, если это Teclast X80 Pro по сверхнизкой цене 4633 рубля. Мощный 4-ядерный процессор от Intel, роскошный 8-дюймовый FHD-экран с разрешением 1920 х 1200 пикселей и емкий аккумулятора на 3 800 мАч. Этот планшет оснащен двойной ОС – можно загрузить его в режиме Android, а когда потребуется, просто перезагрузите его в режиме Windows 10, чтобы получить доступ к еще большему набору полезных программ и классных игр. Удачный выбор любого туриста, путешественника или человек, предпочитающего «пляжный» отдых.

Другие девайсы, гаджеты и аксессуары по специальным ценам ждут вас на жаркой летней распродаже от Gearbest.com:

«Поймай кокос» и выиграй Xiaomi Mi6

Игра «Поймай кокос» дает шанс стать обладателем мощнейшего Xiaomi Mi6, а также выиграть другие отличные подарки или получить купоны на солидные скидки. Правила читайте на странице розыгрыша.

Список лучших гаджетов, участвующих в Жаркой летней распродаже GearBest

7 июня с 20.00 по Московскому времени

Motospeed Inflictor CK104 — 43,99 долларов (всего 100 штук)

Xiaomi Smart Mi Air Purifier — 136,99 долларов (всего 200 штук)

Xiaomi Mi 6 — 509,99c200 штук)

Vernee Thor E — 106,99 долларов (всего 200 долларов)

Xiaomi M365 — 449,99 долларов (всего 75 штук)

VOYO Q101 — 99,99 долларов (всего 200 штук)

DHK HOBBY 8384 1:8 4WD Off-road RC Racing Truck — 279,99 долларов (всего 50 штук)

Firefly 7s — 59,99 долларов (всего 300 штук)

8 июня с 20.00 по Московскому времени

OCHSTIN Outdoor Working Sub-dial 3ATM Men Quartz Watch — 15,99 долларов (всего 50 штук)

Xiaomi ZSH.COM Towel Youth Series — 5,99 долларов (всего 200 штук)

Beelink GT1 Ultimate WiFi Android TV Box — 71,99 долларов (всего 200 штук)

ASUS ZenFone 2 (ZE551ML) — 129,99 долларов (всего 200 штук)

Leagoo M8 Pro — 74,99 долларов (всего 300 штук)

Xiaomi 26L Travel Business Backpack 15.6 inch Laptop Bag — 45,99 долларов (всего 100 штук)

Xiaomi mijia Car DVR Camera — 51,99 долларов (всего 100 штук)

MGCOOL Explorer Pro — 29,99 долларов (всего 100 штуК)

Kemei KM — 6812 Photon Permanent Hair Removal Device — 49,99 долларов (всего 50 штуК)

9 июня с 20.00 по Московскому времени

ILIFE A4S — 159,99 долларов (всего 200 штуК)

Xiaomi Mi5S Plus — 309,99 долларов (всего 200 штук)

Elephone P8 Mini — 139,99 долларов (всего 200 штук)

Chuwi Laptop Hi 12.3 — 309,99 долларов (всего 200 штук)

iphone7 cover — 2,39 долларов (всего 200 штук)

Faux Leather Wide Waist Belt with Pin Buckle — 7,99 долларов (всего 20 штук)

bluedio H+ — 19,99 долларов (всего 500 штук)

Tevo Tarantula 3D Printer Kit — 209,99 долларов (всего 100 штук)

10 июня с 20.00 по Московскому времени

Motorola M2 — 72,99 долларов (всего 30 штуК)

Xiaomi ZSH.COM Bath Towel Youth Series — 24,99 долларов (всего 30 штуК)

Xiaomi Mi MIX — 589,99 долларов (всего 150 штук)

Practical Leather Man Wallet with Zipper Closure — 5,59 долларов (всего 100 штук)

Xiaomi mijia 1080P Smart IP Camera — 32,99 долларов (всего 200 штук)

ELFIN Book — 16,99 долларов (всего 50 штук)

Ideafly Grasshopper F210 RC Racing Drone — 129,99 долларов (всего 50 штук)

IMALENT DN70 Rechargeable Torch -57,99 долларов (всего 100 штук)

11 июня с 20.00 по Московскому времени

Redmaine MS — 206BT Bluetooth Speaker R#8212; 15,99 долларов (всего 100 штук)

ILIFE V1 Robotic Vacuum Cleaner — 75,99 долларов (всего 200 штук)

Xiaomi Bluetooth 4.0 Smart Weight Scale — 47,99 долларов (всего 300 штук)

OnePlus 3T — 399,99 долларов (всего 300 штук)

Ulefone Power 2 — 159,99 долларов (всего 200 штук)

Xiaomi Air 13 — 659,99 долларов (всего 200 штук)

Tronxy Desktop 3D Printer — 135,99 долларов (всего 100 штук)

Thieye t5e — 111,99 долларов (всего 500 штук)

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