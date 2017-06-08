Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS

Яйцеголовые в своей лаборатории опять облажались, парень, а расхлебывать придется нам. Вирус, превращающий людей в смертельно опасных зомби, вырвался за пределы секретного исследовательского центра. Вся земная цивилизация оказалась на грани исчезновения, а отдельные ее представители – под угрозой кошмарной смерти. Справиться с полчищами туповатых, но кровожадных зомби может только бравый спецназ Biocorp. Добро пожаловать в нашу команду бойцов, сынок! Бери верный дробовик и устрой тотальный экстерминатус ходячим мертвецам. Игра Dead Plague: Zombie Outbreak на Android и iOS от российского разработчика GameSpire создана в лучших традициях старого доброго зомби-шутера с видом от третьего лица. В обзоре свежей «стрелялки» с живыми мертвецами все подробности.

В Dead Plague присутствуют ключевые ингредиенты шутера про чумовой отстрел зомби: роскошная графика, обширный арсенал средств уничтожения, просторные и сбалансированные уровни, система апгрейдов оружия, навыки персонажа, «кейсы» с подарками и, конечно же, кубометры «кровищи». Впрочем, обо всем по порядку – в подробном обзоре новенького зомби-шутера на iPhone, iPad и Android.

Графика и звук

Обзор начнем с визуальной составляющей Dead Plague. Самая заметная, значительная и одна из самых сильных сторон зомби-шутера от GameSpire. Детально прорисованные уровни радуют проработкой деталей, явно ручной работой над расположением объектов и совершенно роскошным освещением, погодными эффектами и сменой дня и ночи. Весь спектр красок – от нежных романтических закатов до мрачных грозовых сумерек, в которых так приятно отстреливать ходячих живые мертвецов.

Динамические тени, которые отбрасывает не только ваш персонаж, но и зомбаки, отлично работают на атмосферу зомби-шутера, а мастерски выверенное освещение делает погружение в мир живых мертвецов и апокалипсиса очень реалистичным. Dead Plague еще раз напоминает, что современные смартфоны почти добрались по качеству графики до консолей.

На уровнях, а это тропическое побережье и деловой центр города с небоскребами (первые пара локаций), любовно расставлены ящики, бочки, «рассажены» кусты и пальмы, размещены самые разные объекты типа мостков или лестниц. Все это делает пейзажи в Dead Plague не только красочными благодаря правильной работе освещения, динамических теней и погодных эффектов, но и уникальными, добавляя игре реалистичности. Зомби-шутер от GameSpire напоминает такие хиты золотого века компьютерных игр, как «В тылу врага», Commandos и Silent Storm. Главным образом, графикой и проработкой уровней, хотя некоторая тактическая глубина есть и в Dead Plague.

Музыка в зомби-шутере Dead Plague бодрая, звуковые эффекты – вполне на уровне. Никаких откровений, все в хорошем смысле этого слова стандартно: реалистичные «буханья» снайперки, кинжальные автоматные очереди и сочные хлопки лопающихся под горячим свинцовым дождем зомби-жиробасов.

Изометрический вид от третьего лица в Dead Plague позволил реализовать, наверное, один из самых зрелищных отстрелов толп зомби в игре для смартфонов – на экране и ваш бравый персонаж в ковбойской шляпе, поливающий свинцом мертвечину, и сами мерзкие зомби двух основных «калибров». Экран прочерчивают трассеры, из чуть не плавящегося ствола автомата вылетают снопы огня, из зомби вылетают ошметки мертвой плоти и облака крови, взрываются попадающиеся то тут, то там бочки с бензином, и все это заливает свет кровавого тропического заката. Мечта любителей «стрелялок» и зомби-апокалипсиса, реализованная волшебниками из GameSpire.

Геймплей и управление

Игра разбита на локации, которые, в свою очередь, поделены на 6 уровней. Каждый уровень – отдельная миссия с тремя различными заданиями, основным и парой «поощрительных». Прорваться через кишащее зомбаками побережье к точке рандеву с вертолетом, собрать образцы ДНК, найти и передать координаты других бойцов родной корпорации, продержаться в осаде до прибытия подкрепления… В общем, задания достаточно разнообразные, а для дополнительной реиграбельности можно выполнять опциональные – истребить энное количество зомбаков, не дать живыми мертвецам разрушить баррикады, пробежать мастерским спринтом весь уровень, не сделав ни единого выстрела и т.д.

В Dead Plague в вашем распоряжении будет не только два оружия (на старте автомат и снайперка), но и различные вспомогательные средства подавления живых мертвецов – «лимонки», стан-гранаты, на время оглушающие зомбаков, противопехотные мины, а также стимуляторы «для себя любимого».

Все эти расходники можно купить в местном магазине, либо получить из кейса-сюрприза (бесплатно). Периодически Biocorp подкидывает бесплатные гранаты, мины и стимуляторы. Кейсы можно открывать и за местные монетки, но это необязательно.

Система апгрейдов оружия в Dead Plague довольно простая, хотелось бы чего-то поэпичней – ствол в игре можно несколько раз последовательно проапгрейдить, улучшив его основные параметры, такие как урон, скорострельность, емкость магазина и скорость перезарядки. Навесить допоборудование вроде фонарика или подствольного гранатомета нельзя, зато можно отыскивать на уровнях чертежи, которые позволяют открыть новые «пушки» для отстрела зомби.

Сам персонаж в Dead Plague набирается опыта в боях, собирает деньги и обрастает новыми полезными навыками. Например, потратив некоторое количество опыта и сумму денег, можно увеличить носимый боезапас гранат – с одной до трех штук, либо добавить бойцу немного здоровья.

Боезапас бойца в Dead Plague ограничен, и если в процессе прохождения уровня гранат получить нельзя, то новые обоймы к автомату иногда выпадают из зомби, либо обнаруживаются в оружейных ящиках, встречающихся на уровнях. Действовать приходится с умом, ведь если расстрелять весь боезапас, то пополнить его по щелчку пальцев не получится – надо искать ящик, а холодного оружия у бойца в игре нет. Кончились патроны – почти наверняка вас съедят голодные зомби, так что бездумно палить не получится.

Управление в этом шутере реализовано с помощью кнопок. Два джойстика – левый для перемещения, правый – для направления стрельбы, да меню с дополнительным вооружением и стимуляторами. Чтобы бросить гранату целиться не надо, достаточно тапнуть по кнопке, и герой швырнет лимонку в ближайшую толпу зомбаков. А вот из ствола придется палить прицельно, патроны на каждом углу не валяются. Отдельный джойстик для стрельбы позволяет совершать некоторые маневры – к примеру, убегать от зомби, одновременно метко отстреливая мертвичину из снайперки.

В Dead Plague приходится довольно активно тапать по кнопкам, иногда нарезать круги, поливая зомби свинцом, одновременно высматривая аптечку для восстановления жизни и ящики с патронами. Скучать не дают, за вас никто стрелять не собирается. Впрочем, на нормальном уровне сложности миссии проходятся если не легко, то вполне приемлимо. Часто приходится совершать несколько забегов, чтобы запомнить их «архитектуру» и расположение аптечек с оружейными ящиками. На тактическую глубину зомби-шутера работает и трехмерность – на уровнях встречаются лестницы, мосты, пандусы и прочие вертикальные объекты, которые позволяют весело отстреливать зомби издалека. Впрочем, иногда сами зомбаки прыгают на вас откуда-то сверху.

В качестве недостатка Dead Plague стоит упомянуть малое разнообразие врагов – всего два типа зомби, «толстые» и «тонкие», по крайней мере, в первых двух локациях. Уровней пока тоже немного – в общей сложности 18 штук в трех локациях. Впрочем, разработчик обещает добавить новых.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Роскошная графика и освещение.

Продуманные и сбалансированные уровни.

Разнообразный арсенал.

«Олдскульный» геймплей.

Система навыков персонажа. Простенькая система апгрейдов оружия.

Всего пара видов зомби.



ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

Dead Plague: Zombie Outbreak – почти классический шутер на тему зомби-апокалипсиса для Android и iOS с видом от третьего лица, редкость на мобильном рынке. Сейчас, видите ли, в моде что попроще, а ценителям верного дробовика и разлетающихся на кровавые ошметки зомби и поиграть-то на смартфоне не во что. В Dead Plague есть продуманные и немаленькие уровни, система навыков и опыта, мощный арсенал оружия, включая вспомогательное, и определенная тактическая глубина. В меру сложный зомби-шутер, главный козырь которого – по-настоящему роскошная графика с живописными закатами и сумерками, дождями и туманами, динамическим освещением и прочими продвинутыми эффектами. Безоговорочно рекомендуем к скачиванию.

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