Halide: обзор приложения для камеры iPhone для осознанной съемки

Платное приложение в качестве альтернативы дефолтному «эппловскому» для управления камерой iPhone? Разработчик, похоже, сошел с ума – подумают многие. Фирменная «Камера» более чем достойно справляется со съемкой, как фото, так и видео. Однако, приложение Halide однозначно стоит взять на заметку, особенно тем, кто более-менее серьезно занимается мобильной фотографией или просто хочет выжать максимум качества из камеры iPhone. Разработчик Halide сделал фокус на… фокусе, в прямом смысле, и в общем на осознанном процессе съемки. В обзоре приложения для управления камерой iPhone расскажем о всех его особенностях и преимуществах, не забыв упомянуть и недостатки.

Приложения для съемки хотят быть этаким комбайном, даже Apple начал баловаться с разными типа фото и видео. Стикеры, мощные редакторы, сотни рамочек и миллионы фильтров (за этим, кстати, к роскошному infltr на iOS) - интерфейс иных приложений больше похож на кокпит авиалайнера, а не удобного инструмента мобильного фотографа. Разработчики Halide решили объединить элегантность, которой так известна Apple, и более осознанный процесс съемки на iPhone.

Обзор функционала и интерфейса приложения Halide

В этом приложении для управления камерой iPhone нет режимов. Нет видео, нет HDR, нет квадратного кадрирования для Инстаграмма. Нет, впрочем, также и режима серийной съемки и таймера, что может быть упущением для некоторых фотографов. С Halide вы получаете приложение для съемки фото, которое вдохновляет вас на обдуманный процесс фотографирования.

По умолчанию приложение работает в «умном автоматическом режиме», однако управление жестами позволяет в любой момент вмешаться в настройки съемки. Чтобы изменить экспозицию, достаточно сделать вертикальный свайп, а горизонтальным меняется фокус (свайпать по полосе возле кнопки затвора). Тап по виртуальной кнопке включает оверлей с предположительными точками фокусировки, в котором в режиме реального времени приложение подсветит красным цветом участки фото с наилучшим контрастом.

Сетка для построения кадра также пригодится, напоминая о проверенном правиле третей. Средний прямоугольник чуть подсвечивается желтым, когда вы поймали своим iPhone «горизонт», т.е. идеально выровняли камеру в параллель по отношению к поверхности земли.

Приложением Halide для управления камерой iPhone пользоваться удобно, а потому приятно. Жесты быстро запоминаются и впоследствии выполняются автоматически, встраиваясь в «прошивку» вашей мышечной памяти.

Пара недочетов

Интуитивный интерфейс приложения Halide иногда сталкивается с ограничениями iOS. К примеру, в процессе пролистывания фото можно воспользоваться парой свайпов для сортировки – в одном направлении отправлять фото в «Избранные», а в другом – отравляем его в корзину. Похоже на Tinder, однако в iOS есть обязательное подтверждение удаления снимка, поэтому процесс идет не так гладко, как мог бы. А жаль.

Еще один недостаток – панель действий. Настройки ISO и баланса белого присутствуют, однако доступны не так быстро, как хотелось бы. Кроме того, чтобы получить доступ к дополнительным действиям, необходимо потянуть за верхнюю часть экрана, что может вызвать совершенно внезапное появление «Сегодня». Можно, конечно, включить постоянный показ панели действия в полном виде, однако тогда интерфейс будет излишне захламлен и потеряет свое изящество. Компромиссом может стать размещение двух самых нужных действий на панели в компактном режиме, которая всегда присутствует на экране.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Реально интуитивный интерфейс.

Удобные жесты.

Быстрый доступ к настройкам камеры.

Стимул к вдумчивому процессу съемки фото. Нет таймера и режима серийной съемки.

ISO и баланс белого «спрятаны» за 2 жеста.



ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

Приложение Halide отлично подойдет тем, кто хочет сделать процесс съемки фото на iPhone осознанным и приятным. Выбор для людей, желающих не просто навести камеру и нажать на кнопку, но управлять процессом, чтобы получить наилучший результат из возможных. Пара недостатков не слишком портит впечатление от продуманного интерфейса этого элегантного приложения для камеры на iOS. Также стоит отметить наличие подробной гистограммы и поддержку RAW. Цена приложения (на момент публикации обзора) – 229 рублей. Качественные фото лучших моментов вашей жизни стоят заметно дороже.

Скачать приложение Halide для управления камерой iPhone:

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