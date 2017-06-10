Обзор безмятежной аркады Float на iPhone и iPad: игра для релаксации

Float можно назвать одной из наиболее элегантных игр для релаксации на iOS с по-настоящему медитативной атмосферой. Разработчикам этой аркады на iPhone, студии GalacticThumb, удалось, тем не менее, реализовать в игре интересный геймплей, смесь классической аркады и головоломки. Если вам нравятся такие логические игры на Android и iOS как Polycolor, Causality, Monument Valley, Topsoil или Breath of Life, то и Float стоит взять на вооружение, хотя эта игра доступна только на iOS.

Игры, подобные Float, отлично подходят для смартфонов и мобильного «гейминга» - роскошная стильная графика, удачная схема управления и несложная игровая механика, которая, тем не менее, может вычеркнуть из вашей жизни несколько часов, в обмен предоставив погружение в альтернативную цифровую вселенную. Игры вроде Float на iPhone помогут отвлечься от рутины, снять стресс или просто убить время, одновременно тренируя логическое мышление и реакцию.

Графика и звук

Визуально игра Float выглядит роскошно и стильно. Двухмерная графика приобретает объем благодаря умелой работе художников с тенями объектов, плывущих по воде. Стиль довольно минималистический, что, однако, не мешает снабдить игрушку различными мелкими, любовно нарисованными деталями. Умелая работа с освещением, текстуры и утонченные эффекты частиц. Вряд ли найдется человек со вкусом, которому аркадная головоломка Float на iPhone не понравилась бы.

Цветовая палитра Float отличается изрядным многообразием пастельных тонов мириадов оттенков. В зависимости от уровня, головоломка может быть по-настоящему яркой, утонченно спокойной или задумчиво-загадочной. Все эти настроение художник игры умело передает цветами и полутонами.

Анимация в это логической игре на iPhone сделана качественно. Волны, бегущие по местной цифровой водной глади и вздымающие восхитительной красоты кувшинки, действуют на игрока почти гипнотически. Можно долго любоваться на местные красоты графики.

Спокойные эмбиентные мелодии, использующиеся в качестве саундтрека во Float, прекрасно дополняют общую расслабляющую атмосферу этой казуальной игрушки на iOS. Рекомендуем использовать наушники, чтобы полностью отрезать себя от внешнего мира и погрузиться в медитативную вселенную Float. Разработчик игры, Galactic Thumb, отлично поработал как над визуальной составляющей аркадной головоломки, так и над звуком.

Геймплей и управление

Как и другие аркады, Float поделена на уровни – на момент написания обзора в общей сложности в игрушке их было восемь штук (достаточно длинных, отметим). В будущем с обновлением разработчик обещает добавить еще. Уровень разбит на несколько стадий, поэтому контента в игре больше, чем может показаться на первый взгляд. Однако, на старте доступен только первый уровень, который необходимо пройти, чтобы получить доступ ко второму и т.д., т.е. прогресс во Float линейный.

Цель игры во Float на iOS достаточно простая – довести цветочек до маркера в верхней части экрана (геймплей тут вертикальный), двигая его волнами по воде. Естественно, препятствия следует избегать, ведь любое касание погубит плывущий по водной глади цветок. Впрочем, в реальности все не так просто, как может показаться.

Управление в этой аркаде на iPhone идеально подходит для сенсорных экранов. Чтобы запустить цветочек в путешествие по местным водным просторам, достаточно тапнуть по экрану. Из места «тапа» пойдут волны, которые и понесут цветок в нужном игроку направлении. Чем ближе тап к цветку, тем сильнее воздействие волны и тем дальше он уплывает.

Провести цветок вверх по экрану во Float просто только на первых уровнях, постепенно на экране будут появляться препятствия, которые заставят думать над безопасным маршрутом, ведь любое касание означает поражение и придется начинать все сначала. Кроме того, цветок может отталкиваться от краев экрана, что нужно использоваться для удачного прохождения между препятствиями. Игра во Float чем-то напоминает бильярд, но только с цветком вместо шара и эфемерными волнами вместо кия.

От игрока Float требует четких тапов в нужное время, так что игрушку можно считать отличным тренажером для рефлексов. Чтобы поставить игру на паузу, достаточно тапнуть в правом верхнем углу экрана. Разработчики Float используют тактильный движок, доступный на iPhone 7 и iPhone 7 Plus, поэтому игрок получает обратную связь, если играет на новом смартфоне.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Роскошная графика.

Расслабляющая атмосфера.

Управление одним пальцем. Уровней могло быть больше.

Завышенная сложность.

ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 7/10

Вердикт

Игра Float на iPhone и iPad – стильная аркада с отличной графикой и элементами головоломки. Медитативная атмосфера поможет отвлечься от повседневных забот и поможет снять стресс. Управление в одно касание делает и затягивающий геймплей делает Float отличным тайм-киллером. Предупреждаем, что для некоторых игроков Float может показаться слишком сложной аркадой. Игра доступна в App Store по цене 149 рублей. В ней отсутствует реклама и встроенные покупки.

Скачать аркаду Float на iPhone или iPad:

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