Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии

Monument Valley 2 от разработчика ustwo Games Ltd является сиквелом феноменально успешной оригинальной головоломки в эшеровском стиле, которая вышла в 2014 году. Несмотря на то, что игра была платной как на iOS, так и на Android, разработчик получил более 14 млн $ выручки, доказав, что freemium – не единственной возможный выбор для успешной мобильной игры. Monument Valley 2 однозначно понравится всем, кто ценит качественные логические игры на iPhone и Android, вроде Causality, Does Not Commute, Breath of Light или Tavern Guardians. В обзоре Monument Valley 2 поговорим обо всех достоинствах и недостатках продолжения стильной головоломки.

За более чем 10 летнюю историю журнала Procontent.Ru через редакционные смартфоны и планшеты прошли тысячи мобильных игр, однако память о себе оставили далеко не все. Monument Valley одна из запоминающихся игр на Android и iOS, оставляющая после себя длительное «послевкусие» и желание вернуться в эшеровскую вселенную со странными пространственными законами. Оригинальная игрушка и была короткой, если сравнить с другими головоломками на iPhone или Android, даже учитывая вышедшие после релиза уровни, включая обширное дополнение «Забытые берега», поэтому выход полноценного продолжения Monument Valley, пусть и несколько запоздалый, нельзя не приветствовать.

Графика и звук

Визуально головоломка Monument Valley 2 смотрится на экране iPhone так же роскошно и завораживающее, как и оригинал, однако в сиквеле разработчикам удалось еще больше отполировать визуальную составляющую игры. Мир «Святой геометрии» полностью трехмерен и услаждает взор крышесносящими оптическими иллюзиями, главной «фишкой» оригинальной игры.

Первая часть этой логической игры была выполнена более мягких и пастельных тонах, а цветовая гамму составляли более темные и мрачные цвета. Monument Valley 2 смотрится поярче и пободрей благодаря ярким и насыщенным цветам. Особенно классно смотрятся различные оттенки пурпурного на некоторых уровнях, а в целом головоломка производит впечатление яркой и веселой игры.

Мелодия, играющая на протяжении всего игрового процесса в Monument Valley 2, как и в оригинале, завораживает своей красотой. Во многом благодаря ей создается идеальная атмосфера для погружения в этот таинственный и загадочный мир оптических иллюзий. Рекомендуем решать пространственно-геометрические задачи в Monument Valley 2 исключительно со включенным звуком (в идеале – в наушниках), иначе вы не сможете в полной мере насладиться это великолепной головоломкой на своем iPhone или iPad.

В целом парни из ustwo подняли и так высокую планку графики и звука в первой игре на новую высоту в сиквеле. Головоломку Monument Valley 2 однозначно можно записать в золотой фонд игр для iPhone.

Геймплей и управление

Сиквел, на удивление, сюжетно никак не связан с событиями в оригинальной игре – головоломка Monument Valley 2 повествует отдельную историю. Поэтому если вы пропустили (совершенно напрасно) первую часть этой роскошной логической игры на iPhone и Android, то никаких проблем у вас из-за этого не возникнет.

В Monument Valley 2 на iOS вы узнаете историю Ро, которая раскрывает перед своей дочерью загадочные тайны долины. Как и в оригинале, вам придется решать пространственные головоломки в виде уровней. Прогресс в игре линейный, то есть для перехода на следующий необходимо закончить текущий. Пропускать уровни нельзя. В процессе игры будет раскрываться сюжет головоломки, вы будете узнавать различные тайны местного мира и даже сталкиваться с некоторыми знакомыми персонажами.

Хотя базовая механика головоломки осталась прежней (взаимодействие с различными архитектурными механизмами для отгадывания верного маршрута к концу уровня), локации в Monument Valley 2 стали более сложными, а время на них приходится проводить больше. Кроме того, на некоторых уровнях вам придется управлять не только самой Ро, но и ее дочерью, то есть одновременно двумя персонажами, чего не было в оригинале. Иногда дочь Ро не может двигаться, поэтому вам придется найти маршрут для их воссоединения – дочь может только повторять движения Ро, если у нее есть такая возможность. Это новый элемент в игровой механике добавляет дополнительную сложность к решению и так достаточно нетривиальных головоломок, что делает Monument Valley 2 еще более затягивающей игрушкой, чем оригинал.

Управление в Monument Valley 2 понятное и простое, что в целом привычно для качественных головоломок на iOS. Чтобы переместить Ро, достаточно тапнуть там, куда вы хотите. Если персонаж не может дойти до указанного места, то он попросту не двигается. Объекты на уровнях оснащены разного рода рычагами, крутилками и прочими элементами, с которыми можно взаимодействовать игроку. Если заметили что-то подобное на экране, просто потяните за них. За ошибки в этой головоломке не наказывают, поэтому смело экспериментируйте и играйте в Monument Valley 2 в своем темпе.

Хотя некоторые уровни в Monument Valley 2 окажутся достаточно сложными, их нельзя не пройти методом проб и ошибок. Переход с одной части уровня на другую сделан бесшовно, однако в конце вас ждут новые лучи света, которые позволяют рисовать калейдоскопические фигуры с помощью вашего пальца. Уберите палец с экрана, и нарисованная фигура будет сохранена, став иконкой только что пройденного уровня. Рисование фигур никак не влияет на игровой процесс – просто приятная «косметическая» функция, которая делает Monument Valley 2 еще более интересной игрой.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Роскошная графика и звук.

Новые элементы геймплея.

Качественный сиквел. Игра короткая, мало уровней.

Сложность головоломок могла быть выше.

Низкая реиграбельность. ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

В целом Monument Valley 2 отличная головоломка на iPhone/iPad и качественный сиквел успешного оригинала 2014 года. Графика стала еще более атмосферной и отполированной, игрушка получила более яркую цветовую палитру, саундтрек отлично работает на эффект погружения в необычную «эшеровскую» вселенную пространственных иллюзий, а управление идеально приспособлено под сенсорные экраны. Геймплей получил новый ключевой элемент – управление сразу двумя персонажами, что заметно разнообразит прохождение уровней. Лучи света, которыми можно рисовать иконки уровней после их прохождения – удачная находка разработчиков, делающая Monument Valley 2 еще более запоминающейся игрушкой.

В Monument Valley 2, впрочем, есть и то, за что можно покритиковать ustwo, ее разработчика. Во-первых, как ни крути, но собственно головоломки в сиквеле относительно простые. Минус для любителей логических игр, но плюс для казуальных игроков и родителей, которые могут вручить планшет с Monument Valley 2 детям. Во-вторых, игра остается преступно короткой. В режиме нон-стоп эту свежую головоломку можно пройти буквально за несколько часов. Хотя геймплей и преобразился немного, перед нами все та же Monument Valley, похорошевшая и с новыми уровнями.

Отдельно стоит отметить и цену головоломки – 379 рублей. С одной стороны роскошная графика, атмосферные мелодии и фирменный стиль, с другой – маловато уровней и геймплейных нововведений.

Monument Valley 2 – отличный пример качественной и захватывающей головоломки на iPhone, которая наверняка войдет в золотой фонд мобильных игр. Ждем версию на Android и… скидку в App Store.

