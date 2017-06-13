Stolen Thunder на iPhone: обзор космической головоломки про битвы геометрических фигур

Головоломка на iPhone от инди-разработчика Jason Nowak, стильная и увлекающая весьма необычным геймплеем. Если роскошную Monument Valley 2 вы уже успели пройти (или ждете скидку в App Store), наигрались со временем в Causality, решили все логические задачи в минималистичной rvlvr. и вырастили все растения в Topsoil, то пора погрузиться в грозовую атмосферу свежей головоломки Stolen Thunder для iPhone и iPad. В обзоре этой логической игры на iOS подробно разберем ее достоинства и недостатки, поговорим о геймплее, графике и управлении.
Качественная головоломка, заблаговременно скачанная на iPhone, может оказаться настоящим спасением, если вы застряли в пробке (на месте пассажира, разумеется), регулярно пользуетесь общественным транспортом или просто заскучали и вам нужно убить время. Кроме того, логическая игра, как ни крути, не дает мозгах «заржаветь», стимулируя появление новых нейронных связей, что хорошо для умственных способностей. В общем, хорошие головоломки на iOS трудно недооценить. Заметно труднее их найти, отделив зерна от плевел на просторах App Store.
Головоломка Stolen Thunder на iPhone сразу же привлекает внимание благодаря своему уникальному визуалу. Минималистический дизайн, в котором правят бал геометрические фигуры и простые линии, удачно подобрабнный шрифт и «космический» фон призваны создать впечатление некоего футуристического будущего, где земляне уже встретились с пришельцами. Фоном служат довольно темные «задники», в которых художник смешал густо черный с оттенками зеленого и пурпурного, создавая впечатление межгалактического пространства. Над всем этим мерцают яркими неоновыми огнями игровые элементы и объекты – ключи, опасности, враги и т.д, создавая отличный контраст с темным «космическим» фоном.
В целом графика в этой головоломке на iPhone живо вызывает ностальгические чувства и воспоминания об играх из 80-х, что-нибудь вроде Tempest. Наверняка разработчик не зря выбрал этакий тонкий ретро-стиль, чтобы зацепить уже взрослую аудиторию, выросшую на неоновых аркадах начала эпохи видеоигр и игровых автоматах.
Космически-футуристическую картинку еще больше оживляет неожиданно мрачноватый саундтрек и иногда пугающие звуковые эффекты. Все-таки, космос место не совсем безопасное для человека, пусть и в головоломке на iOS. Тяжелый эмбиент с тянущими ноты синтезаторами отлично работает на атмосферу Stolen Thunder.
В головоломку Stolen Thunder для iPhone и iPad упакованы 12 уровней (испытаний, как называет их разработчик). Хотя дюжина и небольшое число для логических игр, в Stolen Thunder все-таки достаточно контента, а уровни можно проходить на время, собирая максимум наград. Освоившись в игре, вы наверняка захотите вернуться на не слишком удачно пройденные «испытания», чтобы собрать все положенные настоящим ценителям головоломок награды.
Цель игрока в этой головоломке на iOS – провести треугольник через лабиринт из соединенных «дорожек» до светящихся ворот в конце уровня, собрав по пути три шестиугольника, встречающиеся на каждом уровне. Разумеется, следует ловко обойти все препятствия.
Управление в Stolen Thunder на iOS реализовано на пятерку, позволяя решать местные головоломки, держа iPhone в одной руке. Чтобы переместить треугольник, просто свайпните по экрану в нужном направлении. Треугольник-путешественник оснащен оружием, которое активируется тапом по экрану, нужно только выбрать цель. Громовая пушка установлена в «носовой части» треугольника, поэтому иногда приходится разворачивать его пушкой к цели, если он отскочил от стены. Чтобы двигаться быстрее, нужно свайпнуть по экрану, но палец не убирать. Упасть с дорожек нельзя – игра вернет вас обратно из космической бездны. Так что умереть от падения нельзя, для этого в Stolen Thunder есть множество других способов.
Как я уже писал выше, цель в головоломке Stolen Thunder – добраться до ворот в конце уровня, собирая мятно-зеленые шестиугольники, одновременно избегая врагов и различные опасности. Врагов перепутать с другими объектами в местном космосе сложно – они ярко-розового цвета, а для надежности еще и помечены желтым Х. Врагов следует отстреливать из грозовой пушки при первой же возможности, иначе вы потеряет одну жизнь (их три, смотрим в нижний левый угол и видим знаки «^», это и есть жизни). На уровнях Stolen Thunder любителя мобильных головоломок поджидают и другие опасности – треугольник может сгореть в адском космическом пламен, быть пораженным фотонной молнией и так далее.
Попадаются на уровнях и стены, которые можно взорвать с помощью грозовой пушки, а также переключатели, которые придется активировать перед тем, как пройти дальше. Ярко-желтые ключи, встречающиеся в этой головоломке для iPhone, открывают ворота. За ними и прячутся нужные треугольнику сияющие шестиугольники. Потраченные жизни можно восполнять, подбирая одинокие ^, встречающиеся по дороге. Расслабляться, впрочем, не стоит – жизни не так много, хотя и острого дефицита я не испытывал.
По ходу прохождения головоломки Stolen Thunder для iOS вы встретите и другие необычные объекты вроде машин клонирования, которые делают решение логических задач в игре делом командным. Карту можно также увеличивать и уменьшать, чтобы видеть, куда двигаться. Случается, что уровни движутся автоматически, и если вы замешкаетесь, то упадете за пределы экрана, и уровень придется начинать сначала.
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|ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 7/10
Стильная головоломка на iPhone с уникальной графикой, ностальгическим налетом ретро из 80-х и достаточно интересной игровой механикой. Визуально Stolen Thunder выделяется из многочисленных головоломок на iOS, а мрачноватый саундтрек вместе со звуковыми эффектами заслуживает отдельного упоминания. Решать местные логические задачки интересно, управлять треугольником можно одной рукой, а идеальное прохождение всех уровней может стать вашим любимым занятием на дни и даже недели, если вы любите логические игры.
В Stolen Thunder есть и недочеты. Один из них довольно серьезный – иногда игра неправильно реагирует на свайпы, и треугольник двигается в другом направлении, что может испортить все прохождение уровня. Обидный недочет. Также 12 уровней, доступных сейчас в игре, мало для такой роскошной головоломки для iPhone.
В остальном Stolen Thunder можно смело рекомендовать не только тем, кто без ума от мобильных головоломок, но и людям, желающим просто поиграть в качественную, но ненапряжную игрушку на своем iPhone. Stolen Thunder стоит 75 рублей, зато вы получаете полную игру без рекламы, встроенных покупок, доната и прочего мракобесия.
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© Дмитрий Серпухов «Мобильный Контент»