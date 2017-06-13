Stolen Thunder на iPhone: обзор космической головоломки про битвы геометрических фигур

Головоломка на iPhone от инди-разработчика Jason Nowak, стильная и увлекающая весьма необычным геймплеем. Если роскошную Monument Valley 2 вы уже успели пройти (или ждете скидку в App Store), наигрались со временем в Causality, решили все логические задачи в минималистичной rvlvr. и вырастили все растения в Topsoil, то пора погрузиться в грозовую атмосферу свежей головоломки Stolen Thunder для iPhone и iPad. В обзоре этой логической игры на iOS подробно разберем ее достоинства и недостатки, поговорим о геймплее, графике и управлении.

Качественная головоломка, заблаговременно скачанная на iPhone, может оказаться настоящим спасением, если вы застряли в пробке (на месте пассажира, разумеется), регулярно пользуетесь общественным транспортом или просто заскучали и вам нужно убить время. Кроме того, логическая игра, как ни крути, не дает мозгах «заржаветь», стимулируя появление новых нейронных связей, что хорошо для умственных способностей. В общем, хорошие головоломки на iOS трудно недооценить. Заметно труднее их найти, отделив зерна от плевел на просторах App Store.

Графика и звук

Головоломка Stolen Thunder на iPhone сразу же привлекает внимание благодаря своему уникальному визуалу. Минималистический дизайн, в котором правят бал геометрические фигуры и простые линии, удачно подобрабнный шрифт и «космический» фон призваны создать впечатление некоего футуристического будущего, где земляне уже встретились с пришельцами. Фоном служат довольно темные «задники», в которых художник смешал густо черный с оттенками зеленого и пурпурного, создавая впечатление межгалактического пространства. Над всем этим мерцают яркими неоновыми огнями игровые элементы и объекты – ключи, опасности, враги и т.д, создавая отличный контраст с темным «космическим» фоном.

В целом графика в этой головоломке на iPhone живо вызывает ностальгические чувства и воспоминания об играх из 80-х, что-нибудь вроде Tempest. Наверняка разработчик не зря выбрал этакий тонкий ретро-стиль, чтобы зацепить уже взрослую аудиторию, выросшую на неоновых аркадах начала эпохи видеоигр и игровых автоматах.

Космически-футуристическую картинку еще больше оживляет неожиданно мрачноватый саундтрек и иногда пугающие звуковые эффекты. Все-таки, космос место не совсем безопасное для человека, пусть и в головоломке на iOS. Тяжелый эмбиент с тянущими ноты синтезаторами отлично работает на атмосферу Stolen Thunder.

Геймплей и управление

В головоломку Stolen Thunder для iPhone и iPad упакованы 12 уровней (испытаний, как называет их разработчик). Хотя дюжина и небольшое число для логических игр, в Stolen Thunder все-таки достаточно контента, а уровни можно проходить на время, собирая максимум наград. Освоившись в игре, вы наверняка захотите вернуться на не слишком удачно пройденные «испытания», чтобы собрать все положенные настоящим ценителям головоломок награды.

Цель игрока в этой головоломке на iOS – провести треугольник через лабиринт из соединенных «дорожек» до светящихся ворот в конце уровня, собрав по пути три шестиугольника, встречающиеся на каждом уровне. Разумеется, следует ловко обойти все препятствия.

Управление в Stolen Thunder на iOS реализовано на пятерку, позволяя решать местные головоломки, держа iPhone в одной руке. Чтобы переместить треугольник, просто свайпните по экрану в нужном направлении. Треугольник-путешественник оснащен оружием, которое активируется тапом по экрану, нужно только выбрать цель. Громовая пушка установлена в «носовой части» треугольника, поэтому иногда приходится разворачивать его пушкой к цели, если он отскочил от стены. Чтобы двигаться быстрее, нужно свайпнуть по экрану, но палец не убирать. Упасть с дорожек нельзя – игра вернет вас обратно из космической бездны. Так что умереть от падения нельзя, для этого в Stolen Thunder есть множество других способов.

Как я уже писал выше, цель в головоломке Stolen Thunder – добраться до ворот в конце уровня, собирая мятно-зеленые шестиугольники, одновременно избегая врагов и различные опасности. Врагов перепутать с другими объектами в местном космосе сложно – они ярко-розового цвета, а для надежности еще и помечены желтым Х. Врагов следует отстреливать из грозовой пушки при первой же возможности, иначе вы потеряет одну жизнь (их три, смотрим в нижний левый угол и видим знаки «^», это и есть жизни). На уровнях Stolen Thunder любителя мобильных головоломок поджидают и другие опасности – треугольник может сгореть в адском космическом пламен, быть пораженным фотонной молнией и так далее.

Попадаются на уровнях и стены, которые можно взорвать с помощью грозовой пушки, а также переключатели, которые придется активировать перед тем, как пройти дальше. Ярко-желтые ключи, встречающиеся в этой головоломке для iPhone, открывают ворота. За ними и прячутся нужные треугольнику сияющие шестиугольники. Потраченные жизни можно восполнять, подбирая одинокие ^, встречающиеся по дороге. Расслабляться, впрочем, не стоит – жизни не так много, хотя и острого дефицита я не испытывал.

По ходу прохождения головоломки Stolen Thunder для iOS вы встретите и другие необычные объекты вроде машин клонирования, которые делают решение логических задач в игре делом командным. Карту можно также увеличивать и уменьшать, чтобы видеть, куда двигаться. Случается, что уровни движутся автоматически, и если вы замешкаетесь, то упадете за пределы экрана, и уровень придется начинать сначала.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Стильная графика с ноткой ретро из 80-х.

Интересные экшен-головоломки.

Понятное управление. Мелкий баг управления (встречается редко).

Всего 12 уровней (игра проходится на несколько часов)

ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 7/10

Вердикт

Стильная головоломка на iPhone с уникальной графикой, ностальгическим налетом ретро из 80-х и достаточно интересной игровой механикой. Визуально Stolen Thunder выделяется из многочисленных головоломок на iOS, а мрачноватый саундтрек вместе со звуковыми эффектами заслуживает отдельного упоминания. Решать местные логические задачки интересно, управлять треугольником можно одной рукой, а идеальное прохождение всех уровней может стать вашим любимым занятием на дни и даже недели, если вы любите логические игры.

В Stolen Thunder есть и недочеты. Один из них довольно серьезный – иногда игра неправильно реагирует на свайпы, и треугольник двигается в другом направлении, что может испортить все прохождение уровня. Обидный недочет. Также 12 уровней, доступных сейчас в игре, мало для такой роскошной головоломки для iPhone.

В остальном Stolen Thunder можно смело рекомендовать не только тем, кто без ума от мобильных головоломок, но и людям, желающим просто поиграть в качественную, но ненапряжную игрушку на своем iPhone. Stolen Thunder стоит 75 рублей, зато вы получаете полную игру без рекламы, встроенных покупок, доната и прочего мракобесия.

Скачать на iPhone или iPad головоломку Stolen Thunder:

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