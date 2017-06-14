Обзор игры Beholder на Android и iOS: симулятор тоталитарной коммуналки

Инди-хит, набравший популярность на Steam`е, добрался до смартфонов и планшетов. Beholder входит в сравнительно небольшую группу весьма оригинальных игр на iOS и Android, где главный герой выступает как мелкая шестеренка в тоталитарной машине, а не в роли отважного «борца с Системой». Такие игры как Paper`s Please и The Westport Independent дают уникальную возможность балансировать на грани морали и не самых правильных поступков, необходимых для выживания в тоталитарном обществе. В эту же плеяду игр можно смело записать и Beholder, дебютировавший на днях в App Store и Google Play. В обзоре игры поговорим об особенностях, преимуществах и недостатках этого необычного жанра в целом и Beholder как его яркого представителя в частности.

Игра Beholder для iPhone, iPad и Android предлагает оказаться на месте жителя тоталитарного государства. Быть героем без страха и упрека в таком симуляторе не так просто, как кажется, а сама игра предлагает массу моментов с черным юмором в изрядное геймплейное разнообразие. Хотя антураж в игрушке довольно мрачен, персонажи часто неприятны и даже отвратительны, а в первом прохождении вы вполне можете закончить свою жизнь на ноже разъяренного жильца, играть в Beholder интересно и весело. Желание быть честным и справедливым в Beholder довольно быстро разбивается о суровую тоталитарную реальность, в которой ради выживания можно пойти на многое.

Геймплей

Концепция Beholder для мобильной игры достаточно необычна – вы назначены государственным домоуправляющим, чья задача – следить за тем, чтобы жильцы вверенного вам дома неукоснительно выполняли указы, распоряжения, директивы и декреты государственных органов. Выполнить эту задачу нужно любыми средствами. Главное – это железный порядок и послушание. Однако, по ходу игры вы поймете, что Beholder это не просто симулятор тоталитарного лакея.

Симулятор тоталитарной коммуналки постоянно подкидывает вам различные задания в виде небольших пузырей с текстом в левой части экрана. У всех квестов есть временные ограничения (довольно широкие, впрочем), а сложность варьируется от легчайших до весьма сложных. К примеру, раздобыть лекарство для дочки или выселить одного из жильцов. Задания отличаются по продолжительности и сложности, что оживляет геймплей и постоянно подогревает интерес к Beholder.

«Фишка» квестов в Beholder в том, что игрок постоянно ставится перед различными моральными дилеммами, что делает персонажа достаточно многомерной личностью, а не банальным надзирателем. Вы можете быть хорошим «семейным человеком» и давать жене много денег, которые она постоянно просит, однако чтобы эти деньги раздобыть, придется шантажировать одного из жильцов. Или чтобы раздобыть книги для сына, вы будете вынуждены поступить весьма нелицеприятно. Разработчики Beholder довольно тонко сбалансировали моральный выбор, который постоянно нависает над игроком дамокловым мечом. Естественно, если в жизни вы лишены излишних иллюзий о справедливости, то в Beholder у вас все пойдет как по маслу.

Что касается жильцов, то Beholder старается сделать их похожими на реальных людей, пусть и обходится довольно грубыми мазками. Да, ваши жильцы далеко не ангелы, но они все-таки люди, поэтому выполнение квестов с моральным выбором (а других тут и нет) вызывает эмоции и даже переживания. Помогает тот факт, что вы по долгу службы обязаны собирать на каждого жильца досье, поэтому в их отсутствие вы будете вламываться в их квартиры и проводить обыски. В процессе вы записывает все их незаконные занятия. У вас есть выбор – сразу же сообщить о неблагонадежном жильце Государству и получить денежное вознаграждение, либо скрыть обнаруженный компромат, чтобы потом шантажировать жильца. В последнем случае профит будет больше, однако и ваши персональные риски повышаются. Квесты вроде поиска невесты для жильца, а затем попытки найти фату на свадьбу, разбавляют задания с шантажом и прочими забавами стукача.

Хотя игра довольно мрачная, Beholder умудряется радовать юмором, хотя и черным. Особенно отличилась ваша дочь, которая с детской непосредственностью выдает реплики, заставляющие улыбнуться. Очарование Beholder в том, что разработчику удалось превратить довольном жесткую тему в развлекательную игрушку, пусть и мрачноватую. В этом симуляторе тоталитарной коммуналки вы можете побыть добрым, но совсем недолго – для содержания семьи требуются деньги, а за добрые дела их не платят в местном тоталитарном обществе.

Графика и звук

На атмосферу депрессивного черно-юморного симулятора хорошо играет графика и персонажи, по большей части являющиеся темными силуэтами с прорисованными белой краской характерными деталями. Визуально игра напоминает Limbo, одновременно намекая, что для бюрократической машины люди – лишь тени, ложащиеся буквами на документ, а не уникальные личности. Галстуки или украшения помогают различать персонажей и придают всем жильцам визуальную уникальность, что противоречит общей идеологии местного Государства.

Дом, в котором разворачивается действие, напротив, может похвастаться правдоподобным антуражем с цветами (пусть и тусклыми), текстурами, многочисленными объектами местных интерьеров. Очевидный контраст между людьми-контурами и проработанными уровнями. Первые отлично выделяются на фоне, создавая в игре неповторимую атмосферу.

Музыка также заслуживает упоминания – мрачная, депрессивная и отлично подчеркивающая настроение Beholder.

Управление

Управлять персонажами удобно даже на маленьком экране смартфона, а контекстные иконки помогают взаимодействовать с окружающими объектами и людьми без особых проблем. Впрочем, иногда, если персонаж оказался прямо перед объектом, с ним нельзя взаимодействовать. В целом проблем с управлением в Beholder нет – ничто не отвлекает вас от управления местной коммуналкой и собственным темных делишек.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Классная графика.

Необычная концепция.

Черный юмор. Мелкий баг управления.

Игра "не для всех".

ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

Beholder – интересная игра, затрагивающая необычные для мобильных развлечений темы морального выбора и тоталитарного общества. Темный юмор и стильная графика делают ее почти шедевром на фоне многочисленных и похожих друг на друга freemium-тайтлов в App Store и Google Play. Beholder можно скачать на iPhone или iPad в обмен на 379 рублей, а Android версия обойдется всего в 199 рублей. Игрушка довольно увесистая – почти гигабайт. Рекомендуем, есть русский перевод.

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