Scheduled: обзор приложения на iPhone для отправки сообщений по расписанию

Часто бывает, что в голову приходит важная мысль, которой тут же хочется поделиться с близкими или друзьями, но SMS посылать нельзя – уже далеко за полночь. А на следующий день мысль ускользает. Нередко мы забываем поздравить кого-нибудь с днем рождения, откладывая отсылку поздравительного сообщения на потом, да так и не вспоминаем о нем. Приложение Scheduled на iOS поможет избежать подобных неловких ситуаций, предлагая сохранить текст сообщений и напомнить об их отправке по заранее указанному расписанию. В обзоре этого приложения на iPhone разберем его функционал, плюсы и минусы.

Обзор функционала приложения Scheduled на iPhone

Работает приложение Scheduled вполне прозрачно. Сперва выбираем контакт, который должен получить сообщения, затем вводим текст сообщения и указываем время и дату, когда оно должно быть отослано. Что происходит потом? В заданный вами день и час приложение Scheduled выведет на экран вашего iPhone напоминание о запланированной отправке сообщения. Текст можно отправить любым из поддерживаемых Scheduled приложений, он уже будет скопирован с соответствующее поле – дефолтное «эппловское» Сообщения, Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, Twitter, Почта (для отправки сообщения по электронной почте) и Телефон (можно позвонить контакту, чтобы передать нужное сообщения на словах).

Приложение Scheduled на iPhone отлично справляется со своим функционалом, напоминая в нужное время о необходимости послать сообщения. Получаем уведомление, выбираем приложение, через которое хотим сообщить информацию, а Scheduled самостоятельно заполняет нужные поля. Кроме упоминавшихся выше приложений, можно также использовать Skype, WeChat, Slack и даже LinkedIn.

В приложении есть возможность настроить повторяемость сообщений – например, раз и навсегда можно решить проблему с поздравлениями к дню рождениям знакомых, указав в Scheduled, что событие повторяется каждый год. Правда, текст будет одним и тем же. Интересно, что приложение может импортировать дни рождения из календаря, если вы туда уже внесли. В этом случае процедура займет считанные секунды.

Есть у приложения Scheduled заметный недостаток – пока нет возможности настроить автоматическую отправку сообщений, но разработчики уверяют, что уже работают над расширением функционала. Apple зачастую скептически смотрит на приложения, которые умеют автоматически отправлять сообщения.

В бесплатной версии Scheduled вы можете внести в расписание всего три сообщения. Откровенно мало. Еще один минус приложения в том, что после первого запуска трудно найти опцию для перехода на премиум-версию через встроенные покупки, приходится залезать в App Store. Установка даты в приложении тоже могла бы быть реализована удобней – в виде привычного календаря, а не колесика выбора.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Поддержка мессенджеров и соцсетей.

Интеграция с контактами.

Удобный интерфейс. Отсутствует опция автоматической отсылки сообщений.

Затруднен переход на премиум-версию.

Календарь вместо колесика для выбора даты был бы удобней. ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 7/10

Вердикт

Небольшое, но полезное приложение на iPhone, которое поможет более эффективно работать с сообщениями и общаться. Отлично интегрируется с контактами, поддерживает практически любой способ отправки сообщений, включая популярные мессенджеры вроде WhatsApp и Telegram, а также предлагает возможность настраивать повторяемые события. Увы, в Scheduled нет автоматической отправки сообщений, но такой функционал не нравится владельцу платформы iOS, компании Apple. В целом Scheduled на iPhone – довольно удобное приложение для работы с сообщениями, для многих может оказаться незаменимой утилитой. Рекомендуем всем, кто часто отправляет много сообщений со смартфона в разных приложениях.

Переход на премиум-версию приложения Scheduled стоит 75 рублей (снимается ограничение на 3 сообщения в бесплатной версии).

Скачать бесплатно на iPhone приложение Scheduled:

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