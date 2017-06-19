Обзор головоломки Level 24 на iOS: от пещерных людей до Стива Джобса и полетов в космос

Логическая игра на iPhone и iPad от разработчика Super Mad Games, в которой вам предстоит заняться развитием собственной цивилизации. Головоломка на iOS для тех, кто любит неторопливые «казуальные» игрушки вроде Threes или Topsoil. Level 24 отличается сипмпатичной графикой, нетривиальным геймплеем и необычными для жанра элементами, которые подогревают интерес к игровому процессу. В обзоре головоломки Level 24 для iOS рассмотрим все ее особенности, укажем плюсы и минусы.

В App Store к услугам владельцев iPhone и iPad тысячи, если не десятки тысяч головоломок. Некоторые висят в «топах», другие буквально похоронены в самом конце тематических списков, хотя мало чем уступают самым популярным логическим играм на iOS. Обзоры головоломок на iOS помогут выбрать лучшие, чтобы не тратить время на не самых качественных представителей жанра мобильных логических игра и не забивать внутреннюю память «яблочного» смартфона клонами «линий».

Графика и звук

Визуально головоломка Level 24 на iOS выделятся на общем фоне благодаря своему если и не уникальной, то уж точно необычной низкополигональной графике. Игрушка смотрится стильно и приятна глазу. Хотя головоломка полностью двухмерна, мастерски нарисованные детальные тени придают каждой игровой клетке изрядную глубину пространства.

Поскольку игровой процесс Level 24 вращается вокруг развития цивилизации, то каждый клетка поля представляет собой участок Земли со схематично нарисованной литосферой. На клетках размещаются различные строения или объекты, соответственно текущей эпохе. Цвет клетки является еще и индикатором эпохи, в которой находится цивилизация игрока.

Цветовая палитра в головоломке Level 24 на iOS варьируется от приглушенных землистых тонов (разумеется) до довольно ярких и насыщенных. Есть даже симпатичные эффекты частиц при переходе в меню и к местным рейтингам игроков.

Герои, которых вы можете собрать и заработать в процессе игры, живо напоминают свои оригиналы из реальной жизни и служат символами различных эпох.

Анимация в этой логической игре на iPhone и iPad сделана качественно, лагов, фризов и подтормаживаний не замечено. Что неудивительно, ведь игрушка двухмерная. Тем не менее, плюс разработчику за тщательный подход к созданию графики в игре.

Саундтрек головоломки Level 24 на iOS вполне вписывается в игровую концепцию и хорошо работает на создание атмосферы в игре, главная часть которой – развитие собственной цивилизации, а это проект масштабный. Поэтому и музыка нужна соответствующая. Звуковые эффекты в игрушке выразительные и вполне на уровне.

В целом головоломка с точки зрения графики и звука создана «на отлично», претензий к разработчику нет.

Геймплей и управление

В Level 24 на iOS всего один игровой режим, однако от головоломки не стоит ожидать чего-то другого. Основная цель игры – тапать на одинаковые клетки на игровом поле, пока вы не доберетесь до 24 уровня (именно поэтому игра так и называется). 24 уровень означает, что вы вывели человечество в космос, проведя подопечную цивилизацию от пещерных людей с каменными топорами до мудрых ученых с космическими технологиями.

Однако, добраться в этой головоломке на iPhone и iPad до прекрасного будущего человечества не так уж и просто. Главное в Level 24 – набрать как можно больше очков, а чтобы не было скучно, на помощь приходят герои, которых можно разблокировать в процессе игры. У героев есть свои бонусы, так что вам захочется собрать их всех.

Управление в головоломке Level 24 довольно простое. На экране вашего iPhone или iPad – игровое поле, поделенное на клетки. Цифра в кружке на каждой клетке означает уровень клеток в кластере. Ваша цель – тапнуть на группу клеток, в которой есть как минимум два квадрата, чтобы превратить ее в одну-единственную клетку уровнем выше. Высшая цель – добраться до клетки 24 уровня, однако это не так уж просто. Если подходящих клеток больше нет, то игровой раунд считается законченным и головоломка подсчитывает итоговое количество очков, учитывая бонусы от героев.

Хотя головоломка Level 24 для iPhone и может показаться не такой уж и простой, в игре приходится много думать и планировать свои действия на много ходов вперед. Необходимо стратегически сливать клетки в одну в нужном вам направлении, чтобы в дальнейшем иметь возможность развивать успех.

В случае, если на игровом поле сложилась патовая ситуация, и вы не можете двигаться, в головоломке имеются повер-апы, но их немного. С помощью повер-апа можно перетасовать клетки на поле, сделать отмену последнего хода или взорвать одну клетку. Повер-апы выдаются в качестве награды за выполнение миссий, а также некоторые герои предоставят вам бонусные предметы, которые помогут решать логические задачи.

Героями в этой головоломке на iOS выступают Ганди, Конфуций, Мерлин Монро и даже Стив Джобс, среди прочих. У каждого персонажа есть уникальные возможности, которые влияют на игру, они разблокируются после выполнения определенных достижений, что подстегивает игровой процесс и не дает заскучать в игре. Перед каждым игровым раундом можно воспользоваться помощью до трех героев.

В Level 24 имеется режим ежедневных турниров, в котором можно соревноваться по набранному количеству очков с игроками со всего света. Чтобы занять верхние строчки рейтинга, вам придется заполучить побольше хороших героев в свою команду, а для этого нужно уделить время основной игре. Ежедневные турниры стимулируют интерес к игре, особенно если вы упрямо хотите быть первым в таблице лидеров.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Оригинальная игровая концепция.

Классная графика.

Герои. Всего один игровой режим.

Не всегда очевидная игровая логика.

ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

Головоломка Level 24 для iPhone и iPad может предложить увлекательный геймплей, простые правила и оригинальную концепцию. Визуально игрушка смотрится симпатично и стильно, а игровой процесс прост, понятен, но заскучать не дает. Приятная музыка и звуковые эффекты в комплекте, а использование 3D-Touch для уничтожения клеток бомбами придает этой логической игре некоторую высокотехнологичную изюминку. Хотя в описании и обещано управление свайпами, обходится можно банальными тапами по экрану, играть одной рукой легко. Наличие героев с уникальными бонусами и глобальная таблица рекордов придают Level 24 дополнительную реиграбельность. Разработчик обещает в будущем добавить больше игровых режимов, а пока придется довольствоваться одним единственным.

Головоломка Level 24 подойдет всем, кто ищет на свой iPhone или iPad качественную казуальную игру с нескучным геймплеем, оригинальной концепцией и простым управлением. Возможность заняться развитием собственной цивилизации обойдется в 75 рублей. В отсутствует реклама, но зато есть набор тематических стикеров для iMessage.

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