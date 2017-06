Art of Gravity: обзор головоломки на iPhone в стиле Интерстеллар

После условно-космической логической игрушки Stolen Thunder, владельцы iPhone (и iPad) могут побаловать себя необычной трехмерной головоломкой Art of Gravity от инди-разработчика Michal Pawlowski. Гравитация, физика и космическая воксельная графика ставит эту свежую головоломку в один ряд с такими хитами как монументальная Monument Valley 2, парадоксальная Casuality, удивительная Does Not Commute, не говоря уже о более казуальных Topsoil или Level 24. В обзоре Art of Gravity на iPhone поговорим обо всех плюсах и минусах этой игры, разберемся с геймплеем, правилами и оценим звук и графику.

Графика и звук

Визуально головоломка Art of Gravity на iPhone прекрасна в своей абстрактности, именно это и задумывал разработчик. Если вы фанат графического стиля Minecraft, то вам понравится графика в этой логичесокй игре на iOS. Art of Gravity полностью трехмерна, а большие блоки могут рассыпаться на десятки маленьких. Местные сферы тоже не могут похвастаться идеально круглой формой, что создает общее впечатление неких космических метаморфоз со временем, пространством или всеми измерениями сразу.

Головоломка Art of Gravity навевает мысли об одном из лучших научно-фантастических фильмов последних лет, а именно – Интерстеллар. Решая логические задачи в этой игре на iOS, можно представить себя в роли этакого демиурга, повелевающего местной вселенной.

Сочная цветовая палитра фона, пусть и в приглушенных тонах, отлично контрастирует со сложной конструкцией на переднем плане, а эффекты частиц, которыми сопровождается разбивание блоков, завораживают и гипнотизируют. Анимация в игра плавная, никаких нареканий.

В головоломке Art of Gravity атмосферный саундтрек, играющий где-то на заднем плане, лишь подчеркивает волшебные звуковые эффекты разрушения воксельных космических объектов.

Хотя никаких особых изысков в головоломке с точки зрения графики и звука нет, но разработчику удалось создать уникальную атмосферу погружения в удивительный фантастический мир странных космических объектов, пусть и совершенно абстрактных.

Геймплей и управление

Как и большинство других головоломок на iPhone, Art of Gravity поделена на уровни, а чтобы перейти на следующий, необходимо удачно завершить текущий. Интересно, что разработчик решил полностью отказаться от каких бы то ни было подсказок, хинтов и даже обучения. Вы сами должны понять, как решать головоломку и разобраться, в чем именно заключается ее суть. Необычный подход, но полностью оправданный в случае логической игры.

Цель этой головоломки на iOS, впрочем, указана и вполне очевидна – уничтожить все объекты на экране, используя шар и гравитацию. В начале уничтожение блоков не составляет труда, однако постепенно в Art of Gravity появляются новые объекты, такие как стеклянные барьеры и отражающие шар препятствия.

Управление в игре понятное. Хотя обучения в головоломке нет, в начале игра научит вас местной схеме управления, чтобы совсем уж не бросать на произвол судьбы в местной вселенной.

Перед началом каждого уровня вы получите в свое распоряжение несколько шаров, их число показано в верхнем правом углу. Постепенно в головоломке будут добавляться новые типы шаров, их можно выбирать обычным тапом для каждого хода. Чтобы запустить шар в блок для уничтожения объекта, достаточно просто тапнуть по выбранному блоку и потянуть. На экране появятся оси координат этого объекта, а вы сможете потянуть дальше, чтобы указать в какую грань блока должен прилететь мяч. В игре все проще, чем может показаться по описанию.

Как правило, в головоломке Art of Gravity на iOS обычного шара достаточно для разрушения стандартных белых блоков, однако постепенно перед игроком встают новые барьеры в процессе перемещения по уровням этой логической игры. К примеру, красные блоки более прочные, поэтому обычному шару не хватит энергии для разрушения чего-либо, расположенного за этим блоком. В этом случае следует выбирать зеленые клонирующие блоки, отражающие шар в противоположную сторону. В головоломке встречаются также синие шары, которые уничтожают все, к чему прикасаются, а иногда попадаются переключатели, позволяющие поднять или опустить барьеры из синего стекла. Это только часть разнообразных объектов в головоломке, влияющих на геймплей и делающих игровой процесс увлекательным и каждый раз свежим.

Головоломка Art of Gravity – неплохой образец абстрактной физической игры на логическое мышление. Приятная воксельная графика, удивительная «космическая» атмосфера и со вкусом подобранные звуковые эффекты. Наблюдать за разрушением на мелкие кусочки мощных космических (будем считать, что действие все-таки разворачивается в космосе) всегда интересно, создается ощущение уникального мира, в которому человеку путь доступен только через виртуальную реальность. Схема управления в головоломке используется понятная и вполне подходящая под геймплей. Таймеров нет, поэтому играть можно в своем ритме.

Имеются у головоломки Art of Gravity для iPhone и iPad и некоторые недостатки. Во-первых, отсутствует экран со всеми пройденными уровнями, поэтому если вы решите вернуться, то придется пролистывать их все. Также кнопка начать уровень заново спрятана за кнопкой пауза, т.е. для рестарта приходится два раза тапать по экрану. Затоу кнопка «отменить действие» всегда присутствует на уровне.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Классная воксельная графика.

Удачная космическая атмосфера.

Необычные головоломки. Нет кнопки рестарт в быстром доступе.

Нет общего экрана пройденных уровней.

Головоломка сравнительно короткая. ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 7/10

Вердикт

Art of Gravity настоящий брильянт в коллекцию любителей абстрактных физических головоломок. Приятная воксельная графика, отличные звуковые эффекты, прозрачная система управления и возможность погрузиться в уникальную атмосферу глобальных космических катаклизмов и разрушения массивных объектов. Билет в параллельное измерение стоит всего 75 рублей (встроенные покупки и реклама отсутствуют). #01-головоломки-Android-iOS

Art of Gravity: краткая справка о головоломке

Жанр: головоломка, логическая игра.

Платформа: iOS (iPhone/iPad) .

Версия платформы: iOS 9 и выше

Цена: 75 рублей (99 центов)

Встроенные покупки: отсутствуют.

Реклама: отсутствует.

Возрастной рейтинг: 4+.

Размер: 192 мегабайта.

Скачать головоломку Art of Gravity на iPhone или iPad:

