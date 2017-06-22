OUKITEL K10000 Pro, OnePlus 3T 5.5 и ZTE AXON 7 Mini 3: богатырская троица (купоны на скидки)

Три классных мощных смартфона с чудовищными скидками предлагает интернет-магазин GearBest, а именно под ураганную распродажу попали ZTE AXON 7 Mini 3, OUKITEL K10000 Pro и «убийца флагманов» OnePlus 3T 5.5. Кроме того, читателей Procontent.Ru ждет пачка свежих актуальных купонов для получения скидки на другие смартфоны. Рекомендуем поторопиться, ведь количество товаров, а равно и время проведения щедрой акции, ограничены.

OnePlus 3T 5.5: один из самых мощных смартфонов на рынке

Международная версия с умопомрачительными 6 ГБ оперативной памяти на борту и мощнейшим процессором Snapdragon 821. Яркий и качественный 5,5-дюймовый экран OnePlus 3T 5.5 с разрешением FullHD отлично подойдет для просмотра видео, игр и общения. За качественную съемку отвечает пара роскошных 16 мегапиксельных камер (основная Sony и фронтальная Samsung). Контент, приложения и видео легко уместятся в 64 ГБ встроенной памяти, а вот слота для карт памяти нет. Зато OnePlus 3T 5.5 работает с 2 SIM-картами. Специальная цена (с купоном OnePlusK) составляет всего 389,99 долларов.

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OUKITEL K10000 Pro: стильный, мощный, недорогой

Один из самых популярных недорогих смартфонов с весьма необычным дизайном и монструозным аккумулятором на 10 000 мАч. OUKITEL K10000 Pro может похвастаться 5,5-дюймовым FullHD экраном, 8-ядерным процессором, 3 ГБ оперативной памяти и новейшим Android 7.0. 13-мегапиксельная камера, сканер отпечатков пальцев и поддержка 2 сим-карт. Современный универсальный смартфон всего за 174,99 доллара (с купоном KOUKITEL).

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ZTE AXON 7 Mini 3: универсальный солдат

Типичный пример качественного смартфона от одного из лидеров на мировом рынке. Яркий 5,2-дюймовый экран 1080p, 3 ГБ оперативной памяти, 32 встроенной, шустрый 8-ядерный процессор Snapdragon 617, 16 мегапиксельная камера, сканер отпечатков и удивительно компактный корпус с 2.5D стеклом. Отличный выбор, если вы ищите универсальный современный смартфон. Цена с купоном AXONK составит скромные 159,99 долларов.

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