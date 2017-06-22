Мобильный Контент
iosAndroidWindows PhoneTizenBlackberry
— Приложения и игры Android, iPhone, iPad. Аналитика. Реклама.

OUKITEL K10000 Pro, OnePlus 3T 5.5 и ZTE AXON 7 Mini 3: богатырская троица (купоны на скидки)

22 июня, 2017

Три классных мощных смартфона с чудовищными скидками предлагает интернет-магазин GearBest, а именно под ураганную распродажу попали ZTE AXON 7 Mini 3, OUKITEL K10000 Pro и «убийца флагманов» OnePlus 3T 5.5. Кроме того, читателей Procontent.Ru ждет пачка свежих актуальных купонов для получения скидки на другие смартфоны. Рекомендуем поторопиться, ведь количество товаров, а равно и время проведения щедрой акции, ограничены.

OnePlus 3T 5.5: один из самых мощных смартфонов на рынке

Международная версия с умопомрачительными 6 ГБ оперативной памяти на борту и мощнейшим процессором Snapdragon 821. Яркий и качественный 5,5-дюймовый экран OnePlus 3T 5.5 с разрешением FullHD отлично подойдет для просмотра видео, игр и общения. За качественную съемку отвечает пара роскошных 16 мегапиксельных камер (основная Sony и фронтальная Samsung). Контент, приложения и видео легко уместятся в 64 ГБ встроенной памяти, а вот слота для карт памяти нет. Зато OnePlus 3T 5.5 работает с 2 SIM-картами. Специальная цена (с купоном OnePlusK) составляет всего 389,99 долларов.

Купить OnePlus 3T 5.5 со скидкой (не забываем указывать купон при оформлении, доставка бесплатно).

OUKITEL K10000 Pro: стильный, мощный, недорогой

Один из самых популярных недорогих смартфонов с весьма необычным дизайном и монструозным аккумулятором на 10 000 мАч. OUKITEL K10000 Pro может похвастаться 5,5-дюймовым FullHD экраном, 8-ядерным процессором, 3 ГБ оперативной памяти и новейшим Android 7.0. 13-мегапиксельная камера, сканер отпечатков пальцев и поддержка 2 сим-карт. Современный универсальный смартфон всего за 174,99 доллара (с купоном KOUKITEL).

Купить OUKITEL K10000 Pro по специальной цене.

ZTE AXON 7 Mini 3: универсальный солдат

Типичный пример качественного смартфона от одного из лидеров на мировом рынке. Яркий 5,2-дюймовый экран 1080p, 3 ГБ оперативной памяти, 32 встроенной, шустрый 8-ядерный процессор Snapdragon 617, 16 мегапиксельная камера, сканер отпечатков и удивительно компактный корпус с 2.5D стеклом. Отличный выбор, если вы ищите универсальный современный смартфон. Цена с купоном AXONK составит скромные 159,99 долларов.

Купить ZTE AXON 7 Mini 3 со скидкой.

Актуальные купоны от GearBest.com на солидные скидки

Порция купонов от интернет-магазина для читателей Procontent.Ru на популярные смартфоны. Просто укажите купон при оформлении заказа, чтобы получить приятную скидку. Gearbest.com доставляет ваши покупки в Россию бесплатно.

СМАРТФОН КУПОН ЦЕНА
XiaoMi Mi5 Mi54GBD $199.99
oneplus 3t KOnePlus $389.99
Xiaomi Redmi Note 4 RedmiJ $139.99
Xiaomi Redmi Note 4X NoteGXK $144.99
AXON 7 Mini 3+32GB AXONK $159.99
Xiaomi Mi5s Plus 6+128gb PlusK4G $359.99
Xiaomi Mi 6 TECHUTOPIA128 $ 471.99
Xiaomi Mi 6 TECHUTOPIAMi6 $406,99
Xiaomi Mi Max 2 TECHUTOPIAMax2 $269.99

.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30888.html

Фотографии статьи:
OUKITEL K10000 Pro, OnePlus 3T 5.5 и ZTE AXON 7 Mini 3: богатырская троица (купоны на скидки) OUKITEL K10000 Pro, OnePlus 3T 5.5 и ZTE AXON 7 Mini 3: богатырская троица (купоны на скидки) OUKITEL K10000 Pro, OnePlus 3T 5.5 и ZTE AXON 7 Mini 3: богатырская троица (купоны на скидки)
Все фото →


Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
RSS-подписка на новости рубрики


Главные новости:

Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии Обзор головоломки Monument Valley 2 на iPhone и iPad: разгадываем тайны святой геометрии
Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS Обзор Dead Plague: чумовой зомби-шутер на Android и iOS
Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS Приложение Snapseed: обзор бесплатного, но мощного фоторедактора на Android и iOS
Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год Обзор лучших онлайн-шутеров на Android и iOS: топ-7 за 2017 год
Обзор Modern Strike Online: легендарная «контра» на Android и iOS Обзор игры Modern Strike Online: легендарная «контра» на Android и iOS
RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры
Polycolor: дзен-головоломка на iPhone в стиле минимализма Polycolor: дзен-головоломка на iPhone в стиле минимализма
OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android



+ Добавить обзор




Актуальные темы:

Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов Injustice 2: обзор «мясного» файтинга на iOS и Android с супергероями из комиксов
Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой Обзор угарного файтинга Nonstop Chuck Norris для Android и iPhone: Чак Норрис с сэлфи-палкой
Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017 Обзор лучших почтовых приложений на Android и iPhone для Gmail 2017
RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры RAW на Android: как и зачем использовать этот формат фото, обзор приложений для камеры
Polycolor: дзен-головоломка на iPhone в стиле минимализма Polycolor: дзен-головоломка на iPhone в стиле минимализма
OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android OnlineHappy: обзор качественного приложения для знакомств на Android
Wildfulness 2: обзор медитативного приложения на iPhone и iPad Wildfulness 2: обзор медитативного приложения на iPhone и iPad