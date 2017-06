ММОРПГ на Андроид: обзор лучших игр за 2017 год (топ-15)

Подробный обзор лучших многопользовательских РПГ для Android, в том числе на русском языке. В подборку вошли ММОРПГ с открытым миром, фэнтезийные онлайн-РПГ, игры в стиле аниме и даже многопользовательские ролевые игры для смартфонов/планшетов, действие которых разворачивается в космосе! Скачать ММОРПГ на Андроид бесплатно помогут прямые ссылки на официальные страницы игр в Google Play, что гарантирует отсутствие вирусов и троянов. В обзоре лучших ММОРПГ также помечена поддержка русского языка, что важно для этого жанра.

ММОРПГ на Андроид интересный и необычный жанр. Такие игры помещают вас в огромный мир, где вместе с вами играют тысячи других людей. Теоретически, играть в ММОРПГ можно до бесконечности, пока не опустеют сервера игры или вам не надоест. Игровой опыт от игрока к игроку может значительно отличаться, поэтому составить список «Лучших ММОРПГ на Андроид» довольно сложно. Тем не менее, ниже вы найдете подборку наиболее интересных многопользовательских РПГ за 2017 год на Андроид из Google Play.

Все ММОРПГ в обзоре используют модель freemium, т.е. в играх есть встроенные покупки, позволяющие получить для своего персонажа улучшенное снаряжение и специальные предметы. Увы, но ММОРПГ на Андроид, использующие модель подписки (как World of Warcraft) практически отсутствуют, имейте в виду.

Лучшие ММОРПГ на Андроид 2017 года (на русском помечены отдельно)

AdventureQuest 3D Arcane Legends Aurcus Online Avabel Online (на русском) Celtic Heroes Dungeon Hunter 5 (на русском) Goddess: Primal Chaos (на русском) HIT (на русском) The Infinite Black Izanagi Online Order and Chaos Online 2 (на русском) Rucoy Online Школа хаоса онлайн (на русском, частично) Toram Online Warspear Online (на русском, от российского разработчика)

AdventureQuest 3D

ММОРПГ на Андроид с активно растущей аудиторией игроков, созданная по классическим канонам игр этого жанра. К вашим услугам многочисленные квесты, рейды по мрачным подземельям с тоннами лута, возможность создать собственного уникального персонажа и так далее. AdventureQuest 3D отличается от других ММОРПГ на Андроид кросс-платформенностью. Другими словами, вы можете играть на смартфоне, а ваш соратник по клану – на компьютере, но все будет происходить в одном и том же мире.

В AdventureQuest 3D есть возможность создания мульти-классового персонажа с широкой специализацией, есть чаты и другие социальные функции. В этой ММОРПГ не обошлось без багов, однако они не критичные.

Графика этой ММОРПГ отличается брутальностью, приглушенными тонами и общей мрачноватой стилистикой «серьезного» РПГ. В визуальной стилистике персонажей (по крайней мере, человеческих) прослеживается явное влияние аниме.

Кроме зрелищных сражений в режиме реального времени, AdventureQuest 3D предлагает довольно развитую систему крафтинга (создания оружия и доспехов), а также открытый мир для настоящих приключений. Повторимся, впрочем, что главным плюсом этой ММОРПГ для Андроид стоит считать ее реальную кросс-платформенность, где в одном мире собираются игроки с разных платформ.

Платформа: Android 4.0.3+

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: есть, от 64,58 до 3 199 рублей.

Реклама: есть.

Возрастной рейтинг: 12+

Русский язык: нет, планируется.

Скачать ММОРПГ AdventureQuest 3D бесплатно на Андроид:

Arcane Legends

Эта ММОРПГ доступна на Андроид уже довольно давно, что делает игру одной из наиболее успешных представительниц жанра на мобильной платформе. Геймплей Arcane Legends достаточно стандартный: выбираем персонажа одного из трех классов с уникальными навыками и способностями, и отправляемся на приключения в полностью трехмерный фэнтезийный мир, населенный типичными жителями онлайн ролевых игр – драконы, орки, гномы и прочие существа из обширного «каталога» фэнтези.

Действие Arcane Legends разворачивается в классическом фэнтезийном мире с острыми мечами, мощной магией и мерзкими орками в качестве противников. Кроме кооперативных прохождений миссий, в этой ММОРПГ для Android доступен развитый PVP (игрок против игрока) с тремя режимами: захвати флаг, дуэль и дезматч.

В свежем обновлении появилась возможность прикупить собственный домик в королевстве Арлор, а также завести целый зверинец «петов», личных боевых питомцев. Эту ММОРПГ на Андроид скачали себе уже около 20 млн игроков, так что вы всегда найдете себе компанию для дерзких рейдов или противников для безбашенного PVP.

Платформа: Android 2.3.3+

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: есть, от 129 до 5 290 рублей.

Реклама: присутствует.

Возрастной рейтинг: 12+

Русский язык: нет.

Aurcus Online

Красивейшая ММОРПГ для Андроид в явной стилистике аниме была не слишком заметна в Google Play, но совершенно напрасно. Как и любой другой многопользовательской РПГ, вы создаете собственного персонажа, выполняете квесты, отправляетесь в рейды на толстых «боссов» с вкусным лутом вместе с друзьями и даже можете «ногебать» друг друга в продуманном PvP.

Главная фишка Aurcus Online, отличающая ее от других ММОРПГ на Андроид, заключается в отточенной системе управления боями. Точнее, ее идеально приспособленности для сенсорных экранов. Достаточно просто тапнуть по экрану, а уж в зависимости от навыков ваш персонаж совершит невероятную акробатическую атаку. Отшлифованная анимация добавляет этой ММОРПГ зрелищности и динамичности, что вместе с отличной графикой делает игру просто «конфеткой для глаз».

PVP в Aurcus Online предлагает сражения на арене по дуэльным правилам, а общаться с друзьями или соратниками по клану можно с помощью чатов и эмоций-смайлов.

Не обошлось и без недостатков в этой ММОРПГ на Андроид. Многие игроки жалуются на дисбаланс и pay-to-win (плати, чтобы выиграть) в местном PVP. В остальном Aurcus Online вполне годная ММОРПГ на Андроид в стиле аниме с приятной графикой и зрелищными боями.

Платформа: Android 2.3+

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: есть, от 59 до 6 590 рублей.

Реклама: нет.

Возрастной рейтинг: 7+

Русский язык: нет.

Скачать ММОРПГ Aurcus Online на Андроид бесплатно:

Avabel Online

Еще одна ММОРПГ на Андроид с многолетней историей, разработчики которой неутомимо добавляют порции нового контента. Так что скучать в Avabel Online не придется, всегда есть чем заняться. Создавайте и развивайте собственного персонажа, ходите в рейды, вступайте в гильдии, сражайтесь с другими игроками в PVP.

Avabel Online может похвастаться детальной проработанной трехмерной графикой, зрелищными визуальными эффектами и неплохой схемой управления, доведенной почти до совершенства. Множество классов дадут разгуляться настоящему ценителю многопользовательских РПГ, а стильные аниме-персонажи понравятся геймерам обоего пола.

Сотни квестов, тонны лута, десятки навыков и умений, многочисленные гильдии игроков… Avabel Online отличается от других ММОРПГ на Андроид по-настоящему масштабными битвами – на поле боя одновременно могут сойтись до 1000 игроков! Впрочем, без багов в такой масштабной игре не обходится, хотя случаются они не часто.

Платформа: Android 2.3+

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: есть, от 35 до 3 537 рублей.

Реклама: нет.

Возрастной рейтинг: 12+

Русский язык: есть.

Скачать ММОРПГ Avabel Online на Андроид бесплатно:

Celtic Heroes

Относительно малоизвестная ММОРПГ на Андроид особенно понравится тем, кто уже устал от однообразных эльфов и орков. В этой игре вас ждет загадочный мир кельтов, некогда населявших британские острова. Основа ММОРПГ, впрочем, остается традиционной – есть базовая кампания с сюжетом, множество квестов, различные гильдии (кланы), сотни навыков для развития и тонны лута для сбора, а также мощная система PVP.

В Celtic Heroes вас ожидают пять классов с уникальными способностями и возможностью кастомизации – Воин, Маг, Друид, Рейнджер и Вор. В игре есть чаты и возможность объединятся с соратниками по поружию.

ММОРПГ Celtic Heroes на Андроид может похвастаться не только роскошной трехмерной графикой с классными спецэффектами, но и открытым миром. Местными персонажами можно любоваться часами, настолько тщательно они проработаны. Еще одна фишка Celtic Heroes – возможность торговать с другими игроками и обмениваться снаряжением, что не часто встретишь в ММОРПГ на Андроид. Два режима PVP (дуэли и командные битвы), сотни квестов из кельтской мифологии и продуманная система управления. Отличная ММОРПГ для тех, кому надоел стандартный мир фэнтези или аниме.

Платформа: Android 2.3.3+

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: есть, от 41 до 4 218 рублей.

Реклама: нет.

Возрастной рейтинг: 12+

Русский язык: нет.

Скачать ММОРПГ Celtic Heroes на Андроид бесплатно:

Dungeon Hunter 5

Новая игра в серии одной из самых успешных ММОРПГ на Андроид от ветерана рынка мобильных игр, компании Gameloft. В Dungeon Hunter 5 вас ждет масштабная кампания для прохождения, множество квестов, совместный режим до трех игроков и почти тысяча различных вещей. Интерес к этой ММОРПГ подогревают ежедневные и еженедельные турниры.

Роскошная даже по современным меркам графика позволяет с головой окунуться в фэнтезийный мир меча и магии, погрузиться в интриги между гильдиями и оказаться на масштабном поле битвы между разными кланами. Dungeon Hunter 5 сам разработчик относит к слэшерам, где можно лихо помахать мечом, кроша в капусту нечисть по подземельям. Удобное управление оценят любители совершать зрелищные комбо и эффектные заклинания в молниеносных боях.

В этой ММОРПГ на Андроид придется еще и собственную крепость защищать, оснащая ее различными ловушками и выставляя защитников. Dungeon Hunter 5 можно смело назвать одной из самых зрелищных многопользовательских РПГ для Androd, однако не обошлось и без минусов. Самая главный недостаток – это модель монетизации игрушки. Встроенные покупки разработчик продвигает достаточно навязчиво, а игроки наперебой жалуются на донат. Если вас не пугают встроенные покупки и донат, то Dungeon Hunter 5 может стать вашим любимым ММОРПГ на Андроид на ближайшие несколько месяцев. К чести разработчиков, в игре есть русский язык.

Платформа: Android 4.0+

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: есть, от 15 до 7 490 рублей.

Реклама: нет.

Возрастной рейтинг: 12+

Русский язык: есть.

Скачать ММОРПГ Dungeon Hunter 5 на Андроид бесплатно:

Goddess: Primal Chaos

Новая с иголочки ММОРПГ на Андроид, выпущенная около года назад. К вашим услугам три необычных класса персонажей (заклинатель, воин и упырь), уникальная возможность призывать богинь во время битвы, множество квестов и миссий, а также многообразие режимов PVP. На бой с другими игроками в Goddess: Primal Chaos можно выходить один на один, два на два или даже три на три игрока. Чтобы не приходилось сражаться в гордом одиночестве, в этой ММОПРГ для Андроид можно создавать альянсы, которые пригодятся и для прохождения обычных квестов, обмена знаниями и социализации.

Графика в ММОРПГ Goddess: Primal Chaos на Андроид просто отличная, на уровне топовых современных мобильных игр – проработанные локации, детально прорисованные персонажи и волшебные спецэффекты. Трехмерный мир Goddess: Primal Chaos населяют фэнтезийные монстры и отважные героя, которых игрок может нанять для помощи в сражениях. В игрушке присутствует возможность обмена оружием, доспехами и другими крутыми вещами между игроками, а также такой необычный для ММОРПГ компонент как наука. Наука, разумеется, нужна для апгрейда персонажей.

Кроме найма отважных героев и помощи богинь, ММОРПГ Goddess: Primal Chaos для Андроид позволяет обзавестись собственным боевым конем, а также одевать своих персонаже в наряды, что наверняка понравится девочкам. Увы, но как и в случае других подобных масштабных проектов, встречаются в игре и некоторые баги.

В целом Goddess: Primal Chaos можно безо всяких скидок назвать одной из лучших ММОРПГ на Андроид с современной графикой и богатыми игровыми возможностями. Ее огромный плюс – перевод на русский язык.

Платформа: Android 4.1+.

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: есть, от 65 до 6 599 рублей.

Реклама: нет.

Возрастной рейтинг: 12+

Русский язык: есть.

Скачать ММОРПГ Goddess: Primal Chaos на Андроид бесплатно:

HIT

Одна из самых успешных и не сбавляющих обороты ММОРПГ на Андроид из Южной Кореи, а разработчики там знают толк в годных многопользовательских ролевых играх. Роскошная графика, совместные рейды в реальном времени на упитанных боссов и невероятно обширная система оружия, доспехов и снаряжения. Разумеется, HIT может похвастаться простым и понятным управлением, многообразием квестов и сотней различных мелочей, которые по достоинству оценят поклонника жанра.

За графику в ММОРПГ HIT на Андроид отвечает Unreal Engine 4, один из самых продвинутых 3D-движков для смартфонов. Крышесносящие спецэффекты, текстуры высокого разрешения, продвинутое освещение с правдоподобными тенями и тщательно проработанные локации. Наверное, HIT одна из самых красивых ММОРПГ на Андроид. Однако, на слабеньких смартфонах и планшетах она попросту не пойдет. Разработчик указывает, что для этой ММОРПГ необходимо минимум 1,5 ГБ оперативной памяти и двухъядерный процессор 1,5 ГГц. Для установки нужно около 2 ГБ во встроенной памяти смартфона/планшета.

В HIT на Андроид вас ждут масштабные турниры гильдий, роскошный трехмерный мир с безумно красивыми спецэффектами, удобное управление, огромное количество доспехов, вещей и оружия, а также возможность завести собственного питомца.

PVP в этой ММОРПГ на Андроид позволяет развернуться в одиночных дуэлях, эпичных столкновениях гильдий, командных боях 2-на-2 или 3-на-3. Однако PVP же и является основным минусом игры – в этом режиме наблюдается явный дисбаланс. Небольшой недосток, о котором все же стоило упомянуть. В остальном ММОРПГ HIT на Андроид является крайне удачным и успешным представителем жанра от известного корейского разработчика. С точки зрения графики HIT можно смело поставить в один ряд с популярными ММОРПГ для компьютеров. Отдельно упомянем и то, что эта игра полностью на русском языке.

Платформа: Android 4.1+.

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: есть, от 59 до 11 190 рублей.

Реклама: присутствует.

Возрастной рейтинг: 12+

Русский язык: есть.

Скачать ММОРПГ HIT на Андроид бесплатно:

The Infinite Black

«Белая ворона» в нашем обзоре ММОРПГ на Андроид, ведь действие The Infinite Black разворачивается в глубинах космоса, а не в лесах и подземельях фэнтезийных королевств. Вместе с Celtic Heroes весьма освежающая многопользовательская ролевая игра, которую стоит загрузить лишь из-за одного сеттинга. Впрочем, на этом плюсы The Infinite Black не заканчиваются.

Вместо персонажа в этой ММОРПГ на Андроид вы будете развивать и прокачивать собственный космический корабль. В ходе космических квестов вы будут уничтожать пришельцев, охотиться за сокровищами и, конечно же, собирать «лут». Кроме того, The Infinite Black может похвастаться кросс-платформенным геймплеем – играть можно как на Андроид, так и на iOS, Windows, Mac и даже Linux. Обратная сторона кросс-плафторменность – сравнительно скромная графика этой игры.

В ММОРПГ The Infinite Black на Андроид вы будете командовать огромными боевыми космическими кораблями, покорять галактики, формировать могущественные корпорации и, конечно же, сражаться с другими игроками. К вашим услугам более 20 базовый кораблей с десятками возможностей для прокачки, а также более 100 000 различных предметов.

Разработчик The Infinite Black особо подчеркивает, что его ММОРПГ на Андроид хоть и содержит встроенные покупки, но ни в коем случае не навязывает их. Эта игра не использует модель pay-to-win ни в какой форме. Единственный серьезный минус The Infinite Black – отсутствие поддержки русского языка, что для слабо разбирающихся в английском игроков может стать серьезным препятствием. В остальном это отличная ММОРПГ на Андроид в космическом мире будущего без доната. Отметим, что кроме продвинутой версии клиента игры (по ссылке), в Google Play существует еще и упрощенная, с более дружелюбным к новичкам управлением. Обе версии доступны бесплатно.

Платформа: Android 4.0.3+.

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: есть, от 57 до 2 283 рублей.

Реклама: присутствует.

Возрастной рейтинг: 3+

Русский язык: нет.

Скачать ММОРПГ The Infinite Black на Андроид бесплатно:

Izanagi Online

Японская ММПОРГ на Андроид про ниндзя с неожиданно высоким возрастным рейтингом 16+. Явно многообещающая игра, которую сразу же после релиза одолевали баги, а пользователи жаловались на ошибки. Сейчас разработчик, похоже, исправил ситуацию и Izanagi Online можно рекомендовать к скачиванию.

Многопользовательская онлайн РПГ Izanagi Online на Андроид отличается от многих других прежде всего возможностью погрузиться в мир средневековой Японии с элементами фэнтези, чему очень помогает отличная трехмерная графика и персонажи, над дизайном которых работал сам Такаши Оказаки!

В этой ММПОРГ вы можете стать самым настоящим ниндзя, выбрав для него специализацию – ассасин, маг, клерик или воин. Вас ждут более сотни сюжетных квестов, возможность вступать в гильдии, выполнять квесты совместно с другими игроками и так далее. В Izanagi Online нет такого богатого набора опций для взаимодействия с другими игроками, но за счет японской тематики и приличной графики эта ММОРПГ на Андроид смотрится свежо и интересно. Огорчает отсутствие русского языка.

Платформа: Android 4.0 +.

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: есть, от 56 до 5 658 рублей.

Реклама: нет.

Возрастной рейтинг: 16+

Русский язык: нет.

Скачать ММОРПГ Izanagi Online на Андроид бесплатно:

Order and Chaos Online 2

Одна из самых популярных и успешных ММОРПГ на Андроид за всю историю платформы. Пять рас (Орки, Люди, Эльфы, Мендели и Кратаны) и пять классов (Берсерки, Следопыты, Маги, Воины и Монахи) дают массу возможностей для создания уникального персонажа, как ни в одной другой многопользовательской РПГ на Андроид. В Order and Chaos Online 2 есть продуманный кооперативный режим, тонны квестов и неплохой PVP. Также у игроков есть возможность торговать снаряжением на аукционах.

ММОРПГ Order and Chaos Online 2 на Андроид отличается обширным открытым миром, который интересно исследовать как в одиночку, так и в компании с другими игроками (есть также гильдии). В фэнтезийном мире этой игры вас ждут тысячи персонажей и десятки фракций, что означает массу политических интриг и множество военных стычек, все очень правдоподобно.

Графика Order and Chaos Online 2 на высоте, эту ММОРПГ на Андроид не стыдно сравнить с «большими» братьями с игровых приставок и компьютеров. Детально проработанный трехмерный мир, роскошные спецэффекты и мастерски созданное реалистично освещение. Стилистически Order and Chaos Online 2 сильно смахивает на такой мегахит на рынке ММОРПГ, как World of Warcraft. Добро пожаловать в мир хаоса и порядка!

Впрочем, у Order and Chaos Online 2 как и практически любой ММОРПГ на Андроид, есть недостатки. Во-первых, строгая система восполнения/исчерпания энергии плохо вяжется с исследование открытого мира. Во-вторых, игровой интерфейс мог бы быть более удобным и не таким «захламленным». В остальном Order and Chaos Online 2 представляет собой качественную ММОРПГ на Андроид с десятками тысяч игроков и массой контента. Читайте подробный обзор Order and Chaos 2.

Платформа: Android 4.0+.

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: есть, от 15 до 7 490 рублей.

Реклама: нет.

Возрастной рейтинг: 12+

Русский язык: есть.

Скачать ММОРПГ Order and Chaos Online 2 на Андроид бесплатно:

Rucoy Online

Довольно необычная ММОРПГ на Андроид, в стиле «старой школы». Простенькая двухмерная графика с 2D-персонажами на 2D-карте. Приблизительно нарисованные леса, подземелья, персонажи и враги. Есть три класса персонажей (Рыцарь, Маг и Лучник), между которыми можно переключаться в любой момент. В Rucoy Online большой открытый мир для исследований, множество квестов и другого контента.

В ММОРПГ Rucoy Online на Андроид есть все компоненты уважающей себя современной ролевой онлайн-игры, включая PVP и кооперативное прохождение. В игре есть специальные заклинания, увеличивающие повреждение, десятки различных монстров, возможность чата с другими игроками и кастомизация персонажа в довольно широких пределах. Мир Rucoy Online постоянно развивается и растет, а ограничение по уровню и навыкам в этой ММОРПГ отсутствует, так что играть в нее можно бесконечно, теоретически.

Хотя двухмерная графика Rucoy Online смотрится бедновато на фоне 3D-великолепия Order and Chaos Online 2 или HIT с его Unreal Engine 4, эта ММОРПГ запустится практически на любом Андроид-смартфоне или планшете, а геймплей может увлечь вас на многие месяцы, тем более в игре нет ограничений по уровню. Возможно, Rucoy Online станет вашей любимой ММОРПГ на смартфоне именно благодаря сочетанию легковесной графики, ролевой глубины и «живого» открытого мира. Игру скачали уже более миллиона человек.

Платформа: Android 2.3.3+.

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: есть, от 65 до 1 599 рублей.

Реклама: есть.

Возрастной рейтинг: 12+

Русский язык: нет.

Школа хаоса онлайн

Действие этой ММОРПГ на Андроид разворачивается не где-нибудь, а в стенах обычной школы. Главная задача игроков – драться, драться и еще раз драться. Представьте себе суровые тюремные нравы и бурную социальную жизнь школы и на выходе вы получите «Школу хаоса», где можно играть вместе с тысячами игроков. В этой ММОРПГ всегда есть, чем заняться.

Интересно, что в «Школе хаоса» можно даже делать собственные квесты. Разумеется, есть возможность кастомизировать персонажа, разучивать различные боевые приемы и вступать в кланы, чтобы участвовать в эпических клановых войнах. Весьма необычный образец жанра ММОРПГ, хотя и популярный в России (будет много русскоязычных игроков).

Трехмерная графика «Школы хаоса» не блещет особыми спецэффектами и высокодетализированными текстурами, зато эта ММОРПГ запуститься практически на любом более-менее современном Андроид-смартфоне.

В «Школе хаоса» есть возможность продавать/менять предметы, а своего персонажа можно сделать уникальным благодаря 5 млрд различных комбинаций настроек. Есть возможность завести питомца и обустроить собственный дом, куда потом можно приглашать друзей на вечеринки. Зрелищные драки в режиме реального времени, настоящая школьная жизнь и скромные системные требования. «Школа хаоса» довольно уникальная ММОРПГ, понравится тем, кто соскучился по школе или хочет пойти в альтернативную.

Платформа: Android 4.1+.

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: есть, от 32 до 2 400 рублей.

Реклама: есть.

Возрастной рейтинг: 12+

Русский язык: есть, однако переведено не все.

Скачать ММОРПГ Школа хаоса онлайн на Андроид бесплатно:

Toram Online

Весьма достойная ММОРПГ на Андроид, в которой классы персонажей отсутствуют как… класс. В Toram Online каждый игрок получает в свое распоряжение древо умений, которое можно развивать в любом направлении, что дает возможность создать действительно уникального «перса». Также вы можете кастомизировать оружие и менять его свойства.

Toram Online можно смело назвать ММОРПГ на Андроид с максимальной степень кастомизации – только здесь вы сможете добиться настоящей оригинальности и неповторимости. Одной только одежды 50 млрд комбинаций, жизни не хватит, чтобы попробовать их все.

Графика и игровой процесс Toram Online напоминает такой консольный хит из серии jRPG, как эпичную серию Final Fantasy. Анимешные персонажи, красивейшие пейзажи, детальное 3D. Есть режим кампании с возможностью совместного прохождения.

Для нормальной игры рекомендуется Android 4.3 и выше, четырехъядерный процессор, 2 или больше гигабайта оперативной памяти.

ММОРПГ Toram Online на Андроид при всех своих плюсах не избежала багов и проблем связи с сервером, хотя и не критичных. Уникальная ролевая онлайн-игра, понравится всем ценителям жанрам jRPG. Удручает разве что отсутствие русского языка.

Платформа: Android 2.3+.

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: есть, от 59 до 4 790 рублей.

Реклама: нет.

Возрастной рейтинг: 12+

Русский язык: нет.

Скачать ММОРПГ Toram Online на Андроид бесплатно:

Warspear Online

От русских разработчиков и полностью на русском языке. Одна из старейших ММОРПГ на Андроид, которая до сих пор не теряет популярности. Следовательно, в Warspear Online вас ждут действительно качественные и многочисленные квесты, миссии, задания и отполированная до блеска ролевая система.

В ММОРПГ Warspear Online на Андроид сейчас более полутора тысяч квестов, полторы сотни достижений, мощная система PVP с боями до 5-на-5 игроков и многое, многое другое.

Система развития персонажа довольно проработанная и обширная – четыре расы на выбор, 16 (!) классов, включая как классические Маг, Варвар и Паладин, так и весьма уникальные Разящий клинок, Некромант, Заклинатель. Кроме того, есть 2 основных клана, более сотни навыков для создания кастомных билдов, сотня реликвий для усиления базовых навыков и 9 профессий! Вдобавок вы можете в широких пределах кастомизировать внешний вид персонажа с помощью костюмов, причесок и даже красок для волос.

Warspear Online может похвастаться симпатичной и детализированной двухмерной спрайтовой графикой, 8 глобальными локациями (острова), здорово отличающимися друг от друга, и множеством подземелий.

При всем богатстве возможностей, Warspear Online предъявляет довольно скромные требования к смартфону: Android 2.3.6+, 80 мегабайт памяти, а интернет-соединения EDGE будет вполне достаточно для комфортной игры. Огромный плюс Warspear Online – игра изначально на русском языке и создана российским разработчиком. Одна из наиболее глубоких ММОРПГ на Андроид с огромным количеством контента – квестов, персонажей, заданий, миссий, локаций. Скромная двухмерная графика при этом вполне простительна.

Платформа: Android 2.3.3+.

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: есть, от 30 до 6 299 рублей.

Реклама: есть.

Возрастной рейтинг: 3+

Русский язык: есть, изначально на русском.

Скачать ММОРПГ Warspear Online на Андроид бесплатно:

