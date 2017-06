Обзор стратегии Art of Conquest на Android и iPhone: глоток свежего RTS-воздуха

Стратегии в реальном времени (RTS) как в Google Play, так и в App Store, не балуют разнообразием и изрядно похожи друг на друга. По сравнению с классическими стратегиями, несмотря на мощность современных смартфонов и планшетов, RTS на iOS и Android выглядят бледно и однообразно. Отсутствие прямого контроля войсками, унылые технологии, бесконечные таймеры, подталкивающие ко встроенным покупкам. Чтобы выделиться на общем фоне, годной стратегии реального времени на Андроид и iOS нужно вернуть игроку власть над войсками, сделать битвы масштабными, а сами войска – многочисленными. Проверенный временем рецепт. Однако, из свежих игр только Art of Conquest удалось удачно вернуться к классической формуле RTS. В обзоре новой стратегии на iOS и Android расскажем о всех плюсах и минусах этой Art of Conquest.

Даже топовые стратегии на Android и iPhone отличаются довольно заурядной и простенькой механикой – как экономики, так и войн. Создается впечатление, что основной аудиторией их разработчики видят детей младшего школьного возраста. Геймерами постарше, помнящим «Казаков», «Эпоху Империй», Starcraft и другие RTS «золотого века» стратегий, выбрать в App Store или Google Play нечего. Да, есть неплохая Dominations, мобильная реинкарнация Civilization, эмулятор для запуска классических RTS на Андроид от ExaGear. По большему счету, выбор скромный. Тем приятней видеть на сенсорном экране Art of Conquest, по-настоящему стратегическую игру на Android и iOS, пусть и ограниченную оковами freemium-модели (в среде геймеров ее принято называть «донатом»).

Обзор масштабной RTS-игры Art of Conquest для iPhone, iPad и Android

В этой стратегии вы будете управлять армией, состоящей из сотен юнитов. В Art of Conquest можно нанять лучников, пехоту, кавалерию и другие типы войск, чтобы сокрушить своих противников. В этой RTS вы будете смотреть на поле боя с птичьего поля, если нужно приближая камеру для тактического управления войсками. Игра отлично погружает в атмосферу управления фэнтезийной армией в мире, где соседствует сталь мечей, огонь заклинаний и затейливые боевые машины в стиле стимпанка. В Art of Conquest как ни в одной другой стратегии на Android или iOS вы сможете почувствовать себя во главе по-настоящему огромной армии с сотнями воинов.

Кроме традиционных боевых юнитов, в Art of Conquest для iOS/Android можно призывать на свою сторону мифических героев с магическими способностями. Герои, привносящие на поле боя боевую магию, могут существенно изменить ход сражения. Создавайте самую мощную армию, изучайте тонкости искусства завоевания и побеждайте всех врагов, которые стоят между вами и вашей властью над всеми королевствами.

Стратегия Art of Conquest достаточно масштабна, однако с ростом вашей армии проблем с управлением не возникает. Не важно, собрался ли под вашим началом скромный взвод воинов или вы уже готовы выставить на поле боя несколько сотен отборных бойцов, Art of Conquest всегда найдет, что вам предложить.

Перед началом битвы вы можете выбрать, какие войска и каких героев отправить на передовую, а каких оставить в тылу. Здесь важно проявить все свои стратегические навыки и знание механики игры, чтобы выиграть. Герои в боях получают очки опыта, необходимые для перехода на следующий уровень, т.е. фактически развития персонажей. Однако, потерять довольно мощного героя вполне легко, если вы неверно оцените силы противника. От боя до его начала всегда можно отказаться, если вы уверены, что никаких шансов у вас нет.

Графика и анимация в стратегии Art of Conquest зрелищные, спецэффектов в достатке, юниты отлично прорисованы, а отличить чужих от своих и разные типы войск не составит труда благодаря детальной прорисовке и контрастным цветам. Звуки в этой RTS достаточно правдоподобны и атмосферны, поэтому играть рекомендуем в наушниках. Голоса героев дополняют атмосферу битв, хотя и повторяются. В целом графика и звук в Art of Conquest на неплохом уровне.

Музыка в этой мобильной стратегии не предлагает ничего выдающегося, но и унылой ее назвать нельзя. Хотя к саундтреку есть одна претензия – иногда заглавная тема продолжает играть во время битв, что сбивает боевой настрой и портит впечатление от игры.

В RTS для iPhone и Android Art of Conquest отсутствует подробное обучение. Игровая механика и интерфейс довольно простые, хотя на первых порах придется потыкать по кнопочкам на экране, чтобы разобраться, за что они отвечают и к каким действиям войск приводить их нажатие. К примеру, вы легко можете пропустить повышение уровня вашего героя, игра об этом никак не сообщает.

Встроенные покупки. Этот бич геймплея мобильных игр не обошел и Art of Conquest. Хотя играть можно совершенно бесплатно, для гарантированной победы необходимо тратить реальные деньги. Особенно остро проблема freemium стоит в PvP, многопользовательских сражениях, где против вас на бой выходят реальные игроки. Кто больше влил в игру – тот и победит, почти наверняка. Pay-to-win, он же донат во всей красе.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Масштабные битвы с сотнями юнитов.

Симпатичная графика.

Смесь магии, меча и технологий в сеттинге. Freemium, pay-to-win.

Донат в PvP.

Отсутствие подробного обучения. ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 7/10

Вердикт

Стратегия Art of Conquest отличается не только симпатичной графикой, но и действительно масштабными битвами с сотнями воинов на поле битвы. Герои с магическими способностями изрядно разнообразят игровой процесс, а общий фэнтезийно-технологический антураж понравится всем любителям стратегий. Один огромный минус Art of Conquest как RTS в частности и игры в целом – наличие агрессивного freemium (доната), благодаря которому за деньги вы быстро соберете себе мощную армию и ускорите все процессы. У «бесплатного» игрока мало шансов против потратившего на игру реальные деньги. В остальном Art of Conquest стала глотком свежего воздуха на фоне однотипных стратегий для Android и iOS благодаря действительно масштабным сражениям и многочисленным армиям.

Art of Conquest: краткая справка о стратегии на iOS и Android

Жанр: стратегия, RTS.

Платформа: Android, iOS (iPhone/iPad).

Версия платформы: iOS 8+, Android 4.1+.

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: от 55 до 5 690 рублей (Android), 75 – 7490 рублей (iOS).

Реклама: отсутствует.

Возрастной рейтинг: 7+ (9+ iOS).

Размер: 375 мегабайт.

Скачать стратегию (RTS) Art of Conquest на Android, iPhone или iPad бесплатно

