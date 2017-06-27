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Vernee Mars Pro 4G: краткий обзор «металлического» смартфона с 5,5-дюймовым AMOLED-экраном и 6 ГБ RAM по цене 10 600 рублей

27 июня, 2017

Китайские производители продолжают радовать нас отличными смартфонами по сногсшибательной цене. Новенький Vernee Mars Pro 4G может похвастаться не только стильным, полностью металлическим корпусом, но и «полным» фаршем, включая современный мощный процессор с 8 ядрами, 6 ГБ оперативной памяти, ярким качественным AMOLED-экраном с диагональю 5,5 дюймов, а также весьма гуммнной ценой – благодаря интернте-магазину GearBest.com купить этого красавца можно всего за 10 600 рублей. Доставка, напомним, бесплатно. В качестве бонуса к обзору Vernee Mars Pro 4G – порция свежих купонов для получения скидок на смартфоны из обширного ассортимента GearBest (в конце материала).

Vernee Mars Pro 4G один из немногих доступных смартфонов (шутка ли, дешевле 200 долларов), который может похвастаться столь приятными техническими характерстиками. «Под капотом» у аппарата мощный 8-ядерный процессор Helio P25, работающий на частоте 2,5 ГГц в паре с монструозными 6 ГБ оперативной памяти. Производитель также не поскупился на внутреннюю память – целых 64 ГБ.

Экран Vernee Mars Pro 4G может похвастаться не только универсальной 5,5-дюймовой диагональю, но и AMOLED-панелью, что раньше было преимуществом исключительно дорогих флагманов. Что там говорить, даже Apple пока не дошел до AMOLED, только планирует в iPhone 8. Разрешение экрана – полноценные 1080p, т.е. 1920x1080 пикселей.

Обзор Vernee Mars Pro 4G по специальной цене

Камеру Vernee Mars Pro получил 13-мегапиксельную, вполне добротную, хотя и не хватающую звезд с неба. Сэлфи-камера довольствуется разрешением в 5 мегапикселей.

Смартфон Vernee Mars Pro 4G: обзор, характеристики, купить со скидкой

Среди других особенностей Vernee Mars Pro стоит отметить использование защитного стекла Corning Gorilla Glass 3 (наверное, лучшие защитные стекла на рынке), полностью металлический изящный корпус и сканер отпечатков на боковой панели (очень удобно). Смартфон оснащен полным комплектом датчиков и сенсоров, USB Type-C (разъем новейшего типа) и поддерживает работу с парой сим-карт. Приятно, что несмотря на 64 ГБ встроенной памяти, Vernee Mars Pro получил слот для карт памяти до 256 ГБ объема. Если докупить карту, то памяти хватит на все, включая HD-видео. Vernee Mars Pro работает на базе Android 7.0 с кастомной оболочкой VOS.

Обзор смартфона Vernee Mars Pro 4G

Vernee Mars Pro можно смело назвать пионером нового поколения смартфонов в ценовой категории 10 000 рублей, характеристики которого заставят засмущаться флагманы даже именитых компаний. С помощью магазина GearBest.com приобрести Vernee Mars Pro проще простого, а доставят его вам по указанному адресу совершенно бесплатно. Акционная цена действительна всего в течение нескольких суток.

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Фотографии статьи:
Vernee Mars Pro 4G: краткий обзор «металлического» смартфона с 5,5-дюймовым AMOLED-экраном и 6 ГБ RAM по цене 10 600 рублей Vernee Mars Pro 4G: краткий обзор «металлического» смартфона с 5,5-дюймовым AMOLED-экраном и 6 ГБ RAM по цене 10 600 рублей Vernee Mars Pro 4G: краткий обзор «металлического» смартфона с 5,5-дюймовым AMOLED-экраном и 6 ГБ RAM по цене 10 600 рублей Vernee Mars Pro 4G: краткий обзор «металлического» смартфона с 5,5-дюймовым AMOLED-экраном и 6 ГБ RAM по цене 10 600 рублей
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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