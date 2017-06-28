Обзор головоломки Windin на iPhone и iPad: дуй, ветер, дуй

Свежая логическая казуальная игра на iOS от студии no-pact, немного напоминающая «тетрис». Если вам нравятся простенькие головоломки вроде Stolen Thunder, Topsoil, rvlvr. или Polycolor, то и Windin стоит взять на заметку. Эту игру можно скачать на свой iPhone или iPad совершенно бесплатно. В обзоре головоломки Windin поговорим о том, почему стоит выбрать именно ее среди множества других, расскажем обо всех плюсах и минусах. Игрушка подкупает своей уютной стильной графикой, несложным геймплеем и многообразием собственно головоломок.

Качественная головоломка на смартфоне – один из лучших способов отвлечься от повседневных забот, снять стресс или просто убить время. Конечно, можно пострелять по зомби в серьезном шутере Dead Plague, устроить разухабистую драку в файтинге Nonstop Chuck Norris или погрузиться в мрачный тоталитарный мир Beholder с его извечным моральным выбором. Все это отличные игры на iPhone, но немного «тяжеловесные», требующие длительного погружения. Windin не только казуальна по своей сути, т.е. не требует разбирательств с правилами, прокачки или некоего игрового опыта, но еще и предлагает необычную для головоломок игровую механику, что выгодно отличает ее от других логических игр в App Store.

На первый взгляд Windin представляет собой заурядную «три-в-ряд», пусть и в красивой упаковке. Соединяем игровые элементы в цепочки по три и больше, набираем очки… и переходим на следующий уровень. Таких логических игрушек на iOS тысячи, если не десятки тысяч, однако Windin отличается динамикой. Здесь над игровым полем властвует ветер, которые кардинально меняет привычный геймплей.

Графика и звук

Визуально Windin на iOS смотрится роскошно благодаря своей минималистичной графике. На первый взгляд это двухмерная головоломка, однако в процессе игры вы поймете, что измерения в ней целых три, а игровые «фишки» могут располагаться друг на друге. Плюс тени, которые придают картинке изрядный объем.

Цветовая палитра головоломки Windin для iPhone и iPad состоит из коктейля мягких пастельных тонов и бодрых ярких оттенков, благодаря чему «фишки» легко отличить друг от друга и можно быстро принять решение, какие именно строить в ряд. Сами «фишки» загадочно блестят под лучами местного солнца, намекая, что они на самом деле представляют собой драгоценные камни. Ну, или вкусные леденцы, кому как нравится.

Музыка в игре бодрая и довольно динамичная, хотя и не перетягивает на себя одеяло с местного классно отрисованного игрового поля. Звуковые эффекты реалистичны, если это слово можно применить к виртуальном миру головоломки, и хорошо работают над созданием эффекта отрешенности от внешнего мира (можно смело играть в наушниках). Для первого релиза (а Windin это первая игра no-pact) разработчик проделал отличную работу – игрушка получалась весьма приятной не только для глаз, но и для ушей.

Геймплей и управление

В Windin есть один-единственный игровой режим, но от головоломки подобного рода не стоит ожидать нечто большего – тут как в тетрисе борьба идет исключительно за рекордное количество набранных очков. Кроме того, игрушка изначально создавалась для коротких игровых сессий, если выдались свободные пять-десять минут. В общем главная задача, которая ставится перед игроком – выяснить,

сколько же очков можно набрать, пока игровое поле не заполнится фишками.

Как и в любой головоломке «три-в-ряд», Windin предлагает собирать минимум по три «драгоценных» фишки по вертикали или горизонтали. Чем больше фишек вы сможете поставить в ряд, тем больше очков получите. А теперь об отличиях. Сочетать можно фишки не только в верхнем ряду, но и в нижнем. Т.е. Windin предлагает второй слой для фишек, что серьезно разнообразит геймплей – борьбу за очки придется вести сразу на двух уровнях. В этой головоломке можно делать каскады из фишек, выстраивая их в ряд как на верхнем, так и на нижнем слоях за один ход. Каскад приносит очень много очков. Кроме того, есить в Windin и стандартные комбо.

Поскольку на одной игровой клетке размещаются сразу две фишки, то приходится весьма тщательно планировать свои действия. Порывы ветра (еще одна изюминка этой головоломки) каждый ход срывают верхние фишки и бросают их на свободные клетки, что серьезно меняет ситуацию на игровом поле.

Управление в Windin довольно простое. На каждом ходу внизу у вас будут две разных фишки. Их необходимо пальцем переместить на игровое поле, если фишка имеет возможность встать на указанную клетку, то после того, как вы оторвете палец, она там останется. Ошиблись? Не беда, есть кнопка для отмены последнего действия. За один ход можно сделать только три отмены. Как только вы разместили все две доступные фишки на игровом поле, можно ждать порыва ветра, который сорвет верхние фишки и бросит их на свободные места. Направление порыва ветра указывает стрелочка в верхней части экрана (смотрим на костер рядом с палаткой).

Управление в целом работает хорошо, единственный раздражающий момент – игра автоматически помещает фишку в нижнюю часть игрового поля как только вы подцепили ее пальцем, а на доске появляется «прицел» для точного позиционирования фишки. Дело привычки, но сперва кажется, что фишка должна быть под пальцем, что и приводит к ее размещению не там, где задумывает игрок. Мелочь, но к ней приходится привыкать, а учитывая ограничение на количество отмены действий, может не понравится многим.

В игре есть повер-апы, однако заработать их довольно сложно. Пока доступно четыре повер-апа, которые выдаются по достижении 2500, 5000, 10 000 и 25 000 очков. С их помощью можно изменить направление ветра, перевернуть вверх ногами одну стопку фишек на клетке, разбивать фишки и превращать выбранные фишки в радужные, которые сочетаются с любыми цветами. Хотите заполучить повер-ап прямо сейчас, т.е. немедленно? Добро пожаловать в местный магазинчик, где за 75 рублей можно купить первые три повер-апа, а «радужный» обойдется в три раза дороже.

Windin – неплохая головоломка для iPhone и iPad, которая отлично приспособлена под короткие игровые сессии в течение дня. Приятная спокойная графика, музыки и звуковые эффекты делают эту логическую игрушку отличным времяпрепровождением, а ветер как элемент геймплея и двухъярусные фишки отлично освежают поднадоевшую игровую механику «три-в-ряд». Похоже на тетрис, потому что вы видите, с какими фишками работаете, а ветер, направление которого на следующий ход вы можете только угадать, привносит в геймплей элемент случайности и свежести, чего часто не хватает головоломкам на iOS.

Поскольку головоломка Windin бесплатная, поэтому в ней есть реклама. К счастью, баннеры вылезают только между игровыми раундами, то есть отвлекаться на нее в процессе игры не придется. Тем не менее, отнесем наличие рекламы к минусам. Кроме того, количество очков для получения повер-апов очевидно завышено. Похоже, так разработчик «мягко и ненавязчиво» подталкивает игрока ко встроенным покупкам. Еще один минус, хотя в головоломку можно играть и без повер-апов.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Свежий геймплей "три-в-ряд".

Приятная графика и звук.

Подходит для коротких игровых сессий. Повер-апы сложно заработать.

Наличие рекламы.

Незначительные огрехи управления. ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 7/10

Вердикт

Windin – симпатичная головоломка для iPhone и iPad с оригинальным взглядом на классическую механику «три-в-ряд» (линии, шарики). Уникальность игрушке придают порывы ветра, сдувающие фишки и вносящие в игру так необходимый жанру элемент случайности. Двухъярусное расположение фишек в головоломке добавляют этой головоломке на iOS дополнительное измерения для тренировки логического мышления. В целом Windin можно смело рекомендовать как казуальную игрушку всем, кто любит качественные головоломки для смартфонов.

Windin: краткая справка о головоломке на iPhone и iPad

Жанр: головоломка, логическая игра.

Платформа: iOS (iPhone/iPad).

Версия платформы: iOS 6+.

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: по 75 рублей.

Реклама: отсутствует.

Возрастной рейтинг: 4+.

Размер: 180 мегабайт.

Русский язык: да.

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