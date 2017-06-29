Игра Flipping Legend на Android и iOS: обзор стремительного раннера в стиле «Майнкрафт»

Свежий и бодрый бесконечный раннер на Андроид, iPhone и iPad от Noodlecake Studios Inc и Hiding Spot Games предлагает попрыгать по кубическому майнкрафтоподобному миру с невероятной скоростью, попутно сокрушая врагов и подбирая полезные бонусы. Очень быстрая игрушка, которая отлично подойдет на роль лучшего таймкиллера этой недели. Если вам по душе раннеры и аркады вроде чумовой Shooty Skies, элегантной Crossy Road, сказочно-волшебной Alto`s Adventures, живописной Run-A-Whale или схематично-простенькой Jump Rush!, то Flipping Legend игра для вас. Поклонники Minecraft, взглянув на скришноты и видео, точно сразу же скачают этот раннер себе на смартфон. Врочем, не обошлось и без недочетов разработчика. В обзоре игры Flipping Legend на iOS и Android поведаем обо всех ее плюсах и минусах.

Бесконечные раннеры на Android и iOS как особый жанр игр для смартфонов/планшетов хороши тем, что их в принципе невозможно пройти. Бегайте, прыгайте, летайте и стреляйте, пока неумолимая смерть не настигнет вас (точнее, вашего персонажа). Можно сражаться с самим собой, стараясь каждый раз побить собственный рекорд набранных очков, можно пытаться взобраться повыше в местном рейтинге лучших игроков или просто запускать раннер, когда нужно убить время (в очереди, по дороге на работу, и т.д.), радуясь новым достижениям или заданиям. Качественно сделанный раннер не только затягивает, но и оставляет отличное послевкусие и впрыскивает в организм дозу хорошего настроения, особенно если разработчик не переборщил со сложностью или не поломал баланс в угоду платящим игрокам (читаем – собственной выгоде).

Разработчик Flipping Legend, героя сегодняшнего обзора, отметился серией довольно аддиктивных игр Super Stickman Golf, поэтому новая игра должна оправдать сравнительно высокие ожидания. Что простительно новичку вроде no-pact с его оригинальным взглядом на классические «три-в-ряд» в Windin, то недозволенно опытным кудесникам кода и геймплея из Noodlecake Studios.

Графика и звук

Визуально раннер Flipping Legend очаровывает с первого взгляда своей воксельной графикой, до боли напоминающей Minecraft. Однако, несмотря на очевидное сходство, в игре Flipping Legend сделан больший упор на ретро, нежели в других играх того же стиля, к примеру, чудесной головоломке Art of Gravity. Если вы выросли на классических NES играх или незабвенном Денди, то во Flipping Legend почувствуете себя как дома. Ну а про любителей Майнкрафта и говорить нечего.

Цветовая палитра мастерски сочетает темные мрачные тона и яркие краски, меняясь от локации к локации. Чтобы создать более правдоподобное ощущение скорости, картинка в игре размывается в верхней части экрана. Такое решение не только работает на атмосферу стремительного раннера, но и не позволяет игроку рассмотреть, что же ждет его впереди, что гарантирует впрыскивание в кровь дополнительной дозы адреналина. Анимация во Flipping Legend идет как по маслу, без лагов, подтормаживаний и подергиваний.

Саундтрек в этом раннере на iOS и Android бодрый, электронный и играет важную роль в самой игре – его стоит слушать не только для погружения в атмосферу аркады, но и для прыжков в такт ритму. Чтобы показать наилучшие результаты, придется выучить местные саундтрек и прыгать по кубическому миру в ритм текущей песни.

В целом Flipping Legend для iPhone и Android представляет собой прекрасную комбинацию современной ретро-эстетики в графическом плане и динамичной электронной музыки, которая играет важную роль в игровом процессе.

Геймплей и управление

Как и любой другой раннер для смартфонов, Flipping Legend предлагает всего один игровой режим, а почти единственная цель игрока – пропрыгать как можно дальше по сюрреалистичном миру квадратных кактусов, воксельные скал и кубических деревьев, чтобы заработать как можно больше очков. Бесконечный раннер такой бесконечный. Однако, у Flipping Legend есть собственная «фишка» - элементы РПГ (кстати, не пропустите масштабный обзор ММОРПГ на Андроид 2017).

Персонажи получают очки опыта, набрав достаточное количество которых можно перейти на следующий уровень. Опыт можно получить, сокрушая врагов во время забега. Набранное количество очков (счет) зависит от того, как далеко вы убежали во Flipping Legend, сколько собрали золота и общего количества убийств.

Однако, в отличие от других бесконечных раннеров, Flipping Legend предлагает положиться не только на чистые рефлексы, но и на чувство ритма – прыгать придется по диагонали, шустрым зайцем петляя по шахматному полю, где попадаются смертоносные шипы и другие ловушки. В процесс забега (точнее, запрыга), вы будете также убивать врагов и собирать различные предметы. Кроме того, с течением времени здоровье вашего персонажа будет уменьшаться. Здорвье можно поправить двумя способами – убивая врагов и подбирая сердца на уровне. В игре есть несколько локаций – если доберетесь до новой как минимум пять раз, то можно открыть портал, чтобы потом стартовать уже с него. Правда, в этом случае придется тратить немного золота на «билет» через такой портал.

Представьте себе Crypt of the NecroDancer в стиле бесконечного раннера. Только сложность во Flipping Legend довольно высокая, особенно на поздних уровнях.

Управление в раннере простое и понятное, идеально приспособленное под сенсорные экраны. Чтобы сменить дорожку и перепрыгнуть на следующую клетку по диагонали, нужно просто тапнуть по левой или правой части экрана. Как только индикатор действия в нижней части экрана заполнится, вы можете использовать второй навык персонажа, которые зависит от того, кем вы играете. К примеру, Лучница может похвастаться навыком «Фокус». С помощью «Фокуса» этот персонаж может автоматически прицеливаться в ближайших врагов. Чтобы добиться результатов во Flipping Legend, придется не только постоянно следить за обстановкой и молниеносно реагировать на изменение ситуации, но и прыгать в такт музыке, следуя ее ритму.

Во Flipping Legend сейчас 8 персонажей, однако на старте доступны только три – Ниндзя, Лучница и Волшебник. Однако, за каждого придется выложить по 1 600 золотых, чтобы разблокировать. Поэтому первое время придется играть одним «персом», трудолюбиво накапливая золото на покупку двух других. Остальные пять персонажей будут разблокированы после выполнения различных миссий – например, убить подряд полсотни врагов, разбить 250 памятников на кладбище, поднять уровень любого персонажа до десятого и так далее. Отличная находка разработчика, которая подстегивает интерес к игре. Можно не только сражаться за лучший счет или пытаться добежать до новой локации, но и выполнять различные задания, наградой за которые будет новый интересные персонаж.

Очки опыта игрок получает за убийства врагов и дальность забега. По получению нового уровня персонаж награждается одним очком навыка, которое можно использовать для открытия и прокачки новых специальных навыков и улучшения способностей «перса». В числе навыков и возможностей – больший прирост здоровье за каждое убийство, включение щита, возможность держать несколько щитов за раз, специальные атаки на большие расстояния и так далее. Однако, имейте в виду, что кроме очков опыта придется потратить еще и золото на развитие своего персонажа.

Открыто и работает местное казино с бесплатными сундуками, благодаря которым время от времени можно получить что-нибудь полезное. Ну там буст на 10 минут, скины для персонажей (есть редкие и легендарные) или кошель с золотом. Разработчик не особо жадничает с бесплатными подарками, однако придется смотреть рекламу. Естественно, через встроенные покупки можно прикупить moar сундуков, либо отключить рекламу (4 доллара, 299 рублей в версии для iOS).

Flipping Legend свеженький аркадный бесконечный раннер в бесподобном стиле Майнкрафта с оригинальной воксельной графикой. Игрушка навевает ностальгию на тех, кто вырос в 90-е на Денди и других похожих игровых приставках. Музыка сочная и динамичная, опять же в стиле ретро. Фишка Flipping Legend в том, что музыка здесь играет роль в игровом процессе, что освежает механику раннера. Различные персонаж, навыки, спецспособности и задания повышают уровень реиграбельности Flipping Legend, что делает игрушку таймкиллером вашей мечты. Возможность за небольшую плату открыть портал на уже пройденную локацию также помогает бороться с некоторой монотонностью, присущей играм этого жанра.

Впрочем, Flipping Legend хорошо заходит скорее мелкими порциями, нежели запойными часовыми игровыми сессиями. Достал смартфон, открыл бесплатный сундук с бонусами, порадовался халяве, попрыгал минут пять-десять, поставил новые рекорд или повысил уровень персонажа, а вот и очередь подошла… или твоя остановка, пора выходить. Даже такой роскошный таймкиллер хорошо только гомеопатическими дозами.

Вердикт

Удивительно бодрая аркада, отменный раннер на iOS и Android с удачной воксельной графикой, свежим геймплеем, разбавленным элементами РПГ, и бодрой электронной ретро-музыкой. Впечатление портят рекламные ролики на полминуты, которые приходится смотреть в обмен на содержимое «бесплатного» сундука. Да и вообще реклама в игре появляется излишне часто, а ее отключалка стоит внушительные 300 рублей (в версии на iOS). Конечно, можно отрубить на смартфоне/планшете интернет, но тогда придется обойтись без подарочных сундуков. Если реклама вас не смущает, то Flipping Legend – отличный таймкиллер, которые не даст вам заскучать.

Flipping Legend: краткая справка о раннере на Android и iOS

Жанр: аркада, бесконечный раннер.

Платформа: iOS (iPhone/iPad), Android.

Версия платформы: iOS 8+, Android 4.1+.

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: от 59/75 рублей (Android/iOS).

Реклама: присутствует.

Возрастной рейтинг: 9+.

Размер: 170 мегабайт.

Русский язык: да.

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