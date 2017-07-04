Спиннеры на Андроид: обзор приложений-симуляторов популярной офисной игрушки (топ-5)

Спиннер, механическая ручная игра для «релаксации и снятия стресса» сейчас продаются на каждом углу. Нехитрый «девайс» обрел бешенную популярность буквально несколько месяцев назад, но покупать или носить с собой настоящий спиннер вовсе необязательно, если, конечно, у вас есть смартфон с установленным приложением. Обзор лучших приложений спиннеров на Андроид подскажет, какой виртуальный симулятор вращающейся игрушки лучше всего скачать на телефон, а каких приложений стоит избегать.

Спиннер: что это такое

Прежде чем приступить к собственно обзору приложений, кратко расскажем о спиннерах: что это такое, кто придумал эту игрушку и какие у нее есть плюсы и минусы.

Спиннер (он же фиджет-спиннер) представляет собой компактное устройство, в центре которой расположен подшипник, окруженный лепестками-утяжелителями. Изготавливается спиннер, как правило, из пластмассы. Подшипник может быть металлическим либо керамическим (в продвинутых моделях).

Изобретательницей спиннера считается инженер из США Кэтрин Хеттингер, которая придумала необычную игрушку для своей больной дочери. Однако, сама Кэтрин создателем спиннера себя называть отказывается, хотя до 2005 года являлась обладательницей патента на вращающуюся игру.

Продавцы спиннеров уверяют, что игрушка позволяет снять стресс, расслабиться, а также помогают успокоиться и сконцентрироваться. Впрочем, сколько-нибудь серьезных исследований о влиянии спиннеров на здоровье не проводилось, поэтому популярную забаву стоит считать скорее игрушкой, нежели положительно влияющим на самочувствие устройством. Согласно данным Google, всплеск числа поисковых запросов о спиннерах был зафиксирован в апреле нынешнего года, теперь же популярность игрушки постепенно идет на спад.

Обзор приложений спиннеров на Андроид (ТОП-5)

Fidget Spinner от Ketchapp: лучше настоящего

Стильный симулятор с элегантной графикой от достаточно известной студии Ketchapp. Раскрутить виртуальный спиннер в этом приложении можно с помощью пяти свайпов. Приложение не просто демонстрирует вращающуюся игрушку на экране, но и подсчитывает ее скорость в оборотах в минуту, ведет таблицу рекордов и позволяет набирать очки.

В приложении можно разблокировать новые спиннеры, а также апгрейдить уже принадлежащие вам за монетки. К примеру, можно купить смазку для подшипников, чтобы спиннер крутился еще дольше. Главный источник монеток – просмотры рекламы, либо встроенные покупки (99 рублей).

Многие пользователи считают, что Fidget Spinner от Ketchapp даже лучше, чем реальный спиннер. Скачать приложение спиннер на Андроид можно бесплатно. Перевод на русский отсутствует.

Версия платформы: Android 4.0.3+.

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: 99 рублей.

Реклама: присутствует, позволяет заработать монетки.

Возрастной рейтинг: 3+.

Русский язык: нет.

Приложение-симулятор спиннера от Words Mobile

Fidget Spinner, но от другого разработчика с изысканной «неоновой» графикой и несколькими виртуальными спиннерами на любой вкус. Разработчик обещает точную физическую модель настоящей игрушки, тщательно перенесенную в приложение, десятки вариантов спиннеров и роскошную светящуюся графику с неоном и лазерами всех цветов радуги.

Несколько игровых режимов не дадут заскучать в приложении, а местная система заданий позволяет крутить виртуальный спиннер не просто так, а с определенной целью. Приложение работает даже на древнем Android 2.1, русского языка нет, но имеются встроенные покупки.

Главный минус симулятора спиннера от Words Mobile – неприличное количество рекламы (но если отключать интернет на время игры, то она вас не побеспокоит). В остальном неплохой виртуальный спиннер для вашего смартфона.

Версия платформы: Android 2.1+.

Цена: бесплатно, freemium.

Встроенные покупки: 119 до 6 299 рублей.

Реклама: присутствует в огромных количествах.

Возрастной рейтинг: 3+.

Русский язык: нет.

Hand spinner simulator: просто и со вкусом

Симпатичный и аккуратный симулятор спиннера на Андроид с минимумом действительно необходимых опций и без встроенных покупок. Это приложение уже скачали более миллиона пользователей.

Выбирайте спиннер на свой вкус и запускайте его тогда, когда захотите. Солидный черпак дегтя в бочке меда – обилие рекламы в Hand spinner simulator (помогает отключение интернета). Перевода на русский нет, но он здесь и не требуется.

Приложение обновлено совсем недавно, а это значит, что разработчик следит за своим продуктом и исправляет ошибки. Hand spinner simulator работает на Android 2.3 и выше, т.е. практически на любом смартфоне.

Версия платформы: Android 2.3+.

Цена: бесплатно

Встроенные покупки: отсутствуют.

Реклама: есть.

Возрастной рейтинг: 3+.

Русский язык: нет.

Спиннер от zijayrate: самый навороченный симулятор

Продвинутый виртуальный спиннер с тонной необычных устройств для раскручивания. Десятки различных вращающихся игрушек, чтобы вы смогли выбрать себе фиджет-спиннер по вкусу. Спокойная и неброская, но радующая глаз графика делает это приложение одним из самых приятных спиннеров на Андроид.

В приложении нет встроенных покупок (монетизация за счет рекламы), зато есть таблицы рекордов, которые подогревают интерес к виртуальной версии популярной игрушки и не дают заскучать.

Приложение полностью бесплатное, а от рекламы можно избавиться, отключив на время релаксации со спиннером интернет.

Версия платформы: Android 4.0.3+.

Цена: бесплатно

Встроенные покупки: отсутствуют.

Реклама: есть.

Возрастной рейтинг: 3+.

Русский язык: нет.

Fidget Spinner + Workshop: делаем собственный спиннер

Виртуальная мастерская и одновременно полигон для обкатки собственноручно изготовленных спиннеров. В этом приложении на Андроид вам предлагается не просто крутить уже готовые игрушки, но выступить в роли их создателя, используя различные материалы, текстуры, подшипники и цвета.

В приложении Fidget Spinner + Workshop разработчик тщательно воссоздал не только физику реальных спиннеров, но и характерные звук с вибрацией. В общей сложности в симуляторе сейчас два десятка спиннеров, которые можно кастомизировать с помощью массы опций.

Получить новую модель спиннера можно в обмен на монетки, которые можно а) заработать в игре, б) купить через встроенные покупки и в) получить в обмен на просмотр рекламы. Этот симулятор спиннера позволяет менять ориентацию экрана, т.е. раскручивать игрушку можно как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях.

Fidget Spinner + Workshop можно рекомендовать всем, кто фанатеет от спиннеров и проводит с ними много времени, ведь здесь самая лучшая система кастомизации своих вращающихся игрушек. В приложении есть также развитая система рейтингов и таблица рекордов.

Версия платформы: Android 2.3+.

Цена: бесплатно, freemium

Встроенные покупки: от 69 до 1 090 рублей.

Реклама: есть.

Возрастной рейтинг: 3+.

Русский язык: нет.

Впрочем, настоящие ценители популярной игрушки наверняка предпочитают реальный физический оригинал, тем более что купить спиннеры оптом и в розницу можно в любом городе нашей страны.

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