Экономика приложений вырастет до 6,3 трлн $ в 2021 году

Глобальная индустрия приложений для Android, iOS и других платформ вырастет с 1,3 трлн долларов в прошлом году до 6,3 трлн долларов в 2021 году, подсчитали аналитики китайской компании App Annie, специализирующейся на рынке приложений. За этот же период пользовательская база почти удвоится с 3,4 млрд человек, использующих приложения, до 6,3 млрд. Время, проводимое в приложениях, также серьезно подрастет – с 1,6 трлн часов в 2016 году до 3,5 трлн часов в 2021 году. Обзоры приложений помогут разобраться в многообразии App Store и Play Маркет.

Procontent.Ru отмечает, что речь в отчете App Annie идет не только о выручке, которую генерируют магазины приложений через встроенные покупки, подписки и прямые продажи платных приложений или игр. В ходе исследования аналитик компании учитывали и другие формы монетизации, включая рекламу в приложениях и мобильную коммерцию.

В среднем 3,4 млрд пользователей мобильных приложений потратили на них около 379 долларов через все три формы монетизации в прошлом году. Это 80 центов в час на человека. В 2021 году траты среднего пользователя в приложениях вырастут до 1 008 долларов. Еще раз уточним, что в отчет App Annie включена также мобильная коммерция.

Разумеется, траты в приложениях заметно отличаются в разных странах. В Японии, к примеру, пользовательские траты составили в среднем 13,98 долларов в час. В 2016 году японцы провели в приложениях более 68 млрд часов. В то же время, в США и Канаде пользователь приложений в среднем генерировал 2,36 и 2,01 доллара, соответственно.

Заметный рост глобальной экономики приложений в ближайшие годы аналитики объясняют переходом от физических денежных транзакций к мобильным. App Annie приводит, в частности, пример Alibaba, который недавно объявил, что 79% от общей суммы транзакций, сгенерированных его розничным порталом в Китае в 2017 фискальном году, пришли именно через приложения. По сравнению с 2016 годом рост мобильных составил внушительные 65%, т.е. более чем в полтора раза.

App Annie полагает, что на западных рынках миграция пользователей в приложения, включая потребительские траты и бюджеты мобильной рекламы, будет проходить значительно медленнее. Дело в том, что западные потребители привязаны к уже устоявшимся системам для банкинга, денежных переводов, заказа еды. Кроме того, львиная доля денег сосредоточена в руках старшего поколения, которое консервативно и не спешит переходить в приложения для оплаты товаров и услуг, использования соответствующих сервисов и так далее. Развивающиеся рынки, напротив, не скованы функционированием традиционных систем, и «с нуля» создают инфраструктуру, «заточенную» под приложения в частности и мобильные платформы в целом.

Мобильная коммерция названа экспертами App Annie основным драйвером роста экономики приложений. Траты среднего пользователя в секторе мобильной коммерции вырастут с 344 долларов в 2016 году до 946 долларов в 2021 году. Наиболее динамичные темпы роста продемонстрирует Азия, где рынок мобильной коммерции вырастет до 3,2 трлн долларов в 2021 году, за этим регионом последуют Северная и Южная Америки с 1,7 трлн долларов, а тройку лидеров замыкает регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) с триллионом долларов.

Траты пользователей в магазинах приложений также вырастут – на 18%, достигнув 139 млрд $ в 2021 году. Все это время App Store с приложениями для iPhone и iPad останется лидером по выручке, которая вырастет до 60 млрд долларов. Однако, если к доходам Google Play прибавить сторонние магазины приложений для Android, то вместе по совокупной выручке они обгонят App Store уже в этом году, в основном благодаря обширному рынку приложений Поднебесной.

Самой доходной категорий приложений останутся игры для Android, iOS и других мобильных платформ – этот сегмент рынка вырастет с 50 млрд долларов в 2016 году до 105 млрд долларов в 2021 году. Выручка приложений (неигровыех), однако, продемонстрирует наибольшие темпы роста – утроившись с 11,5 млрд долларов в 2016 году до 34 млрд долларов в 2021 году. На рынке приложений лидирующими категориями станут приложения для видео, музыки, знакомств, образования и производительности.

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