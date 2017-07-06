Обзор приложения Tally на iPhone: гениальный трекер действий для повышения мотивации

Разнообразные «умные» приложения и различные датчики в смартфоне и смарт-часах могут многое рассказать о вас, однако ни одно приложение не даст ответ на вопрос, сколько печенек вы съели 20 июня или выкурили сигарет 15 марта. Иногда приходится вручную вести важную статистику, для этого и существует приложение Tally для iPhone. С помощью этого приложения можно установить для себя цели и планомерно их отслеживать для вырабатывания полезного паттерна действий (например, физических упражнений), повышение мотивации и для эффективной борьбы с вредной привычкой (то же курение). В обзоре приложения Tally на iOS расскажем о том, как оно работает и почему его стоит скачать (бесплатно, отметим) себе на iPhone.

Tally доступно в App Store совершенно бесплатно, однако в нем есть одно ограничение, снимаемое через встроенные покупки. О нем чуть позже, а обзор приложения мы начнем с интерфейса. Он в Tally спартанский – однотонные кнопки и иконки, неброские, но контрастные цвета, внятные графики и диаграммы. Чем-то напоминает Material Design от Google, но более утонченный и облегченный.

Обзор функционала приложения

Приложение Tally на iPhone служит одной единственной цели – упросить отслеживание и последующий анализ интересующих вас действий, выполняемых регулярно. Для курильщиков Tally может стать полезным счетчиком сигарет, количество которых будет служить мотивация для отказа от этой вредной привычки или снижения потребления никотина. Приверженцы правильного питания могут использовать приложение как быстрый счетчик съеденных вредных (или, наоборот, полезных, продуктов). Любители фитнеса могут считать с помощью Tally пробежки (собственно действие) или подходы к турнику во дворе и т.д.

Приложение Tally поможет в формировании привычек, которые вы хотите себе привить – будь то упражнения, либо любые другие поставленные цели. Достаточно создать нужную привычку и каждый раз, когда вы совершаете указанное действие или добиваетесь поставленной цели, просто жмете на соответствующий квадрат в приложение. Это может быть «Сигарета» (счетчик сигарет), «Подтягивания» (подходы к турнику во дворе) или «Прогулка» (для подсчета прогулок перед сном). Психологи полагают, что для формирования устойчивой привычки действия нужно совершать в течение двух месяцев регулярно, а Tally поможет не терять мотивацию и отслеживать статистику, что здорово помогает и мотивирует.

В приложении с помощью опций статистики можно посмотреть выполнение конкретных действий (целей, достижений) за день, неделю, месяц, год или все время отслеживания. Для наглядности Tally предлагает аккуратно оформленные столбчатые диаграммы.

Напоминалки в приложении не дадут вам забыть о привычках, которые вы желаете сформировать, и целях, ждущих выполнения. Для каждой задачи в приложении можно поставить отдельное напоминание.

В Tally вы можете самостоятельно подобрать цвет для той или иной отслеживаемой задачи, что придает приложению нужную степень персонализации без лишнего усложнения.

В бесплатной версии приложения можно отслеживать всего три цели, хотя для многих и этого будет достаточно. Хотите больше? Тогда через встроенные покупки можно за 299 рублей перейти на премиум-версию, где это ограничение будет снято. Кроме того, вы получите возможность прямо из приложения экспортировать данные в CSV, делать резервные копии статистики в облачно хранилище Dropbox, а также защитить приложение паролем от излишнего любопытства людей, которым может попасть в руки ваш iPhone.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Стильный спартанский дизайн.

Легкость в использовании.

Удобный инструмент для отслеживания целей. Сравнительно дорогой переход на премиум-версию (300 рублей).



ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

Приложение Tally может стать хорошим инструментом для людей, желающих повысить свою личную эффективность в самых разных областях, будь то здоровье, работа, хобби или отношения с людьми. Ключ к успеху в формировании полезной привычки или выполнения задачи – это регулярность, последовательность и ведение статистики. Приложение Tally на iPhone изрядно облечает все три этих действия, повышая мотивацию с помощью наглядных диаграмм и предлага, наверное, один из самых удобных способов отслеживания действия – простого тапа достаточно, чтобы изменить жизнь. Дорога к счастливому будущему с приложением Tally начинается с простого касания экрана.

Tally: краткая справка о приложении

Категория: производительность, личная эффективность, мотивация.

Платформа: iOS (iPhone).

Версия платформы: iOS 9 и выше.

Цена: бесплатно.

Встроенные покупки: переход на платную версию, 299 рублей.

Реклама: отсутствует.

Русский язык: нет.

Возрастной рейтинг: 4+.

Размер: 68 мегабайт.

Скачать приложение Tally бесплатно на iPhone:

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