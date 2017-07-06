Обзор игры Armored Kitten на Android и iOS: похождения бойцового кота

«Таймкиллеры», мобильные игрушки, чтобы убить время, бывают самые разные – головоломки, казуалки вроде «счастливого фермера», раннеры… Но самыми веселыми и захватывающими остаются аркадные «стрелялки», где важна скорость реакции и острота глаза. А если в игре удобное управление, продуманный быстрый геймплей и добрая порция юмора, то такой таймкиллер хочется запускать на смартфоне снова и снова, а не только тогда, когда нужно убить время. Встречайте безбашенный аркадный шутер Armored Kitten на Android и iOS от российского разработчика GameSpire. В обзоре игры на Android расскажем о похождениях бронированного котофея с верным «калашом» в цепких лапах.

Как говаривал товарищ Карамак, создатель великого Doom, родоначальника жанра шутеров, сюжет в подобного рода играх не важен. Doom, кстати, явно держали в уме разработчики, создавая Armored Kitten – духом этого безбашенного шутера не только пропитан геймплей «стрелялки» на Android и iPhone, но и заставка (см. скриншот ниже) явно намекает на легендарное детище Кармака.

Графика и звук

Armored Kitten для Android щеголяет спрайтовой двухмерной графикой и видом сверху (top down). Оправданный выбор, ведь аркадный шутер, претендующий на роль качественного и затягивающего «таймкиллера», должен работать не только на новеньких мощных смартфонах, но и на старых моделях. Зато в этой игре на Андроид гарантировано отсутствие лагов, тормозов и «фризов», что для играющего в шутер смерти подобно, в прямом и переносном смыслах.

Графика в Amored Kitten пусть и двухмерная, но сочная – подробно прорисованные уровни в мрачноватых, но насыщенных цветах. Сам персонаж, кот в доспех, нарисован любовно и тщательно. Сразу видено – боец космического спецназа и ветеран галактических войн, умело управляющийся с любым оружием и лихо крошащий врагов в мелкую капусту бензопилой (да, есть и такое оружие в этой «стрелялке», еще один привет родоначальнку всех шутеров).

Аркадный шутер на Android от GameSpire отличается мясными спецэффектами – от бухающих выстрелов дробовика противники валятся снопами, трассирующий пули «калашникова» прочерчивают воздух, по земле россыпью разлетаются гильзы, а на уровень льются тонны «кровищи». В общем, то, что доктор прописал.

Звуковые эффекты вполне вписываются в эстетику «мочилова» - все оружие правдоподобно и «вкусно» озвучено, саундтрек бодр и впрыскивает в кровь дополнительную дозу адреналина, а звук рассыпающихся по земле гильз порадует любого ценителя классических шутеров.

Геймплей и управление

Управление в Amrored Kitten реализовано с помощью двух виртуальных джойстиков – левым управляем котофеем, а правым указываем направление стрельбы. Стреляет котяра автоматически, достаточно положить палец на правый джойстик. Бойцовский кот умеет бежать и стрелять одновременно, причем бежать можно назад, а стрелять вперед или, допустим, вверх. Боезапас в Armored Kitten бесконечен, поэтому стрелять можно и нужно без перерыва, выкашивая врагов, здесь это фантасмагорические глаза со щупальцами, крысы-мутанты и инопланетные зомби. Кстати, живых мертвецов рекомендуем также вдумчиво отстреливать в Dead Plague, еще одном красочном и захватывающем шутере от Gamespire.

Миссии в Armored Kitten довольно разнообразны – установить мины на уровне, разрушить определенные объекты, расстрелять несколько десятков противников на время или пробежать сотню-другую метров, умело отражая натиск местных монстров.

В войне с исчадиями ада отважному коту поможет мощный арсенал, доступный в оружейном магазине. К услугам кошачьего космического спецназовца «большой белый ствол», старый добрый дробовик, сайга тактическая, лазелное лузье (да, именно так), расчленитель (легендарная безнопила), плазмаган, гранатомет «как в кваке» и другое весьма солидное вооружение. Часть оружия можно купить за «вещество», светящиеся колбы, выпадающие из противников и служащие наградой за прохождение уровня, однако самые вкусные «стволы» доступны за реальные рубли. Впрочем, и с остальным оружием в Armored Kitten можно неплохо себя чувствовать, выкашивая противников направо и налево.

Кроме оружия коту полагается броня для защиты, а также прокачка навыков – здоровье, шанс крита, суммы выпадающего с врагов вещества, шанс выпадение бонусов и т.д. В игрушке всегда есть, куда потратить вещество!

Бонусы – еще один элемент геймплея Armored Kitten, который делает «стрелялку» затягивающей – уровень вы начинаете с выбранным «стволом», но можно подобрать и различные другие уже на уровни. Бонусные пушки будут доступны несколько секунд, но зато пострелушки благодаря разнообразию никогда не надоедают! Также котофей может подобрать различные ускорители, неуязвимость на время, лечилки в виде банок со сгущенкой и т.д.

После прохождения первого уровня, состоящего из десятка, миссий, откроется режим «Выживания», где можно настрелять вволю без всяких заданий. Всего в игре два уровня с десятком миссий в каждом, хотя разработчик обещают moar.

Вердикт

Угарный аркадный шутер в лучших традициях «старой школы» с отсылками к Doom, Quake и прочим стрелялкам эпохи рассвета видеоигр. Добрая порция юмора, обширный арсенал, система прокачки задорного котофея и приятная спрайтовая графика. Отличный таймкиллер с безбашенной стрельбой. Снимет стресс, поднимет настроение и накачает вас адреналином!

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