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Обзор игры Armored Kitten на Android и iOS: похождения бойцового кота

6 июля, 2017

«Таймкиллеры», мобильные игрушки, чтобы убить время, бывают самые разные – головоломки, казуалки вроде «счастливого фермера», раннеры… Но самыми веселыми и захватывающими остаются аркадные «стрелялки», где важна скорость реакции и острота глаза. А если в игре удобное управление, продуманный быстрый геймплей и добрая порция юмора, то такой таймкиллер хочется запускать на смартфоне снова и снова, а не только тогда, когда нужно убить время. Встречайте безбашенный аркадный шутер Armored Kitten на Android и iOS от российского разработчика GameSpire. В обзоре игры на Android расскажем о похождениях бронированного котофея с верным «калашом» в цепких лапах.

Как говаривал товарищ Карамак, создатель великого Doom, родоначальника жанра шутеров, сюжет в подобного рода играх не важен. Doom, кстати, явно держали в уме разработчики, создавая Armored Kitten – духом этого безбашенного шутера не только пропитан геймплей «стрелялки» на Android и iPhone, но и заставка (см. скриншот ниже) явно намекает на легендарное детище Кармака.

Графика и звук

Обзор игры Armored Kitten на Android и iOS

Armored Kitten для Android щеголяет спрайтовой двухмерной графикой и видом сверху (top down). Оправданный выбор, ведь аркадный шутер, претендующий на роль качественного и затягивающего «таймкиллера», должен работать не только на новеньких мощных смартфонах, но и на старых моделях. Зато в этой игре на Андроид гарантировано отсутствие лагов, тормозов и «фризов», что для играющего в шутер смерти подобно, в прямом и переносном смыслах.

Графика в Amored Kitten пусть и двухмерная, но сочная – подробно прорисованные уровни в мрачноватых, но насыщенных цветах. Сам персонаж, кот в доспех, нарисован любовно и тщательно. Сразу видено – боец космического спецназа и ветеран галактических войн, умело управляющийся с любым оружием и лихо крошащий врагов в мелкую капусту бензопилой (да, есть и такое оружие в этой «стрелялке», еще один привет родоначальнку всех шутеров).

Обзор стрелялки Armored Kitten для Андроид и iPhone

Аркадный шутер на Android от GameSpire отличается мясными спецэффектами – от бухающих выстрелов дробовика противники валятся снопами, трассирующий пули «калашникова» прочерчивают воздух, по земле россыпью разлетаются гильзы, а на уровень льются тонны «кровищи». В общем, то, что доктор прописал.

Звуковые эффекты вполне вписываются в эстетику «мочилова» - все оружие правдоподобно и «вкусно» озвучено, саундтрек бодр и впрыскивает в кровь дополнительную дозу адреналина, а звук рассыпающихся по земле гильз порадует любого ценителя классических шутеров.

Геймплей и управление

Аркадный шутер Armored Kitten для смартфонов

Управление в Amrored Kitten реализовано с помощью двух виртуальных джойстиков – левым управляем котофеем, а правым указываем направление стрельбы. Стреляет котяра автоматически, достаточно положить палец на правый джойстик. Бойцовский кот умеет бежать и стрелять одновременно, причем бежать можно назад, а стрелять вперед или, допустим, вверх. Боезапас в Armored Kitten бесконечен, поэтому стрелять можно и нужно без перерыва, выкашивая врагов, здесь это фантасмагорические глаза со щупальцами, крысы-мутанты и инопланетные зомби. Кстати, живых мертвецов рекомендуем также вдумчиво отстреливать в Dead Plague, еще одном красочном и захватывающем шутере от Gamespire.

Миссии в Armored Kitten довольно разнообразны – установить мины на уровне, разрушить определенные объекты, расстрелять несколько десятков противников на время или пробежать сотню-другую метров, умело отражая натиск местных монстров.

Обзор угарного шутера Armored Kitten на iPhone и Андроид

В войне с исчадиями ада отважному коту поможет мощный арсенал, доступный в оружейном магазине. К услугам кошачьего космического спецназовца «большой белый ствол», старый добрый дробовик, сайга тактическая, лазелное лузье (да, именно так), расчленитель (легендарная безнопила), плазмаган, гранатомет «как в кваке» и другое весьма солидное вооружение. Часть оружия можно купить за «вещество», светящиеся колбы, выпадающие из противников и служащие наградой за прохождение уровня, однако самые вкусные «стволы» доступны за реальные рубли. Впрочем, и с остальным оружием в Armored Kitten можно неплохо себя чувствовать, выкашивая противников направо и налево.

Кроме оружия коту полагается броня для защиты, а также прокачка навыков – здоровье, шанс крита, суммы выпадающего с врагов вещества, шанс выпадение бонусов и т.д. В игрушке всегда есть, куда потратить вещество!

Андроид-шутер Armored Kitten про кота-головореза

Бонусы – еще один элемент геймплея Armored Kitten, который делает «стрелялку» затягивающей – уровень вы начинаете с выбранным «стволом», но можно подобрать и различные другие уже на уровни. Бонусные пушки будут доступны несколько секунд, но зато пострелушки благодаря разнообразию никогда не надоедают! Также котофей может подобрать различные ускорители, неуязвимость на время, лечилки в виде банок со сгущенкой и т.д.

Обзор игры Armored Kitten для смартфонов и планшетов

После прохождения первого уровня, состоящего из десятка, миссий, откроется режим «Выживания», где можно настрелять вволю без всяких заданий. Всего в игре два уровня с десятком миссий в каждом, хотя разработчик обещают moar.

Вердикт

Угарный аркадный шутер в лучших традициях «старой школы» с отсылками к Doom, Quake и прочим стрелялкам эпохи рассвета видеоигр. Добрая порция юмора, обширный арсенал, система прокачки задорного котофея и приятная спрайтовая графика. Отличный таймкиллер с безбашенной стрельбой. Снимет стресс, поднимет настроение и накачает вас адреналином!

Скачать бесплатно аркадный шутер Amrored Kitten на Android, iPhone или iPad

Скачать бесплатно аркадный шутер Amrored Kitten на Android Скачать бесплатно игру Amrored Kitten на iPhone или iPad

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Обзор игры Armored Kitten на Android: похождения бойцового кота Обзор игры Armored Kitten на Android: похождения бойцового кота Обзор игры Armored Kitten на Android: похождения бойцового кота Обзор игры Armored Kitten на Android: похождения бойцового кота Обзор игры Armored Kitten на Android: похождения бойцового кота
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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