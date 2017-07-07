Обзор приложения Enlight Photofox: один из самых мощных фото-редакторов на iPhone и iPad

Студия Lightricks, создатель популярного приложения Facetune для корректировки сэлфи, выпустила новый фоторедактор на iOS под названием Enlight Photofox. Уже второй раз Lightricks выпускают новое поколение уже существующего приложения как новое и отдельное. Стратегия, редко встречающаяся в App Store, за исключением сиквелов игр на iPhone и iPad. В обзоре приложения Enlight Photofox для продвинутой обработки фото на iOS расскажем о его функционале, особенностях, плюсах и минусах.

Обзоры приложений-фоторедакторов часто публикуются на Procontent.Ru. Выбор велик, поэтому мы стремимся рекомендовать только самые лучшие приложения для редактирования фото на iOS. Если вы серьезно относитесь к мобильной фотографии и стремитесь выжать максимум возможностей из камеры своего смартфона, то стоит в качестве приложения камеры использовать Halide с реально интуитивным и понятным интерфейсом. Создать из отснятого фото или сэлфи живописную картину маслом поможет приложение Oilist.

Полностью бесплатный, но мощный и функциональный «гугловский» фото-редактор Snapseed на iOS позволяет творить настоящие чудеса со снимком и исправить даже, казалось бы, безнадежное фото (главное, конечно, знать, что делать). Приложение Roll автоматически отберет лучшие и рассортирует с помощью хитрых алгоритмов «компьютерного зрения» все фотки на вашем iPhone, а infltr с его почти бесконечным количеством фильтров поможет быстро сделать из любого снимка настоящий шедевр. В ряд этих замечательных приложений для работы с фото на iPhone или iPad можно смело добавить Enlight Photofox, хотя у него и есть определенные недостатки.

Считается, что разработчики приложений должны постоянно обновлять и дополнять свое приложение для существующих пользователей. По крайней мере, так хотели бы сами пользователи. Однако, для разработчика такая стратегия может стать губительной, ведь крупные обновления требуют массы ресурсов. Редизайн приложения, серьезно переработанный функционал или запуск версии для iPad может вполне потянуть по объемам работы на выпуск нового приложения «с нуля». Однако продавать такие крупные апгрейды через App Store разработчики не могут, инструментарий просто отсутствует.

Студии пытаются найти обходное решение. К примеру, новая версия клиента Twitter от Tweetbot вышла в бандле со старой версией, что позволило пользователям перейти со старой версии приложения на новую через такой «пакет». Ребята в Lightricks пошли по другому пути. Выпустив в прошлом году вторую версию Facetune, они представили новую бизнес-модель. Если первая версия приложения была платной и без встроенных покупок, то вторая предлагается для бесплатного скачивания, а через встроенные покупки пользователи Facetune могут покупать дополнительные пакеты функций, либо воспользоваться подпиской на безлимитный доступ ко всем функциям приложения.

Приложение Enlight Photofox стало развитием обычного Enlight, и предлагается в App Store отдельно. Оригинал, отметим, стал приложением года 2015 по версии Apple, занял почетное 11-е место в рейтинге бестселлеров среди бесплатных приложений в 2016 году и, наконец, получил Apple Design Award в нынешнем году.

Обзор функционала и особенностей приложения Enlight Photofox

Кроме полного набора инструментов для редактирования фото, который доступен в бесплатной версии, новое приложение предлагает теперь возможность работы со слоями (как в Photoshop). Слои позволяют совместить в одном фото несколько снимков, сделать оригинальный коллаж, применить различные эффекты наложения фото друг на друга и так далее. Мощный инструментарий, который выводит редактирование фото на iPhone/iPad на совершенно другой, профессиональный уровень.

В приложении Enlight Photofox слои можно редактировать по отдельности, стирать объекты с фона, менять прозрачность любого из слоев, трансформировать их форму, размер и перспективу. Фото-редактор позволяет зеркалить слои по вертикали или горизонтали, заполнять их однотонным цветом, градиентной заливкой или вовсе текстурами.

Новая функция в приложении, получившая название Darkroom («Темная комната»), дает скрупулезный контроль над изменением тона, контраста и других настроек снимка для тонкой ручной настройки параметров изображения.

Часть функций в приложении Enlight Photofox для iPhone/iPad доступны бесплатно в базовой версии без ограничений. Например, вы можете изменять размер холста, добавлять виньетки, делать размытие и имитацию аналогового света на фото. Более продвинутые инструменты, вроде удаления дефектов и изменение формы объектов, доступны только в платной версии.

Новое приложение Enlight Photofox для iOS также получило и новый контент, т.е. в нем вас ждет еще больше шрифтов, графических элементов, шаблонов настроек и так далее. Все это служит одной цели – дать вам как творцу как можно больше возможностей для креативного и технического редактирования снимков прямо на вашем iPhone или iPad. Коллекция контента доступна по платной подписке и периодически обновляется.

Инструментарий приложения Enlight Photofox переводит работу с фото в частности и графикой в целом на iOS в разряд почти профессиональной. Еще чуть-чуть, и приложения, подобные этому, дотянутся по функционалу до Photoshop. Благодаря Enlight Photofox планшет iPad можно вполне использовать для создания качественных клипартов, иллюстраций к статьям и электронным рассылкам, профессиональным постингам в социальных сетях, флайеров и постеров, и так далее.

Широкий выбор кистей, различных эффектов, стикеров, стилей, шрифтов, инструментов для рисования, фильтров и прочих функций для почти профессионального монтажа делают приложение Enlight Photofox одним из самых мощных фото-редакторов в App Store, который не вполне можно использовать и профессионально работающим с фото людям. Особенно полезно добавление слоев, без которых серьезный фото-редактор в 2017 году просто немыслим.

Приложение Enlight Photofox поддерживает работу со снимками в формате RAW (еще один признак профессионального редактора) и 16-битный цвет. Для удобства работы все манипуляции с фото в приложении автоматически сохраняются, поэтому в Enlight Photofox можно всегда отвлечься от редактирования фото на соцсети или электронную почту, результат не будет потерян, и вручную сохранять проект не нужно.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Фото-редактор профессионального уровня.

Работа со слоями, поддержка RAW.

Функционал "фотошопа" в приложении. Дорогая для обычного пользователя подписка.



ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

Приложение Enlight Photofox за счет наличия слоев и огромного ассортимента как инструментов для редактирования фото, так и контента, вполне может стать вашим «карманным фотошопом» на iPhone или iPad. Возможности этого фото-редактора на iOS позволяет использовать его как продвинутым любителям, так и профессионалам, работающим с фото. Многих может смутить необычная модель подписки со сравнительно высокой стоимостью (129 рублей на месяц, 1 490 на год и 2 990 пожизненная лицензия), однако инструмент профессионального уровня априори не может быть бесплатным. Если вы всерьез занимаетесь редактированием фото на смартфоне или планшете, то стоит попробовать базовую бесплатную версию приложения, а затем уже решить, оформлять подписку или нет.

Для продвинутой работы с фото на iPhone/iPad также рекомендуем полностью бесплатное приложение Snapseed с весьма богатым функционалом.

Enlight Photofox: краткая справка о приложении

Категория: фото-редактор, улучшение фото, для сэлфи, коллажи.

Платформа: iOS (iPhone/iPad).

Версия платформы: iOS 10 и выше.

Цена: бесплатно.

Встроенные покупки: подписка на полную версию 129 р. (месяц), 1 490 р. (год), 2 990 р. (пожизненно).

Реклама: отсутствует.

Русский язык: есть.

Возрастной рейтинг: 4+.

Размер: 161 мегабайт.

Скачать бесплатно на iPhone или iPad приложение Enlight Photofox для работы с фото

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