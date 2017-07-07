Affinity Photo: обзор приложения для профессиональной обработки фото на iPad

Приложение-фоторедактор Affinity Photo создано компаний Serif, известной благодаря своему недорогому аналогу Photoshop для Windows и Mac. Графический редактор от Serif по функционалу почти догнал популярную программу от Adobe. Приложение Affinity Photo на iPad окончательно и бесповоротно переводит «яблочный» планшет в когорту устройств для создания контента, а не только для потребления. По крайней мере, если речь идет о работе с фото и другими растровыми изображениями на iPad. В компании с мощным фото-редактором Enlight Photofox на iOS и бесплатным приложением для обработки фото Snapseed, Affinity Photo может стать вашим главным инструментом для профессиональной работы с фотографиями прямо на iPad. В обзоре приложения ниже вы узнаете о его ключевых функциях, минусах и плюсах.

Графический редактор Affinity Photo на iPad предназначен прежде всего для профессионалов, а не обычных пользователей, желающих пропустить свое сэлфи через очередной «творческий» фильтр, вставить в рамочку кошку или украсить семейный портрет веселеньким стикером. Разработчики смогли втиснуть функционал полноценного графического редактора в мобильное приложение, оснастив его удобным интерфейсом для сенсорных экранов.

Обзор интерфейса

Интерфейс – краеугольный камень успеха для подобных приложений, ведь каким бы обширным не был функционал фото-редатора для iOS, если пользоваться им попросту неудобно, то проект ждет однозначный провал, особенно в среде профессионалов, где потраченное впустую время равняется упущенным деньгам.

В приложении Affinity Photo для работы с фото на iPad дизайнеры скрупулезно проработали интерфейс, сделав его быстрым, понятным и удобным. Панели с инструментами расположились по краям экрана. При необходимости их можно «выдвинуть» с помощью одного тапа. Масса инструментов редактирования фото находится буквально на кончиках ваших пальцев, однако рабочее пространство меню и иконки не загромождают, что крайне важно для работы на 10-дюймовом экране.

Рабочая область приложения со стандартными инструментами находится в «Фотографии». Тут Affinity Photo дает возможность менять настройки кистей, использовать заливки, добавлять формы и текст, постепенно создавая многослойное изображение с эффектами, которые в любой момент можно отменить.

Сотни продвинутых инструментов для профессиональной обработки фото на iPad

Другие рабочие области приложения более специализированные – есть отдельное подменю для работы с выбранным, сетки для искажений (Liquify), точные корректировки (Develop) и тональная компрессия (tone mapping). Для каждого подменю в Affinity Photo есть порция удобных контекстных инструментов и настроек. Таким образом, фото-редактор позволяет либо сразу делать «грубые», но быстрые изменения снимка, либо погрузиться в тонкую настройку эффектов и корректировок для достижения максимального результата.

Приложение не оставляет вас наедине со своим обширным функционалом. В Affinity Photo для iPad есть примеры, подробное обучение, интерактивное введение в базовые функции приложения, а также всегда доступная иконка помощи, которая покажет подсказки ко всем основным кнопкам на экране.

В процессе обработки фотографии приложение старается ускорить вашу работу и помочь проявить больше креативности. В нижней части экрана услужливо ждут ваших творческих тапов настройки эффектов и корректировки. Выбрав нужный, вы можете вести пальцем по экрану и смотреть в режиме реального времени, как изменяется фотография. Весьма наглядно, удобно и, главное, позволяет мгновенно оценить результат применения того или иного инструмента и настройки. Фильтры в приложение снабжены небольшими превью, которые дают представление о том, что произойдет со снимком после их применения.

Приложение для профессионалов

Affinity Photo было продемонстрировано на «яблочной» конференции WWDC 2017 на новом iPad, однако этот графический редактор прекрасно себя чувствует и на более старых моделях планшета, вплоть до iPad Air 2. Даже на самом «древнем» (относительно, конечно) железе приложение чрезвычайно редко расстраивает своих пользователей «глюками», а эффекты применяются почти молниеносно. Впрочем, применения различных фильтров и корректировок, особенно если фото достаточно большое, а выбранная настройка сложная, идет заметно медленней, выдавая вторую свежесть аппаратной платформы.

Повторимся, однако, что приложение Affinity Photo предназначено главным образом для профессионалов и продвинутых любителей, которые понимают, зачем нужны точка белого, гистограмма, кривые яркости и поканальная работа с изображением. Если вы ищите приложение на iPhone или iPad с готовыми шаблонами, фильтрами и стикерами, то стоит почитать обзоры Oilist, infltr, Pomelo и «Фильтры для iPhone».

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Графические редактор профессиональго уровня.

Подробное обучение, контекстная справка.

На русском языке. Высокая цена и излишне сложный инструментарий для обычного пользователя.

Версия только для iPad.

ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

Приложение Affinity Photo для iPad – графический редактор профессионального уровня, который заинтересует людей, серьезно занимающихся графикой и/или фотографией, и желающих получить удобный инструмент для обработки фото на планшете. С этим приложением вы сможете смело оставить ноутбук с Photoshop дома, взяв с собой iPad. Профессиональный уровень почти всегда означает сравнительно высокую цену. Affinity Photo платное приложение, 1 490 рублей. Впрочем, для полноценного графического редактора это довольно скромная цена. Огромный плюс Affinity Photo – грамотный и качественный перевод на русский язык.

Affinity Photo: краткая справка о приложении

Категория: фото-редактор, обработка фото, профессиональный графический редактор (растровый).

Платформа: iOS (только iPad).

Версия платформы: iOS 10.3 и выше.

Цена: 1 490 рублей.

Встроенные покупки: нет.

Реклама: отсутствует.

Русский язык: есть.

Возрастной рейтинг: 4+.

Размер: 1,34 гигабайта.

Скачать на iPad приложение Affinity Photo для обработки фото

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