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BLUBOO S1: смартфон из будущего по цене из прошлого

10 июля, 2017

Новейшее поколение ультрасовременных смартфонов от BLUBOO готовится к выходу, и ты можешь стать одним из первых обладателей модели S1, купив роскошный гаджет по сверхнизкой цене или вовсе выиграв аппарат в розыгрыше. Сегодня на GeatBest.com стартует акция, целиком и полностью посвященная классному смартфону BLUBOO S1 с по-настоящему безрамочным экраном, мощной «начинкой» и современным софтом.

BLUBOO S1 притягивает взор своим необычным внешним видом – практически всю площадь смартфона занимает 5,5-дюймовый FullHD-экран, что делает девайс настоящим пришельцем из будущего. Шутка ли, сочной и яркое изображение составляет 90% фронтальной панели. Производитель оставил лишь тонкую полосу в нижней части BLUBOO S1, чтобы было где разместить кнопку домой. Экран, кстати, защищен Corning Gorilla Glass 4.

Характеристики BLUBOO S1 вполне на равных соперничают с маститыми флагманами – 8-ядерный процессор MediaTek с частотой 2,5 ГГц, мощный видеоускоритель Mali T880 для самых требовательных 3D-игр на Андроид и 4 ГБ памяти.

BLUBOO S1

Камера в BLUBOO S1 также выдающаяся – двойная, 13+3 мегапикселей для съемки фотографий почти профессионального качества. Объем встроенной памяти – 64 ГБ, но можно расширить ее за счет карты памяти объемом вплоть до 256 ГБ. Аппарат оснащен самыми современными «фишками» и интерфейсами, включая USB Type-C, 2 sim-карты, сканер отпечатков пальцев, геомагнитный сенсор и Android 7.0, наиболее свежая версия ОС от Google.

В рамках грандиозной акции на GearBest.com с сегодняшнего дня, 10-го июля, Bluboo S1 можно купить всего за 159,99 долларов. Специальная цена действует до 17-го числа.

Купить BLUBOO S1 со скидкой

Также, каждый день с сегодняшнего дня и по субботу включительно, в 12 часов по московскому времени самые расторопные смогут приобрести чудо-смартфон всего за 79,99 долларов (ежедневно в акции участвует всего 10 смартфонов).

C 10-го по 17-е июля при любых товаров под брендом Bluboo по цене 99,99, можно получить классные беспроводные наушники Dacom GF7 Bluetooth 4.1 Headset по цене всего 9,99 долларов (в акции участвуют 450 наушников).

Скидка на смартфон BLUBOO S1

Наконец, с 10-го по 17-е при покупке любых товаров из обширного каталога GearBest.com на сумму более 150 долларов вы автоматически участвует в розыгрыше бесплатного Bluboo S1 4G и Dacom GF7 Bluetooth 4.1 Headset (количество ограничено).

BLUBOO S1 по специальной цене

Покупай BLUBOO S1 – настоящий смартфон из будущего по прекрасной цене!

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30900.html

Фотографии статьи:
BLUBOO S1: смартфон из будущего по цене из прошлого BLUBOO S1: смартфон из будущего по цене из прошлого BLUBOO S1: смартфон из будущего по цене из прошлого BLUBOO S1: смартфон из будущего по цене из прошлого
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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