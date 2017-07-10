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Мессенджер Gem4me: получи доход с MakeMoneyBot!

10 июля, 2017

Создатели мессенджера Gem4me анонсировали новый функционал – ботов, которые предлагают всем желающим зарабатывать деньги, продвигая те или иные приложения. В обновленной версии Gem4me для Android появился бот MakeMoneyBot (“Бот Делай Деньги”). MakeMoneyBot объединяет создателей мобильных приложений и пользователей Gem4me, которые хотят заработать, рассказывая своим знакомым об интересных приложениях.

Например, разработчик игры или какого-то полезного сервиса размещает на площадке MakeMoneyBot свое предложение, и все пользователи Gem4me для Android могут продвигать то или иное приложение за определенную плату. За каждое такое задание отвечает бот. От бота клиент получает ссылку для продвижения и рассылает ее своим друзьям и знакомым при помощи SMS, социальных сетей или любых мессенджеров. Когда новый клиент по этой рекомендации установит приложение, пользователь получит предложенное разработчиком вознаграждение.

Мессенджер Gem4me: получи доход с MakeMoneyBot!

В настоящее время для всех желающих доступны два задания по продвижению: продвижение мессенджера Gem4me - бот Gem4mePromotionBot, и продвижение игрового сервиса GambinoSlots – бот GambinoSlotsPromotionBot. Для того, чтобы принять участие в продвижении, введите в строке поиска в мессенджере название любого из ботов, например“Gem4mePromotionBot”, и вы сразу получите ответ с подробным описанием задания. Каждый новый пользователь, который установит мессенджер Gem4me по вашей рекомендации, принесет вам 0,45€!

Как пользователь может получить заработанные деньги? Очень просто: необходимо нажать на значок “$” в мессенджере и зарегистрироваться в личном финансовом кабинете, если вы не сделали это ранее. Затем можно привязать любую банковскую карту и вы сможете выводить на нее все заработанные деньги, начиная от 5 евро. Современные финансовые технологии гарантируют полную безопасность финансовых операций в Gem4me.

В будущем планируется значительное увеличение количества заданий, размещенных на площадке MakeMoneyBot, и, соответственно, возможность легко получать довольно приличный доход возрастет в разы!

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30901.html

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Мессенджер Gem4me: получи доход с MakeMoneyBot! Мессенджер Gem4me: получи доход с MakeMoneyBot!
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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