В приложении WhatsApp появилась возможность обмена любыми файлами

Популярный мессенджер ранее давал возможность обмениваться только документами, фотографиями и видео, теперь же пользователи приложения WhatsApp могут отсылать любые файлы размером до 100 МБ. Со свежим обновлением для приложения мессенджера на Android и iOS в WhatsApp появилась чрезвычайно полезная функция обмена абсолютно любыми файлами, включая исполняемые, архивы, специализированные и т.д. Читайте обзор 10 скрытых функций приложения, чтобы использовать все возможности WhatsApp.

Появление в приложении WhatsApp возможности обмена любыми файлами особенно полезно для тех, кто использует мессенджер на работе и ранее был вынужден отсылать рабочие файлы по электронной почте. Вместе с приложением для десктопа и веб-весрией, WhatsApp теперь стал мощным и комфортным коммуникационным сервисом, который могут использовать небольшие компании или команды для продуктивной работы, а не только обычные пользователи для общения с друзьями и близкими.

«Возможность отсылать прямо из приложения WhatsApp любые файлы дает этому мессенджеру огромное преимущество. Важно также, что размер файлов может быть до 100 мегабайт, что позволяет активистам по борьбе за права человека обмениваться несжатым фото и видео в высоком разрешении для фиксации различных фактов», - заявил директор проекта Guardian, специализирующегося на мобильной безопасности.

«Хотя новый функционал WhatsApp может привести к распространению злоумышленниками приложений на Android, он же дает отличную возможность напрямую распространять полезные и нужные приложения, минуя официальные магазины приложений, а именно Google Play. Такое применение обмена файлами особенно пригодится жителям таких стран, как Саудовская Аравия, Россия и Китай, где определенные приложения заблокированы или подвергаются цензуре, либо в тех странах, где Google Play официально не работает», - добавляет глава проекта Guardian.

Пользователи приложения WhatsApp на iPhone и iPad избавлены от риска получить через мессенджер вирус или троян из-за закрытости платформы iOS. Однако, для них единственным источником установки приложений останется App Store.

Приложения, полученные через WhatsApp на Android, можно будет установить только в том случае, если сам пользователь активировал в настройках смартфона опцию «Разрешить установку приложений из неизвестных источников». В противном случае вирусы, трояны и другие опасные приложения пользователям WhatsApp для Android не грозят, поскольку они не могут быть установлены на смартфон.

Обмен любых файлов в WhatsApp возможен не только в приложении для Android и iOS, но и в версии для десктопа и браузера, где пользователи также могут кликнуть на ссылку для скачивания и установки потенциально опасной программы.

Обновленное приложение для WhatsApp кроме функции обмена любыми файлами получило и еще несколько полезных улучшений.

Форматирование текста

Теперь в WhatsApp доступно базовое форматирование текста, включая выделение жирным, курсив и перечеркивание. Для того чтобы отформатировать текст в приложении, достаточно нажать на нужное слово, подержать пару секунд и выбрать вариант выделения: жирный, курсив или перечеркнутый.

Новый фотоальбом

В рамках обновления приложения WhatsApp версия для Android получила новую галерею, реализованную в версии на iOS еще в прошлом месяце. Теперь мессенджер автоматически группирует фотографии вместе в альбом, а не выдает стандартную линейную последовательность снимков, как раньше.

Фотографии в обновленном WhatsApp теперь выводятся в виде сетки превью, а скрытые за превью дополнительные снимки можно открыть тапом. Цифра на превью сообщает пользователю приложения, сколько снимков за ним скрыто.

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