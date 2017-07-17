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Windows Phone официально похоронена Microsoft

17 июля, 2017
Windows Phone официально похоронена Microsoft

Microsoft прекратила поддержку своей мобильной операционной системы Windows Phone 8.1, забив последний гвоздь в крышку гроба дорогого и очевидно провального проекта выхода на рынок смартфонов. Хотя от поддержки Windows 10 Mobile корпорация пока не отказывается, эта платформа обеспечивает работу всего 20% смартфонов, работающих на той или иной мобильной операционной системе Microsoft.

Windows Phone 8.1 была выпущена всего три года назад, став крупным обновлением для новых и уже проданных смарфтонов на базе мобильной платформы от Microsoft. Ее «смерть» означает прекращение поддержки аппаратов на базе Windows Phones 8/10.

В этой версии мобильной ОС был представлен голосовой помощник Cortana, серьезные изменения в пользовательском интерфейсе платформы и работе системы уведомлений.

В 2015 году на смену Windows Phone 8.1 пришла Windows 10 Mobile, похоронившая название Windows Phone, однако представившая универсальные приложения, работающие на любом устройстве на базе Windows 10, будь то планшет, ноутбук или обычный настольный компьютер. Также был добавлен функционал Continuum, которые превращал любое устройство на базе этой платформы в настольный компьютер с возможностью подключения монитора, клавиатуры, мыши и другой периферии.

Однако, все усилия Microsoft на рынке смартфонов пошли прахом. Вскоре после выпуска Windows 10 корпорация прекратила выпуск «умных» телефонов под брендом Lumia. Похоже, что больше мы не увидим смартфонов на базе мобильной Windows от сколько-нибудь серьезных производителей, за исключением разве что небольших китайских компаний. Слухи о новом проекте Surface Phone, похоже, так и останутся не более чем слухами. Покойся с миром, Windows Phone.

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Издатель: Procontent.ru , источник: Trusted Reviews  
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