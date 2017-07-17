Обзор приложения ClippyCam на iPhone: сэлфи следующего поколения

В эти дни, похоже, любой владелец смартфона просто обязан фоткать каждый свой шаг и действие, не забывая и о себе любой (любимом). Приложение ClippyCam для iPhone поднимет уровень ваших сэлфи и фоточек для ВКонтакта/Инстраграмма на новую высоту, недостижимую простыми смертными с обычным приложением камеры. В отличие от мощного и бесплатного фоторедактора Snapseed, монструозного Enlight или почти бесчисленных фильтров в infltr., приложение ClippyCam предназначено именно для нас, простых пользователей, любящих постить сэлфи и всякие повседневные снимки. В обзоре приложение ниже расскажем о том, почему ClippyCam стоит скачать на свой iPhone.

Если приложения вроде по-настоящему профессионального фоторедактора Affinity Photo для далеко от экспертного редактирования растровой графики человека избыточны, то ClippyCam как раз то, что нужно. Страшно подумать, что случится, если увидев что-то необычное, вы не сфотографируете любопытный объект раз семнадцать и не отошлете его друзьям. Земля точно налетит на небесную ось… Да, а как же сэлфи? Фишка в том, что вы можете закрыть собой достопримечательность, да и качество снимка фронтальной камерой оставляет желать лучшего. Тут-то и приходит на помощь ClippyCam, помогающая лихо управляться сразу обеими камерами на iPhone почти одновременно.

Обзор функционала приложения ClippyCam на iOS

Приложение Clippy Cam позволяет делать фотку сразу двумя камерами iPhone, но не одновременно. Вместо это сначала щелкаем виртуальным затвором основной камеры, а затем приложение автоматом переключается на фронтальную камеру смартфона. После чего вы можете придать лицу подходящее выражение и сделать сэлфи, которое накладывается на первый снимок, только что сделанный основной камерой. Не желаете довольствоваться банальным ретроградским фото? Можно записать коротенькое видео с подобающим моменту комментарием или кричать «ЙАААЗЬ!!!!», пока не кончится время, отведенное на сэлфи-ролик.

Конечный результат работы в приложении Clippy Cam на iOS, будь то фото или видео, без дополнительных манипуляций напоминает отрывок видеочата с красивеньким фоном. Оригинально, конечно, но могло быть лучше. И будет, если воспользоваться дополнительным функционалом приожения. Добавим нашему продвинутому сэлфи немного креативности.

Сэлфи или видео, снятое фронтальной камерой с помощью приложения Clippy Cam можно перемещать по фотоподложке, менять его форму и добавить границу. К сожалению, эти опция доступны до того, как приложение включает фронтальную камеру, а не после. Зато Clippy Cam сохраняет оба оригинала снимков (или пару фото+видео) вместе с итоговым результатом. Так что загрузив супер-сэлфи «я и самая вкусная шаурма столицы», в iPhone сохранится и полноразмерное сэлфи, и оригинальная фотка шаурмы, без наложенного фотопортрета.

В приложение также можно импортировать уже существующие фотографии, так что фотоколлажи не ограничиваются исключительно тем, что можно сфотографировать прямо сейчас. Можно добавить видео-сэлфи к мрачному кадру из нового сезона «Игры престолов» или прокомментировать вкус той самой шаурмы.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Можно сделать оригинальный фотоколлажи из сэлфи и снимка.

Возможность записи видео-сэлфи.

Удобный интерфейс. Мало инструментов редактирования.

Сэлфи нельзя редактировать после съемки.

ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 7/10

Вердикт

Приложение ClippyCam может стать забавой на неделю-другую, оригинальным способом освежим фотоленту во ВКонтакте или Инстаграмм, либо полезным для видеоблогера инструментом. Оригинальный подход к совмещению сэлфи и почти одновременного снимка основной камерой, возможность записать коротенькое видео и небольшой инструментарий для креативности – все это в бесплатном приложении ClippyCam на iOS. За 229 рублей через встроенные покупки можно избавиться от водяного знака, который в бесплатной версии будет появляться на каждом вашем «сэлфи следующего поколения».

ClippyCam: краткая справка о приложении

Категория: сэлфи, фотки для соцсетей, видео-сэлфи, фотоколлажи.

Платформа: iOS (iPhone/iPad).

Версия платформы: iOS 9.0 и выше.

Цена: бесплатно.

Встроенные покупки: 229 рублей, удаление водяного знака.

Реклама: отсутствует.

Русский язык: нет.

Возрастной рейтинг: 4+.

Размер: 19 мегабайт.

Скачать на iPhone или iPad приложение ClippyCam для обработки сэлфи, создания фотоколлажей

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