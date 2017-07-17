Uhans A6: мини-обзор смартфона современного смартфона до 5000 рублей

Год назад о таком аппарате по столь низкой цене можно было только мечтать, но теперь китайский производитель Uhans совместно с интернет-магазином GearBest.com готовы предложить мощный и стильный 5,5-дюймовый смартфон на новейшем Android 7.0 всего за 4 150 рублей. Правда, исключительно в рамках специальной акции и только «для своих». Поторопитесь, ведь количество смартфонов Uhans A6 по гипернизкой цене ограничено! В обзоре ниже все ключевые характеристики и особенности Uhans A6.

Большому кораблю – большое плавание, а современному смартфону – большой и яркий экран. Виновник этого обзора может похвастаться роскошным 5,5-дюймовым «окном в виртуальный мир» от всемирной известной компании LG. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора, насыщенные цвета и высокую контрастность. Впрочем, FullHD-разрешением смартфон в категории «около 5000 рублей» похвастаться не может – у Uhans A6 практичная матрица 1280x720 пикселей. Зато такой экран скромно «кушает» аккумулятор и позволяет запускать даже продвинутые 3D-игры на среднем железе.

«Под капотом» у чудо-смартфона Uhans A6 бодрый четырехъядерный процессор с частотой 1,3 ГГц, внушительные 2 ГБ оперативной памяти и солидная 8-мегапиксельная камера от Samsung. Несмотря на низкую цену, производитель не поскупился на молниеносный сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели аппарата, а также на 16 ГБ встроенной памяти.

Еще одни заметным преимуществом Uhans A6 по праву служит мощный аккумулятор на 4150 мАч. Такой батарейки смартфону хватит на 8,5 часов проигрывания видео, не говоря уже о повседневном использовании. Если вы не большой любитель 3D-игр, то на одном заряде Uhans A6 вполне может проработать 2-3 дня.

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