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Uhans A6: мини-обзор смартфона современного смартфона до 5000 рублей

17 июля, 2017

Год назад о таком аппарате по столь низкой цене можно было только мечтать, но теперь китайский производитель Uhans совместно с интернет-магазином GearBest.com готовы предложить мощный и стильный 5,5-дюймовый смартфон на новейшем Android 7.0 всего за 4 150 рублей. Правда, исключительно в рамках специальной акции и только «для своих». Поторопитесь, ведь количество смартфонов Uhans A6 по гипернизкой цене ограничено! В обзоре ниже все ключевые характеристики и особенности Uhans A6.

Большому кораблю – большое плавание, а современному смартфону – большой и яркий экран. Виновник этого обзора может похвастаться роскошным 5,5-дюймовым «окном в виртуальный мир» от всемирной известной компании LG. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора, насыщенные цвета и высокую контрастность. Впрочем, FullHD-разрешением смартфон в категории «около 5000 рублей» похвастаться не может – у Uhans A6 практичная матрица 1280x720 пикселей. Зато такой экран скромно «кушает» аккумулятор и позволяет запускать даже продвинутые 3D-игры на среднем железе.

Uhans A6: обзор и основные характеристики смарфтона

«Под капотом» у чудо-смартфона Uhans A6 бодрый четырехъядерный процессор с частотой 1,3 ГГц, внушительные 2 ГБ оперативной памяти и солидная 8-мегапиксельная камера от Samsung. Несмотря на низкую цену, производитель не поскупился на молниеносный сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели аппарата, а также на 16 ГБ встроенной памяти.

Обзор смартфона Uhans A6 по цене до 5 000 рублей

Еще одни заметным преимуществом Uhans A6 по праву служит мощный аккумулятор на 4150 мАч. Такой батарейки смартфону хватит на 8,5 часов проигрывания видео, не говоря уже о повседневном использовании. Если вы не большой любитель 3D-игр, то на одном заряде Uhans A6 вполне может проработать 2-3 дня.

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Uhans A6 доступен в строгом черном и люксовом золотом цветах корпуса, доставка в Россию – бесплатно. Торопитесь купить мощный современный смарфтон по сверхнизкой цене!

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Xiaomi Mi 6 128GB MiK64Gs $519.99 (100)
Xiaomi Redmi Note 4X 3+16GB RedmiNX $111.99 (30)
Xiaomi Mi5s 4G FTXM5S $242.23 (80)
LETV LeEco 2 X520 RLeEco $124.99 (300)
Moto Z Play LMotoZ $237.99 (50)
Xiaomi Mi5s 4G FTXM5S $242.23 (80)

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Фотографии статьи:
Uhans A6: мини-обзор смартфона современного смартфона до 5000 рублей Uhans A6: мини-обзор смартфона современного смартфона до 5000 рублей Uhans A6: мини-обзор смартфона современного смартфона до 5000 рублей Uhans A6: мини-обзор смартфона современного смартфона до 5000 рублей
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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