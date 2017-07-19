Обзор Sticky AI: превращаем сэлфи в крутые стикеры с бесплатным приложением от Prisma Lab

Если вам не хватает стикеров для мессенджеров и социальных сетей, то с приложением Sticky AI на iPhone от создателей чудесного фильтра Prisma вы можете делать свои собственные, причем в производстве можно использовать даже собственные сэлфи. Вместе с приложением ClippyCam для изготовления креативных сэлфи-коллажей и полностью бесплатным мощным фоторедактором Snapseed для iPhone, смартфон превращается в полупрофессиональную творческую студию, а общение в соцсетях поднимается на новую высоту. В обзоре приложения научим, как сделать из заурядного сэлфи прикольный стикер или гифку с помощью Sticky AI.

Благодаря Sticky AI вы легко заполоните WhatsApp, Viber, ВКонтакте и прочие «телеграмы» сотнями сэлфи-стикеров, благо управляться с приложением проще простого. Начать работу следует со съемки сэлфи, а Sticky AI автоматически удалит фон. В некоторых случаях алгоритмы приложения для отделения сэлфи от фона работают подозрительно точно, будто бы кто-то засунул в iPhone профессионального дизайнера вместе с последней версией Фотошоп.

Приложение иногда ошибается. Допустим, решили вы показать большой (или средний) палец на сэлфи – и Sticky AI для iOS радостно сотрет ваш воодушевляющий жест вместе с фоном. То ли строгая цензура добралась и до алгоритмов обработки сэлфи, то ли чудеса современных технологий обработки изображения все же дают сбои. Недостатки алгоритма удаления фона на сэлфи можно обернуть в достоинства приложения. Если какой-то объект закрывает часть вашего лица, то он будет безжалостно удален, что можно использовать как высокохудожественный прием. Допустим, аккуратно отрезать на сэлфи часть головы.

После съемки десятка сэлфи и выбора лучшего, приложение предлагает поколдовать над будущим уникальным стикером с помощью инструментов. Щипками и перетаскиванием можно вращать и перемещать себя любимого (любимую) по снимку, одной кнопкой добавить обрамление, изменить цвет фона или наложить на фоточку подходящий эффект, а затем, наконец, добавить какой-нибудь текст (включая эмодзи).

К сожалению, в приложении нет кнопки для редактирования маски сэлфи (более точного удаления фона), также нельзя выровнять текст по центру или левому краю. Но это я скорее ворчу, по-стариковски. В конце концов, Sticky AI заточено под скоростное изготовления стикера из сэлфи прямо на iPhone. Щелкнули затвором, удалили фон, поменяли цвет, добавили прикольную надпись и уже через пару десятков секунд годный стикер из сэлфи можно кидать хоть в чат WhatsApp, хоть постить на стену ВКонтакте. В таком формате этот шустрый и креативный фоторедактор для сэлфи на iOS работает практически идеально.

Приложение также дает возможность создавать закольцованные анимированные сэлфи, привычные «гифки». Нажмите на кнопку затвора камеры, но не отпускайте ее – и на выходе получите сэлфи-гифку. На удивление, в режиме записи такого ролика удаление фона отлично работает, даже если в процессе съемки приближать и удалять камеру к собственной физиономии.

Все ваши гениальные сэлфи-стикеры и сэлфи гифки трепетно сохраняются приложением где-то в недрах закрытой iOS, но вы всегда можете повторно их использовать хоть в стандартном мессенджере, хоть в сторонних приложениях вроде Facebook, WhatsApp, Viber и так далее.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Волшебный алгоритм автоматического удаления фона.

Возможность делать гифки из сэлфи.

Приложение бесплатное.

Удобство и быстрота работы. Мало инструментов редактирования.





ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

Sticky AI – отличное и креативное приложение от создателей знаменитой Prisma. Алгоритмы удаления фона хоть и ошибаются, но не очень часто. Инструментов для редактирования сэлфи-стикеров пусть и немного, но они удобные. А еще есть возможность делать уникальные сэлфи-гифки! Огромный плюс Sticky AI – приложение полностью бесплатное. Качаем.

Sticky AI: краткая справка о приложении

Категория: сэлфи, фотки для соцсетей, видео-сэлфи, фотоколлажи, гифки, фоторедактор.

Платформа: iOS (iPhone).

Версия платформы: iOS 10 и выше.

Цена: бесплатно.

Встроенные покупки: нет.

Реклама: отсутствует.

Русский язык: есть.

Возрастной рейтинг: 4+.

Размер: 55 мегабайт.

Скачать на iPhone или iPad приложение Sticky AI для обработки сэлфи, создания фотоколлажей:

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