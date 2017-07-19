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Обзор Sticky AI: превращаем сэлфи в крутые стикеры с бесплатным приложением от Prisma Lab

19 июля, 2017

Если вам не хватает стикеров для мессенджеров и социальных сетей, то с приложением Sticky AI на iPhone от создателей чудесного фильтра Prisma вы можете делать свои собственные, причем в производстве можно использовать даже собственные сэлфи. Вместе с приложением ClippyCam для изготовления креативных сэлфи-коллажей и полностью бесплатным мощным фоторедактором Snapseed для iPhone, смартфон превращается в полупрофессиональную творческую студию, а общение в соцсетях поднимается на новую высоту. В обзоре приложения научим, как сделать из заурядного сэлфи прикольный стикер или гифку с помощью Sticky AI.

Благодаря Sticky AI вы легко заполоните WhatsApp, Viber, ВКонтакте и прочие «телеграмы» сотнями сэлфи-стикеров, благо управляться с приложением проще простого. Начать работу следует со съемки сэлфи, а Sticky AI автоматически удалит фон. В некоторых случаях алгоритмы приложения для отделения сэлфи от фона работают подозрительно точно, будто бы кто-то засунул в iPhone профессионального дизайнера вместе с последней версией Фотошоп.

Обзор приложения Обзор Sticky AI на iOS

Приложение иногда ошибается. Допустим, решили вы показать большой (или средний) палец на сэлфи – и Sticky AI для iOS радостно сотрет ваш воодушевляющий жест вместе с фоном. То ли строгая цензура добралась и до алгоритмов обработки сэлфи, то ли чудеса современных технологий обработки изображения все же дают сбои. Недостатки алгоритма удаления фона на сэлфи можно обернуть в достоинства приложения. Если какой-то объект закрывает часть вашего лица, то он будет безжалостно удален, что можно использовать как высокохудожественный прием. Допустим, аккуратно отрезать на сэлфи часть головы.

После съемки десятка сэлфи и выбора лучшего, приложение предлагает поколдовать над будущим уникальным стикером с помощью инструментов. Щипками и перетаскиванием можно вращать и перемещать себя любимого (любимую) по снимку, одной кнопкой добавить обрамление, изменить цвет фона или наложить на фоточку подходящий эффект, а затем, наконец, добавить какой-нибудь текст (включая эмодзи).

Делаем стикеры из сэлфи с приложением Sticky AI: обзор возможностей

К сожалению, в приложении нет кнопки для редактирования маски сэлфи (более точного удаления фона), также нельзя выровнять текст по центру или левому краю. Но это я скорее ворчу, по-стариковски. В конце концов, Sticky AI заточено под скоростное изготовления стикера из сэлфи прямо на iPhone. Щелкнули затвором, удалили фон, поменяли цвет, добавили прикольную надпись и уже через пару десятков секунд годный стикер из сэлфи можно кидать хоть в чат WhatsApp, хоть постить на стену ВКонтакте. В таком формате этот шустрый и креативный фоторедактор для сэлфи на iOS работает практически идеально.

Обзор нового приложения от создателей Prisma

Приложение также дает возможность создавать закольцованные анимированные сэлфи, привычные «гифки». Нажмите на кнопку затвора камеры, но не отпускайте ее – и на выходе получите сэлфи-гифку. На удивление, в режиме записи такого ролика удаление фона отлично работает, даже если в процессе съемки приближать и удалять камеру к собственной физиономии.

Социальный фоторедактор Sticky AI на iOS

Все ваши гениальные сэлфи-стикеры и сэлфи гифки трепетно сохраняются приложением где-то в недрах закрытой iOS, но вы всегда можете повторно их использовать хоть в стандартном мессенджере, хоть в сторонних приложениях вроде Facebook, WhatsApp, Viber и так далее.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ
  • Волшебный алгоритм автоматического удаления фона.
  • Возможность делать гифки из сэлфи.
  • Приложение бесплатное.
  • Удобство и быстрота работы.
  • Мало инструментов редактирования.
ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

Sticky AI – отличное и креативное приложение от создателей знаменитой Prisma. Алгоритмы удаления фона хоть и ошибаются, но не очень часто. Инструментов для редактирования сэлфи-стикеров пусть и немного, но они удобные. А еще есть возможность делать уникальные сэлфи-гифки! Огромный плюс Sticky AI – приложение полностью бесплатное. Качаем.

Sticky AI: краткая справка о приложении

  • Категория: сэлфи, фотки для соцсетей, видео-сэлфи, фотоколлажи, гифки, фоторедактор.
  • Платформа: iOS (iPhone).
  • Версия платформы: iOS 10 и выше.
  • Цена: бесплатно.
  • Встроенные покупки: нет.
  • Реклама: отсутствует.
  • Русский язык: есть.
  • Возрастной рейтинг: 4+.
  • Размер: 55 мегабайт.

Скачать на iPhone или iPad приложение Sticky AI для обработки сэлфи, создания фотоколлажей:

Скачать на iPhone или iPad приложение Sticky AI для обработки сэлфи, создания фотоколлажей, гифок

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30906.html

Фотографии статьи:
Обзор Sticky AI: превращаем сэлфи в крутые стикеры с бесплатным приложением от Prisma Lab Обзор Sticky AI: превращаем сэлфи в крутые стикеры с бесплатным приложением от Prisma Lab Обзор Sticky AI: превращаем сэлфи в крутые стикеры с бесплатным приложением от Prisma Lab Обзор Sticky AI: превращаем сэлфи в крутые стикеры с бесплатным приложением от Prisma Lab Обзор Sticky AI: превращаем сэлфи в крутые стикеры с бесплатным приложением от Prisma Lab
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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