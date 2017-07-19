На обзоры приложений в App Store теперь могут отвечать представители разработчика

Ранее в этом году Apple наконец-то предоставил разработчикам iOS-приложений возможность отвечать на отзывы пользователей в App Store, что с 2012 года могут делать создатели приложений в Google Play. Теперь Apple дорабатывает этот функционал, вводя роль «Служба поддержки» на портале iTunes Connect. Благодаря этому новшеству крупные разработчики смогут делегировать право отвечать на обзоры приложений пользователей в App Store специальным людям.

Отсутствие возможности отвечать на отзывы пользователей в App Store до нынешнего года было головной болью для разработчиков, поскольку часто приложения получали объективно заниженную оценку. Пользователи не всегда полностью разбираются с функционалом приложения, либо используют бета-версию, могут быть недовольны какой-то мелочью и так далее. Все это часто приводит к незаслуженно низким оценкам iOS-приложения или игры, что не только негативно влияет на положение в чартах, но и отвращает других пользователей от скачивания или даже покупки. Иногда низкую оценку приложение в App Store может получить из-за того, что пользователь попросту недоволен наличием встроенных покупок, рекламы в приложении или стоимостью некоторых предметов в игре, т.е. моделью монетизации.

Разработчики бессильно наблюдали за такими обзорами с низкими оценками в App Store, не имея возможности ответить или объяснить что-то пользователям.

В обзорах приложений часто пользователи сообщают о багах и ошибках, но разработчик не может уточнить детали, необходимые для решения проблемы.

С выходом iOS 10.3 в марте разработчики наконец-то получили вожделенную возможность отвечать на отзывы пользователей в App Store: предложить техническую поддержку, задать дополнительные вопросы, поблагодарить за полезную информацию или просто как-то отреагировать на обзор приложения.

Благодаря добавлению роли «Служба поддержки», другие члены команды также смогут теперь отвечать на отзывы пользователей о приложении в App Store. Для этого необходимо в iTunes Connect зайти в «Ресурсы и помощь», затем выбрать «Пользователи и роли», где зайти в «Мои приложения». Кликнув на «Мои приложения», представитель разработчика открывает раздел «Оценки и отзывы», где может приступить к общению с пользователями.

Apple поясняет, что роль «Служба поддержки» будет автоматически присвоена членам команды разработчика, уже назначенных на роли «Менеджер приложения» и «Маркетолог» в iTunes Connect. Однако, все новые аккуанты, добавленные после 13 июля, должны вручную добавить «Службу поддержки».

Apple постепенно улучшает App Store, готовясь к его крупному обновлению. Дав разработчикам приложений возможность отвечать на отзывы пользователей, Apple играет роль догоняющего Google, в магазине которого эта функция появилась еще в 2012 году. Значительные изменения ждут App Store с выходом iOS 11, где будут реализованы раздельные топ-чарты для приложения и игры, проведен редизайн с целью облегчить поиск новых приложений, добавиться контент от редакции и многое другое.

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