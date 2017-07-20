Pixelmator: обзор приложения-альтернативы «Фотошопу» на iPhone и iPad

Фоторедактор, который по праву можно назвать реальным конкурентом Adobe Photoshop на iOS, особенно учитывая тот факт, что легендарная программа никогда полностью не переносилась на смартфоны. В предыдущих обзорах мы рассказали о казуальных приложениях для обработки сэлфи – стильном ClippyCam и волшебном Sticky AI от создателей Prisma. Pixelmator – более мощный инструмент для обработки и редактирования фото, создания растровой графики на iPhone или iPad. В обзоре приложения разложим все по полочкам, подчеркнем плюсы и обозначим минусы Pixelmator.

«Как они смогли упаковать целый Фотошоп в сравнительно небольшое, да еще и мобильное приложение?» - воскликнет любой графический дизайнер или продвинутый фотограф, поработав хотя бы десяток минут с Pixelmator. Реакция вполне объяснимая, хотя в реальности редактор растровой графики Photoshop намного более мощный и сложный инструмент, просто все его возможности используют лишь суперпрофессионалы. Основная масса довольствуется продвинутым базовым уровнем владения редактором Adobe для обработки и корректировки фото, добавления эффектов и несложной работы со слоями. В этом плане Pixelmator может полностью заменить Photoshop продвинутому пользователю, причем прямо на iPhone или iPad.

Приложение Pixelmator на iOS по функционалу и набору инструментов можно поставить в один ряд с такими фоторедакторами, как Affinity Photo, Enlight Photofox и Snapseed.

Обзор функционала и инструментов

В приложении имеются уже готовые шаблоны на разные случаи, но можно начать и в буквальном смысле с чистого листа. По мере работы с Pixelmator вы начинает понимать, что фантазию в редактировании фото на iPhone ограничивает лишь ваш багаж знаний, а не функционал приложения.

Загрузите фото в приложение, и вы сможете накладывать качественные профессиональный фильтры с возможностью тонкой настройки (привет, infltr для iPhone), либо взяться за широкий набор инструментов для улучшения снимка, как-то удаление эффекта красных глаз, цветовых аберраций, бликов, дефектов кожи и так далее. Любую часть снимка, будь-то один единственный пиксель или сложный объект, можно выбрать, вырезать, вставить, копировать, вращать, масштабировать и перемещать по холсту, как в Фотошоп.

В приложении есть возможность работы со слоями, причем не базовая, а вполне серьезный функционал. Слои и объекты спрятаны в меню «Стиль», где можно поиграться с прозрачностью, режимом наложения, добавить тени, растушевку, отражения и так далее.

Если в Pixelmator вы решили начать с чистого листа, то к вашим услугам инструментарий для творчества и создания шедевров растровой графики «с нуля». Большой выбор встроенных кистей с сопутствующими настройками, возможность добавлять векторные формы и текст для создания профессиональных рисунков и иллюстраций. Множество кистей созданы на базе реальных типов живописи, что позволяет легко рисовать картины (вспомним магичеcкое Oilist) в разных стилях или хотя бы отдельные элементы.

Размер текста в приложении, похоже, ограничен 288 пунктами, что на экране iPad смотрится не слишком масштабно, но зато к вашим услугам такие настройки, как межстрочный интервал, выравнивание. Кстати о выравнивании. Работать с размещением объектов в Pixelmator одно удовольствие, поскольку они сами «прилипают» к направляющим, появляющимся при приближении к горизонтальной или вертикальной оси другого объекта. Очень удобная «фишка» приложения.

В качестве недостатка приложения можно было бы указать некоторые подтормаживания при работе на старых iPhone или iPad – похоже, что Pixelmator не хватает оперативной памяти. Однако, если вам не требуется работа с множеством слоев и действительно большими файлами, то даже на сравнительно слабых смартфонах приложение будет работать шустро. Покритиковать можно и шаблоны, которые на поверку оказываются не слишком гибкими.

В отличие от множества других фоторедакторов на iOS, Pixelmator умеет работать с «родным» для Фотошопа стандартом PSD, что позволяет начать проект на iPad, а затем доработать уже на Mac, после чего при необходимости, «на ходу», внести в него совсем уже окончательные корректировки, снова открыв в приложении.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Богатый функционал, слои.

Возможность рисовать "с нуля".

Поддержка файлов PSD. Подтормаживания при работе на старых моделях.

Отсутствие демо-версии.

ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 9/10

Вердикт

Pixelmator – мощный, но при этом удобный растровый редактор для iPhone и iPad. Слои с режимами наложения, масса эффектов и инструментов для обработки и улучшения фотографий, специальный набор для устранения дефектов на снимках. В этом приложении можно создать изображение с чистого листа, воспользовавшись богатым набором реалистичных кистей с тонкими настройками и возможностью добавления текста. Отмечу также поддержку файлов в формате PSD, автосохранение и удобную синхронизацию с iCloud. Pixelmator можно скачать на свой iPhone или iPad в обмен всего на 379 рублей. Вы получите хорошую альтернативу Photoshop, прекрасно приспособленную для работы на сенсорных экранах. Приложение полностью и качественно переведено на русский язык.

Pixelmator: краткая справка о приложении

Категория: фоторедактор, растровый редактор, обработка фото, создание иллюстраций, улучшение сэлфи.

Платформа: iOS (iPhone и iPad).

Версия платформы: iOS 9.1 и выше.

Цена: 379 рублей.

Встроенные покупки: нет.

Реклама: отсутствует.

Русский язык: есть.

Возрастной рейтинг: 4+.

Размер: 133 мегабайта.

Скачать на iPhone или iPad приложение Pixelmator:

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