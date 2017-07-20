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Обзор приложения «Фотошоп Фикс» на Андроид и iPhone: бодрая половинка

20 июля, 2017

Полноценной мобильной версии приложения «Фотошоп» для смартфонов и планшетов мы так и не увидели. Adobe выпустил Photoshop Touch несколько лет назад, версию своего популярного графического редактора для iOS, но позднее закрыл проект. Ему на смену пришел виновник обзора, Photoshop Fix, доступный как на Андроид, так и на iPhone/iPad. Может ли приложение от Adobe заменить десктоп-версию «Фотошопа» и на равных конкурировать с такими фото-редакторами, как Affinity Photo, Pixelmator или Enlight Photofox, будем разбираться в обзоре.

Приложение «Фотошоп Фикс» в версии для iOS поддерживает все сравнительно свежие нововведения этой платформы, включая многозадачность Split View и стилус Apple Pencil для более точного рисования и четкого управление интерфейсом, что не всегда возможно с помощью пальцев.

Обзор основных инструментов приложения «Фотошоп Фикс»

Обзор Фотошоп Фикс на Андроид/Айфон

«Фотошоп Фикс», даже судя по беглому обзору, заточен под мобильную фотографию и активную работу с сэлфи и портретами. Взять, к примеру, новый инструмент Liquify, который с помощью нескольких настроек (Warp, Swell, Twirl и Reconstruct) в широких пределах позволяет менять форму и манипулировать снимком. Особенно впечатляет режим «Лицо» (Face), который автоматически распознает лица и меняет их выражение, улучшает сэлфи. К примеру, с его помощью можно превратить хмурую физиономию в улыбающуюся, или сделать улыбку еще шире.

В этом фото-приложении для Android и iOS есть пара полезных инструментов из «большого Фотошопа» под названием «Заплатка» и «Восстановление». Работает это следующим образом – любой дефект на фото, будь то родинка, некрасивый блик или еще какой-то лишний объект, легко удалить буквально в пару тапов - достаточно указать на нужную область фото, а алгоритмы приложения с помощью прилегающих пикселей почти незаметно уберут объект. Впрочем, в десктоп-версии графического редактора этот инструмент работает все-таки более эффективно. В приложение «Фотошоп Фикс» часто на границе остается тонкая линия, которую приходится убирать с помощью «Штампа».

Приложение Фотошоп Фикс для iOS и Android: обзор функционала

Среди других инструментов приложения «Фотошоп Фикс» стоит отметить возможность сглаживать и улучшать резкость выбранных областей фотографии, а также удобное затемнение и осветление, которое можно применить опять же только к некоторым областям, а не всему снимку. Если выбрать «Кисть», то слева появится контекстное меню с настройками размера, жесткости и прозрачности инструмента. Выбираем другой инструмент – менюшка пропадает, экономя и так сравнительно небольшую площадь экрана (особенно если вы работаете на смартфоне).

Обзор графического редактора Фотошоп Фикс для смартфонов и планшетов

Кроме инструментов выделения, в приложение «Фотошоп Фикс» включена внушительная линейка традиционных корректировок фотографии – кадрирование («кроп»), экспозиция, контрастность, насыщенность, тени и подсвечивание, а также цвет, краска, расфокусировка и виньетирование. Если вы работали в «Фотошоп», то пояснять ничего не надо, а новичкам помогут всплывающие в приложении подсказки, которые сопровождают каждый ваш шаг в «Миксе», что очень удобно.

Бесплатная версия Фотошоп на iPhone, iPad и Android

Похвально, что приложение «Фотошоп Фикс» работает как на планшете, так и на смартфоне. Проекты через синхронизацию с фирменным сервисом Creative Cloud можно открывать без лишних телодвижений на любом устройстве. Стоит отметить, что существует еще и приложение «Фотошоп Микс», о котором мы поговорим позднее. В нем собраны инструменты для работы со слоями и другие функции, не вошедшие в «Фикс».

По хорошему, «Микс» и «Фикс» вполне можно объединить в один мощный «Фотошоп», но у Adobe на этот счет совсем другое мнение, хотя целых четыре своих приложения камеры компания все-таки объединила в единый инструмент для съемки Capture CC.

Обзор бесплатного фото-редактора Фотошоп Фикс на Android/iOS

Для работы в приложении «Фотошоп Фикс» необходимо постоянное интернет-соединение (некоторые операции при редактировании фото выполняются на серверах Adobe), а также бесплатный Adobe ID. Самое приложение доступно бесплатно, однако доступа к синхронизации у вас не будет, пока не оформите членство класса Creative Cloud Photography или выше.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ
  • Мощный и бесплатный фото-редактор.
  • Множество инструментов из Фотошопа.
  • Для продвинутых пользователей.
  • Полный и качественный перевод на русский..
  • Необходимость постоянного интернет-соединения.
  • Некоторые пользователи жалуются на снижение качества фото.
  • Отсутствие слоев.
  • Вход через Adobe ID
ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

«Фотошоп Фикс» - продвинутый инструмент для обработки фото прямо на Android, iPhone или iPad. Масса функций из обычного «Фотошопа», удачный сенсорный интерфейс, поддержка Apple Pencil и бесплатность делают это приложение одним из лучших для доработки сэлфи и просто фотографий «на ходу».

Если бы Adobe совместил «Фикс» и «Микс» в одном приложении, мы получили бы мощный графический редактор для смартфонов/планшетов, такой как Affinity Photo, Pixelmator или Enlight Photofox. Пока «Фикс» больше похож на полностью бесплатный редактор Snapseed от Google. Впрочем возможностей приложения от Adobe с лихвой хватит для подавляющего большинства мобильных фотографов. Читайте обзоры более простых приложений для улучшения сэлфи и изготовления собственных стикеров: Clippy Cam и Sticky AI.

Photoshop Fix: краткая справка о приложении

  • Категория: фоторедактор, графический редактор, корректировка и редактирование фото, улучшение сэлфи.
  • Платформа: Android, iOS (iPhone и iPad).
  • Версия платформы: Android 5.0+ и iOS 10+.
  • Цена: бесплатно.
  • Встроенные покупки: нет.
  • Реклама: отсутствует.
  • Русский язык: есть.
  • Возрастной рейтинг: 4+.
  • Размер: 188 мегабайт (версия на iOS).

Скачать на Android, iPhone или iPad приложение Photoshop Fix:

Скачать бесплатно Фотошоп Фикс на Андроид Скачать бесплатно приложение Фотошоп Фикс на iPhone или iPad

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Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30909.html

Фотографии статьи:
Обзор приложения «Фотошоп Фикс» на Андроид и iPhone: бодрая половинка Обзор приложения «Фотошоп Фикс» на Андроид и iPhone: бодрая половинка Обзор приложения «Фотошоп Фикс» на Андроид и iPhone: бодрая половинка Обзор приложения «Фотошоп Фикс» на Андроид и iPhone: бодрая половинка Обзор приложения «Фотошоп Фикс» на Андроид и iPhone: бодрая половинка
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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