От вредоносных приложений защитит Google Play Protect

Создатель платформы Android на конференции I/O 2017 анонсировал появление новой функции Google Play Protect, которая уведомит пользователя о подозрительной активности приложений на смартфоне. Сегодня компания начала дистанционно внедрять эту функцию на Android-устройствах, где работают мобильные сервисы Google версии 11 и выше. Наряду с обзорами приложений, новый сервис Google Play Protect поможет оградить пользователей о вредоносных программ и действий злоумышленников.

Приложения, установленные на смартфоне пользователю, сканируются в автоматическом режиме с помощью Google Play Protect. Сервис работает примерно так же, как и привычный многим антивирус.

Проверить наличие Google Play Protect на Android-устройстве можно, зайдя в его настройки. Выбираем раздел «Пользователи и архивация», затем Google, где тапаем на строку «Безопасность». В этом подменю следует выбрать пункт проверка приложений. Опций у Google Play Protect пока всего две – проверять наличие проблем с безопасностью (сервис будет регулярно проверять работу устройства и предупреждать о приложениях, которые могут нанести вред, либо отключать их); отправлять в неизвестные приложения в Google для изучения.

Карточка приложения в Google Play пока не появилась (по крайней мере, не для всех пользователей). Protect после активации автоматически сканирует установленные на смартфон/планшет приложения в фоновом режиме, проверяя их на нестандартное поведение. Запуск проверки возможен и в ручном режиме.

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