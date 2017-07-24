Закрывать приложения на iPhone вредно для аккумулятора

Если вы закрываете неиспользуемые приложения на iPhone в надежде сэкономить заряд аккумулятора, то вас ждет разочарование. Apple официально подтвердил, что смысла смахивать с экрана ненужные приложения с целью ускорить работу смартфона или подольше продержаться вдали от розетки попросту нет. Миф, который годами циркулирует в среде пользователей iPhone, разрушен топ-менеджером Apple.

Закрывать приложения на iOS в попытке как-то повлиять на энергопотребление или быстродействие «яблочного» смартфона – самое большое заблуждение, в котором пребывают миллионы пользователей Apple. В прошлом году фанат «яблочных» продуктов по имени Калеб послал электронное письмо главе компании, Тиму Куку, спросив его: «Часто ли вы выходите из приложений на iOS и нужно ли закрывать неиспользуемые приложения, чтобы сэкономить заряд аккумулятора?».

Ответ написал Крэг Федериджи, глава по программному обеспечению в Apple: «Нет и еще раз нет. :-)». Как говорится, без комментариев.

Миф о возможности экономии заряда аккумулятора с помощью смахивания с экрана ненужных в данный момент приложений не только упорно не покидает среду обычных пользователей, но и часто встречается у авторитетных авторов, рекомендующих так поступать. Поэтому часто можно наблюдать, как владелец iPhone или iPad терпеливо смахивает десятки запущенных приложений, делая окно многозадачности девственно чистым. Он полагает, что так его девайс проработает дольше, однако к истине это не имеет никакого отношения.

Многие специально закрывают приложения на iOS, считая, что хуже точно не будет, поскольку они «все равно не работают». Психологический момент – «закрою, просто на всякий случай», базирующей на совершенно бытовой логике обращения с электроприборами или приложениями в среде Windows.

На самом деле, процесс закрытия ПОТРЕБЛЯЕТ заметный объем энергии, то есть ЗАКРЫВАЯ ненужные приложения, пользователь iPhone/iPad не экономит, а напрасно ТРАТИТ драгоценный заряд аккумулятора. Иногда iOS необходимо освободить ресуры, тогда действительно запускается процесс остановки неиспользуемых приложений, который и в этом случае потребляет заряд. Однако, у современных iPhone солидный объем оперативной памяти, поэтому часто единожды запущенные приложения могут находиться в «замороженном» состоянии вечно (точнее – до следующей перезагрузки смартфона).

Если вы часто используете то или иное приложение, то его смахивать и вовсе нет никакого смысла – почти наверняка оно никогда не закрывается, услужливо «вися» в памяти и ожидая секунды, когда вы к нему вернетесь.

Что касается тонкостей работы архитектуры iOS, то к кому стоит прислушаться, как не к Крэгу Федериджи, главе программного отдела Apple. Его словам касательно пагубного влияния на заряд процедуры закрывания неиспользуемых приложений можно доверять безоговорочно. Да, и не стесняйтесь писать напрямую топ-менеджерам Apple. Возможно, ваш вопрос развеет очередной миф об iPhone. Читайте обзоры классных приложений на iOS, чтобы устанавливать только лучшее на свой смартфон.

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