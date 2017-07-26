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В приложении WhatsApp зафиксирована рассылка о фальшивой подписке на мессенджер

26 июля, 2017
В приложении WhatsApp зафиксирована рассылка о фальшивой подписке на мессенджер

Популярный мессенджер накрыла волна т.н. «скама», фальшивых сообщений якобы от службы поддержки WhatsApp. Неосторожный пользователь в ответ на такое поддельное сообщение может передать злоумышленникам информацию о своей банковской карте для проведения платежей, ставя под угрозу находящиеся на ней средства. Несмотря на правдоподобность сообщения от скамеров, WhatsApp никогда не просит пользователей передавать ему платежную информацию таким способом.

В приложении WhatsApp на Android или iPhone приходит сообщение с предложением обновить свою платежную информацию банковской карты. Злоумышленники уверяют, что у пользователя заканчивается бесплатный пробный период, который длился год. Однако, у мессенджера уже довольно давно нет никакого пробного периода, это бесплатный сервис.

Пользователям приложения предлагалось заплатить всего 99 центов, чтобы продолжить пользоваться удобным мессенджером в дальнейшем через год после загрузки приложения. Однако, эту абонентскую плату WhatsApp отменил в 2016 году, после того как компания была куплена Facebook за 19 млрд $. Пользователи, загрузившие приложение мессенджера сравнительно недавно, могут попросту смахнуть это сообщение, справедливо решив, что это спам. А вот те, кто застал абонентскую плату в WhatsApp, могут, не разобравшись и не желая терять доступ к сервису, передать злоумышленникам информацию о своей банковской карте, ведь возвращение на модель подписки выглядит волне логичным для мессенджера.

Ранее в WhatsApp был зафиксирован скам, в котором предлагалось за 99 центов получить пожизненную подписку на мессенджер, перейдя по ссылке.

Procontent.Ru не рекомендует переходить по ссылкам в месснджерах, которые вам посылают незнакомые контакты. Тем более не стоит никому отсылать информацию о своей банковской карте, каким бы правдоподобным не выглядело сообщение.

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Издатель: Procontent.ru , источник: http://www.manchestereveningnews.co.uk  
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