Polarr: обзор продвинутого приложения для обработки фото и сэлфи на Android и iPhone

Если вы используете камеру своего смартфона, то для обработки фото стоит обратиться к специальному приложению-фоторедактору. Выбор огромен, включая монстров вроде Affinity Photo, Enlight Photofox, так и более понятных обычному пользователю Snapseed, Pixelmator или «Фотошоп Фикс». Неважно, фотографируете ли вы на профессиональном уровне, используете камеру лишь как мобильный сканер документов, либо посвящаете много времени мобильной фотографии и сэлфи, без фоторедактора на смартфоне (или планшете) не обойтись. Подробный обзор приложения Polarr для обработки фото на Android и iOS расскажет о преимуществах и недостатках этого приложения.

Многочисленные приложения для обработки фото/сэлфи на Android и iOS предлагают совсем базовый функционал редактирования, делая упор на фильтры, рамочки и различные украшения. Приложения вроде Sticky AI или Clippy Cam заточены под быструю работу с сэлфи, молниеносную загрузку в соцсеть или мессенджер. У них своя ниша, но сделать с их помощью действительное впечатляющее фото сложно – набор инструментов узок и специализирован. Polarr ближе к профессиональным редакторам с мощным функционалом и разнообразием инструментов, одинаково пригодным как для продвинутой обработки фото прямо на iPhone/Android, так и для быстрого кадрирования, ретуширования и коррекции снимков.

Обзор функций приложения Polarr для работы с фото на iPhone/Android

Интерфейс приложения, удачно распределенный по двум панелям вверху и внизу экрана, оставляет максимум места для собственно снимка, чтобы с ним удобнее было работать, всегда держа Polarr перед глазами результат. Инструменты можно настроить «под себя», что полезно, если вы часто выполняете определенную последовательность действий.

Базовые функции доступны бесплатно версии приложения (как на Android, так и на iPhone). Вы можете менять яркость и контрастность снимка, обрезать лишнее, кадрировать «квадраты» для Инстаграмма, работать с выделенными областями и играться с экспозицией, корректируя автоматику камеры смартфона.

Для обычных пользователей в приложении Polarr имеются автоматические инструменты работы с фото. Взять, к примеру, такую «фишку» как автоматическое определение лиц и даже их черт на снимке! Однозначно полезная функция для всех, кто хотя бы время от времени делает сэлфи.

Для улучшения сэлфи есть и другие инструменты, включая отбеливание кожи, изменение ее тона, возможность тонко и аккуратно менять форму лица, удалят дефекты, блики и так далее. Чем больше времени вы проведет в Polarr, тем больше возможностей этого приложения вам откроется.

В приложении есть просмотрщик полной информации из EXIF, а также расширение для бесшовной работы со стандартным «Фото» в iOS (удобный экспорт фото). Продвинутые пользователи могут создавать и сохранять свои собственные фильтры, работать с кистями и цветовыми масками.

Функционал приложения как фоторедактора кажется почти безграничным. Polarr на равных соперничает со знаменитым «Фотошопом», но уже на смартфонах/планшетах. Конечно, до профессиональных решений приложение не дотягивает, но его удел – продвинутые любители или профессионалы, не желающие корпеть над фото еще и на отдыхе к примеру.

Базовые функции, а их огромное количество, доступны в приложении бесплатно. Однако, за расширенный функционал придется платить через встроенные покупки. Переход на полную версию обойдется в существенные 1 490 рублей (здесь и далее цены в версии для iOS). Однако, продвинутые возможности можно покупать по частям – пакет фильтров за 149 рублей, либо работа с локальными настройками по той же цене. За 749 рублей можно разблокировать все фильтры, и так далее. Если какой-то инструмент вам не нужен, то и покупать его необходимости нет. Разумный подход к монетизации.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ Богатый инструментарий и функционал.

Большинству пользователей достаточно бесплатной версии.

Специальные инструменты для работы с сэлфи.

Локализация на русский. Дорогие встроенные покупки.

Нет подробной помощи по функционалу.



ОЦЕНКА PROCONTENT.RU: 8/10

Вердикт

Polarr как мобильный фоторедактор на Android и iOS балансирует между профессиональным приложением для обработки фото и продвинутым редактором для любителей, предлагая широкий набор базовых (бесплатных) инструментов с возможностью перехода на профессиональную версию «по частям». Если, к примеру, вам нужно только улучшить сэлфи или подредактировать фотку красивого заката, а затем выложить в соцсеть или послать через мессенджер друзьям, то бесплатных возможностей Polarr хватит с лихвой. Всем остальным – добро пожаловать во встроенные покупки. Да, приложение локализовано на русский язык, что точно можно считать плюсом. Рекомендуем также почитать обзоры других приложений для любительской обработки фото на iPhone: infltr, Oilist, Halide.

Polarr: краткая справка о приложении

Категория: улучшение сэлфи, фоторедактор, корректировка и редактирование фото, графический редактор.

Платформа: Android, iOS (iPhone и iPad).

Версия платформы: Android 4.4+ и iOS 9.3+.

Цена: бесплатно.

Встроенные покупки: 65 – 1300 рублей (Android), 150 – 1500 рублей (iOS) .

Реклама: отсутствует.

Русский язык: есть.

Возрастной рейтинг: 4+.

Размер: 52 мегабайта (версия на iOS).

Скачать на Android, iPhone или iPad приложение Polarr:

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