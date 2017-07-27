Игра «Капитаны: Легенды Океанов» для iPhone и Android

Славная морская жизнь становится всё ближе! Новая приключенческая игра на Android и iPhone от компании Borrete перенесёт пользователей в жестокий, но полный героического романтизма мир средневековья, где жестокие и кровопролитные морские сражения – обычное дело. Игроку предстоит стать губернатором маленького города, срочно нуждающимся в укреплении и наращивании мощности боевой флотилии. Окрестности поселения богаты на ресурсы, но даже этого недостаточно для уверенного развития и становления настоящего государства.

Покоряйте бескрайние морские просторы

«Капитаны: Легенды Океанов» предоставляют огромные возможности для исследования необъятных водных территорий. И только Вам решать, в каком из направлений двигаться: становиться вольным пиратом, грабящим торговые суда и уничтожающим корабли неприятелей; предприимчивым торговцем, снаряжающим свои караваны в далёкие плавания в надежде заполучить как можно больше серебра и золота; неугомонным добытчиком сокровищ и приключений или же законопослушным и образцовым капитаном, в чьих силах очистить акваторию от пиратской и корсарской скверны.

Укрепляйте власть, возводя империю

Власть и господство всегда были предметом достижения, к которому тянулись многие. Однако далеко не всем удалось застать успех на этом поприще. В Вашем распоряжении четыре основных класса боевых кораблей, торговые судна, 13 важных городских строений и практически безграничные возможности их улучшения! Продвигайтесь по уровням, ставьте флот и следуйте выбранному пути – только уверенность в своих силах, оригинальная тактика и стратегия способны привести Вас к успеху.

Возможность встретить легенду

Весь мир игры «Капитаны: Легенды Океанов» построен по реальному прототипу XV века – времени Великих географических открытий! У Вас есть уникальная возможность столкнуться с легендарными личностями того времени, а также их не менее легендарными кораблями. Работайте бок о бок с первооткрывателем Христофором Колумбом и наймите себе во флот его корабль «Санта-Мария»; отправьтесь на поиски неизведанного с великим исследователем и картографом Джеймсом Куком на его небезызвестном корабле «Индевора» – игра позволяет воплотить в реальность любую мечту мореплавателя!

Не забывайте о кооперативных возможностях

Покорять моря в одиночку – шаг смелый и рискованный, но этот риск зачастую оканчивается плачевно. Именно поэтому в «Капитанах» имеются гильдии – так называемые объединения близких по духу людей, воюющих и развивающих свои государства не только для себя, но и для некой высшей цели. Участие в гильдии открывает перед каждым игроком ещё больше возможностей. Проявите себя в общем бою, и щедрая награда не заставит себя ждать. Приведите объединённый флот к триумфу и Ваше имя запомнят надолго. Именно так рождаются настоящие легенды – «Легенды Океанов»!

Ну что же, капитан, пора выступать! Расправьте паруса и плывите вперёд, навстречу своей заветной мечте! Семь морей томятся в ожидании Ваших героических подвигов!

Скачать бесплатно на Android, iPhone или iPad игру «Капитаны: Легенды Океанов»:

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