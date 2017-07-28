Приложение «Доверенные контакты» на iOS расскажет о вашем местоположении близким

В прошлом году Google выпустил приложение «Доверенные контакты» для Android, аналог функции «Проверка в безопасности» в Facebook. Приложение в автоматическом режиме передает информацию о передвижении вашего телефона друзьям и членам семьи, чтобы они всегда могли проверить его статус и местоположение. Через полгода приложение «Доверенные контакты» стало доступно на iPhone, а пользователи Android-версии получили несколько новых функций.

«Доверенные контакты» может работать как в активном, так и в пассивном режимах. Друзья, установившие приложение, могут посылать запросы на информацию о местоположении вашего аккаунта. Координаты будут отправляться даже в том случае, если в смартфоне кончился заряд аккумулятора. В активном режиме приложение само регулярно отсылает указным ранее контактам информацию о вашем статусе. Допустим, «Доверенные контакты» можно включить в активном режиме, когда вы поздно вечером возвращаетесь из гостей, и выключить по прибытии домой.

В версии приложения для Android появилась полезная для туристов и путешественников функция. Теперь можно настроить время, по прошествии которого «Доверенные контакты» отошлют информацию о вашем местоположении, если смартфон потерял сигнал. Допустим, вы отправились в горы, где заблудились и сотовая связь не работает – сервис через определенное время после потери сигнала отошлет вашим друзьям уведомление с координатами.

Пользователи приложения «Доверенные контакты» на Android также могут добавлять в список людей, используя номер телефона или адрес электронной почты. Добавленный контакт получить сообщение со ссылкой на приложение. Наконец, приложение переведено на несколько новых иностранных языков, общее число локализаций теперь составляет 25.

Скачать бесплатно на iPhone приложение «Доверенные контакты»:

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30915.html