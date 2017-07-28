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Эксклюзивное приложение для знакомств получили знаменитости в Twitter

28 июля, 2017

Как и все мы, знаменитости тоже хотят любви. Часто романтические (и не очень) отношения в наши дни ищут с помощью приложений для знакомств. Однако, обычный аккаунт в Tinder – это слишком банальной для богатых и знаменитых (особенно, если они хотят познакомится с людьми такого же уровня). Знаменитостей ждет дэйтинг-приложение Loveflutter «Blue» премиального уровня, предназначенное именно для них. У Blue есть одна необычная особенность – чтобы создать в нем аккаунт, необходимо быть проверенным пользователем Twitter.

Создатели приложения для знакомств Blue подчеркивают его аутентичность. В то время как другие дэйтинги заполнены ботами и маргиналами, Blue использует систему верификации Twitter, чтобы в него добавлялись исключительно «реальные» знаменитости. Впрочем, есть одна важная деталь – не все верифицированные аккаунты в Twitter принадлежать звездам. Хотя микроблог официальную статистику таких аккаунтов не раскрывает, по состоянию на 2015 год в нем было 150 000 проверенных пользователей, примерно 25% из них – журналисты и другие медийные персоны. И это еще до того, как процесс верификации в Twitter стал доступен любому. Так что не обольщайтесь, что с помощью Blue вы уговорите на романтическое свидание Филиппа Киркорова или Никиту Джигурду.

Эксклюзивное приложение для знакомств получили знаменитости в Twitter

Интересно, что сама студия Loveflutter, создавшая приложение для знакомств, не верифицирована в Twitter. Один из основателей приложение просто не может использовать Blue, поскольку его аккаунт не проверен. Более того, сейчас дэйтинг-приложение работает в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне и Токио. Официальный запуск сервиса знакомств со звездами состоится после того, как в нем будет как минимум 1 000 локальных аккаунтов.

На рынке приложения знакомств для знаменитостей у Blue достаточно конкурентов – кроме собственного сервиса для звезд у Tinder, есть еще Raya, Luxy и The League, где собранны богатые и знаменитые люди, желающие знакомиться с равными себе.

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Эксклюзивное приложение для знакомств получили знаменитости в Twitter Эксклюзивное приложение для знакомств получили знаменитости в Twitter
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Издатель: Procontent.ru , источник: Мобильный Контент  
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