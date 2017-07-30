Приложения VPN заблокированы в App Store Китая

Apple удалил все популярные приложения VPN для iPhone из китайского App Store. Благодаря этим программам китайцы могли обойти систему цензуры Поднебесной. Официальная блокировка VPN-приложений для iOS знаменует очередную победу властей Китая над свободой слова и информации в интернете. О действиях Apple первым сообщил ExpressVPN, провайдер, базирующийся за пределами Китая. Компания опубликовала в корпоративном блоге письмо от Apple, поясняющее причину блокировки приложения VPN в китайском App Store: «содержит контент, незаконный на территории Китая».

Приложение ExpressVPN доступно через App Store в других странах, поясняет провайдер VPN-сервиса. Однако, способ регистрации аккаунта в другой стране большинству пользователей iPhone неизвестен, поэтому получить доступ к надежным VPN на своем смартфоне они не смогут. Обход регионального ограничения в App Store с помощью регистрации аккаунта пользователя в другой стране – распространенный уловка, помогающая скачать недоступное в регионе приложение.

Почему Apple блокирует приложения VPN в Китае

Приложение ExpressVPN было заблокировано в App Store по следующей причине согласно официальному письму от Apple:

«Сообщаем, что ваше приложение было удалено из App Store для Китая, поскольку содержит контент, незаконный в этой стране, что запрещено правилами App Store:

5. Законодательство.

Приложения должны соответствовать всем законам в любой стране, где вы делаете его доступным (если вы не уверены в этом, проконсультируйтесь с юристом). Мы знаем, что законодательство – сложная тематика, однако вы обязаны знать все региональные законы и убедиться в том, что ваше приложение соответствует в том числе им, а не только указанным ниже правилам App Store. Конечно же, приложения, которые подстрекают, продвигают или призывают к преступлениям или безответственному поведению, не будут допущены в App Store.

Ваше приложение было удалено из китайского App Store, однако оно по-прежнему доступно в магазинах для других стран, выбранных вами в iTunes Connect.

С наилучшими пожеланиями,

Команда App Store».

Приложение Star VPN для iOS, еще одного провайдера частной виртуальной сети, также было заблокировано в App Store Китая, сообщает разработчик в своем твиттер-блоге.

Пока Apple никак официально не прокомментировал блокировку приложений VPN для iOS в Китае.

Удаление приложений VPN из App Store особенно болезненно, поскольку они, фактически, единственный удобный способ, позволяющий владельцам iPhone и iPad в Китае обойти государственную цензуру и пользоваться интернетом без ограничений со стороны властей. Китайское правительство, фактически, объявило VPN в стране вне закона, введя в январе этого года обязательно государственное лицензирование подобных сервисов. Приложение VPN, такие как ExpressVPN и другие, были удалены из китайского App Store в связи с этим новым законом.

Apple, похоже, полагает, что для процветания его бизнеса лучше сотрудничать с Пекином, однако запрет VPN в App Store наверняка станет одним из самых сокрушительных ударов по свободе интернета в истории Китая.

Приложения для iPhone атакованы китайской цензурой

«Мы огорчены развитием ситуации, поскольку это очень серьезные меры, принимаемые китайскими властями, чтобы заблокировать использование VPN в стране. Мы с растущим беспокойством видим, что Apple помогает государственной цензуре в Китае. ExpressVPN с негодование осуждает подобные меры, угрожающие свободе слова и гражданским правам», - пишет в корпоративном блоге разработчик приложения ExpressVPN.

Официальная блокировка VPN-приложений в App Store самой Apple является развитием масштабного наступления китайской цензуре на свободный интернет в Поднебесной.

Два популярных VPN-сервиса были отправлены в оффлайн в Китае ранее в этом месяце, оставив своих пользователей, включая профессионалов, без альтернативы для доступа к глобальному интернету. Власти Китая отрицают информацию в опубликованной Bloomberg статье, где утверждается, что китайским сотовым операторам было дано указание к началу 2018 года заблокировать все VPN приложения. Очевидно, что в целях усиления государственной цензуры, Китай предпринял и другие шаги.

Великий китайский файервол, по сообщению Reuters, получил новые возможности для цензурирования интернета. Провайдеры VPN-сервисов неоднократно фиксировали, что наиболее продуманные и эффективные атаки на них исходили из Китая. Дорогие отели даже прекратили предоставлять VPN-доступ для своих постояльцев.

Приложения-мессенджеры, похоже, также пострадали от новых возможностей «Великого китайского файервола». Пользователи WhatsApp, который сейчас полностью заблокирован, до этого обнаружили, что не могут отсылать фото и видео через приложение мессенджера. Более того, исконно китайский WeChat, самый популярный мессенджер в стране, также зафиксировал подобный сбой в работе своего сервиса.

Обострение цензуры и методов борьбы со свободой слова в Китае, похоже, связаны со смертью известного китайского диссидента Лю Сяобо, получившего Нобелевскую премию мира. Господин Сяобо умер от рака печени ранее в июле. Находясь под арестом, он так и не получил разрешение на выезд из Китая для лечения.

Закрытая экосистема приложений iOS как инструмент государственных цензоров

Обращение к Apple напрямую стало эффективным способом цензурирования, поскольку «яблочная» компания сама контролирует, какие приложения доступны в Китае. Он доказал свою действенность ранее в этом году, когда Apple удалил приложение New York Times из китайского App Store. The Times и Wall Street Journal входят в список международных новостных сайтов, заблокированных в Китае, согласно данным Great Fire, сервиса по мониторингу цензуры.

Предпринимали ли китайские власти попытки блокировать приложения VPN для Android – пока неясно. Официальный магазин приложений Google Play Store в Китае не работает. На рынке Поднебесной несколько сторонних магазинов являются основными каналами распространения приложений на Android.

Некоммерческая группа GreatFire предлагает альтернативы, свободные от цензуры, такие как браузер Android VPN FreeBrowser и другие сервисы, включая совместный проект с The New York Times. Однако, в связи с закрытостью экосистемы Apple iOS эти приложения пользователям iPhone и iPad в Китае попросту недоступны.

Apple только что сообщил о назначении Изабеллы Ге Махе на пост управляющего директора китайского подразделения компании, чьей задачей станет не только борьба с падением продаж на рынке Поднебесной, но и налаживание взаимовыгодных отношений с официальным Пекином. «Яблочная» компания недавно объявила о планах по размещению своего первого дата-центра в Китае. Дата-центр на территории Китая очевидно нужен Apple для соответствия новым законам этой страны по кибербезопасности, вступившим в силу 1-го июня сего года.

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