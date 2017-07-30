Приложение PlantSnap поможет определить любой цветок

Узнать название цветка, поразившего вас своей красотой в поле, на клумбе или в интернете теперь проще простого. Приложение для Android и iPhone под названием PlantSnap содержит огромную базу о цветах нашей планеты и легко определит с помощью камеры, какое именно растение перед вами. Установленное на смартфон приложение также можно использовать для идентификации деревьев.

Работает приложение PlantSnap на Android и iPhone интуитивно-понятно – достаточно запустить его и сфотографировать незнакомый цветок/дерево. Цветок (либо лист) следует разместить точно по центру кадра. В течение нескольких секунд алгоритмы приложения проведут анализ растения, чтобы затем выдать вам точную информацию о нем: название, семейство, род, класс, фото, краткое описание и так далее.

Разработчики приложения PlantSnap сообщают, что в их распоряжении находится база, где хранится информация о более чем 300 000 цветов и деревьев. В настоящий момент сервис позволяет идентифицировать порядка 70 000 растений. К концу этого года, как уверяет создатель приложения, PlantSnap сможет определять практически все произрастающие на Земле растения. Ежемесячно в приложение добавляются 50 000 цветов, деревьев и кустарников.

Сервис идентификации растений PlantSnap доступен в виде платного приложения на Android и iOS по цене 239 и 299 рублей, соответственно. Демо или лайт-версия отсутствует, как и перевод на русский язык.

Скачать на Android или iPhone приложение PlantSnap:

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