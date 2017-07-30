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В приложении Telegram появились исчезающие сообщения; сервера в Иране

30 июля, 2017
В приложении Telegram появились исчезающие сообщения; сервера в Иране

Популярный защищенный мессенджер Telegram, созданный выходцем из России, стал еще более приватным благодаря появлению системы обмена исчезающими сообщениями. В приложении на Android и iOS появилась возможность отсылать друзьям «самоуничтожающиеся» после просмотра получателем фотографии и видео. Время «жизни» такого сообщения устанавливает отсылающая сторона.

Исчезающими сообщениями известен еще один популярный мессенджер, Snapchat. Его можно считать родоначальником такого явления в сервисах обмена сообщениями. В нем процесс уничтожения запускается автоматически, по умолчанию. В прошлом году Facebook клонировала эту функцию Snapchat, добавив ее в Instagram, WhatsApp и Facebook.

Если в приложении Snapchat самоуничтожение сообщений запускается автоматически, то в Telegram необходимо вручную выставить таймер в пределах от одной секунды до минуты. Таймер выставляется перед отсылкой фотографии или видео. В мессенджере Павла Дурова исчезающие сообщения работают только в приложении, веб-версия этого функционала лишена.

Запуск исчезающих сообщений в приложении Telegram, похоже, состоялся не в самое удачное для мессенджера время. Правительства некоторых стран считают, что приложение сервиса используется террористами для неотслеживаемого общения, распространения экстремистских идей, а также планирования и координации терактов. После проблем в России, приложение Telegram оказалось заблокировано в Индонезии, где власти указывают на «тысячи чатов [в мессенджере], связанных с террористической деятельностью».

Также сегодня власти Ирана сообщили, что Telegram согласился перенести часть своих серверов в эту страну. Правительство Ирана заявило, что иначе мессенджер будет заблокирован. Однако, Павел Дуров еще раз подтвердил, что не собирался и не собирается переносить сервера в Иран. Однако, Telegram в своей работе использует сторонние сети доставки контента (CDN), арендую ноды в таких странах, как Турция, Иран, Индонезия, Индия, Ирак и Аргентина. CDN получают уже зашифрованные данные, но никогда – ключи шифрования. Поэтому даже если провайдер CDN расположен на территории Ирана и сотрудничает со спецслужбами, расшифровать перехваченный трафик возможности у властей нет.

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Издатель: Procontent.ru , источник: CNet  
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