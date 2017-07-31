Запрет VPN-приложений в России подписал Путин

Президент России поставил свою подпись на законе о запрете VPN-сервисов (включая приложения VPN для Android и iOS), прокси, браузера Tor, анонимайзеров и других способов, позволяющих зайти на заблокированные в нашей стране веб-сайты. Роскомнадзор получил возможность добавлять в черный список сайты с инструкциями об обходе блокировок с помощью VPN и других методов. На этой же неделе Apple официально заблокировал приложения VPN в китайском App Store, очевидно отреагировав на запрос китайских властей.

VPN приложения, сервисы, Tor и другие анонимайзеры окажутся под запретом в России после опубликования текста закона, подписанного Владимиром Путиным.

VPN, однако, является не столько способом обхода блокировок, сколько недорогим или вовсе бесплатным инструментом для защиты важных данных при выходе в интернет, особенно если пользователь подключается к бесплатному Wi-Fi или выходит в Сеть с помощью незащищенного соединения. Также VPN необходим для работы множеству IT-специалистов, чья деятельность никак не связана с обходом каких бы то ни было блокировок.

Постоянный адрес публикации: http://www.procontent.ru/news/30920.html